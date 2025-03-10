Более 1,6 тыс. граждан лишились российского гражданства в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

МВД России приняло решение о прекращении гражданства в отношении 1 684 лиц, получивших российское гражданство в порядке натурализации, по итогам 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Решение о прекращении гражданства было принято в связи с совершением указанными лицами противоправных действий.

Волк напомнила, что основаниями для прекращения гражданства России, приобретенного в результате натурализации, являются:

совершение преступления или покушение на него;

совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности России;

неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет;

представление поддельных или недействительных документов либо сообщение заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее МВД объявило о запуске новой функции на портале «Госуслуги». Она позволяет иностранным гражданам самостоятельно подавать уведомление о постановке на учет по месту пребывания у граждан России в электронном виде.

Рената Валеева