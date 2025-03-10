Правительство поддержало идею финансирования лекарств для орфанных больных в регионах

Фото: Михаил Захаров

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минздрава, который позволит регионам получать допфинансирование из федерального бюджета на закупку лекарств для людей с редкими (орфанными) заболеваниями. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Законопроект разработан после постановления Конституционного суда от 26 сентября 2024 года, обязывающего законодателей создать резервный механизм для оперативного обеспечения лекарствами больных с редкими заболеваниями, если региональные власти испытывают дефицит средств.

Примечательно, что в апреле 2024 года в КС с жалобой на положения, обязывающие регионы обеспечивать лекарствами орфанных больных, обратился Госсовет Татарстана. Интересы Госсовета представлял министр юстиции республики Рустем Загидуллин. Татарстан просил законодательно закрепить обязанность по обеспечению жизненно важными лекарствами за федеральным бюджетом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Законопроект Минздрава предусматривает внесение поправок в закон об основах охраны здоровья граждан России. Правительство получит полномочия устанавливать порядок и критерии подтверждения неспособности региона самостоятельно обеспечить лекарствами нуждающихся. Также будут разработаны условия и порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета.

По данным Минздрава, в России зарегистрировано 21 615 человек с орфанными заболеваниями, а средняя стоимость терапии одного пациента составляет 2,76 млн рублей в год. Реализация законопроекта может потребовать до 6,5 млрд рублей.

Законопроект согласован с Минфином, Минэкономразвития, Минюстом и Счетной палатой.

Рената Валеева