Более 1,6 тыс. граждан лишились российского гражданства в 2024 году
МВД России приняло решение о прекращении гражданства в отношении 1 684 лиц, получивших российское гражданство в порядке натурализации, по итогам 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Решение о прекращении гражданства было принято в связи с совершением указанными лицами противоправных действий.
Волк напомнила, что основаниями для прекращения гражданства России, приобретенного в результате натурализации, являются:
- совершение преступления или покушение на него;
- совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности России;
- неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет;
- представление поддельных или недействительных документов либо сообщение заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России.
Ранее МВД объявило о запуске новой функции на портале «Госуслуги». Она позволяет иностранным гражданам самостоятельно подавать уведомление о постановке на учет по месту пребывания у граждан России в электронном виде.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.