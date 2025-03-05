Ресторан КРК «Пирамида»: вкусно, доступно, красиво
Европейская кухня с национальным колоритом и угощения на любой вкус
После масштабной реновации ресторан и бары КРК «Пирамида» заработали в полную силу. Гостей здесь ждут каждый день с утра до вечера. И возможностей утолить гастрономический интерес теперь гораздо больше. На любой вкус и кошелек. О том, что в центре Казани не только красиво, но еще и вкусно, — в материале «Реального времени».
Казань — центр притяжения
Татарстан — всегда на пике культурной, спортивной, образовательной, научной, экономической и политической жизни страны. Казань — на самом острие событий. Плюс древний город уже давно стал одним из центров туристического притяжения России. И с какой бы целью ни приезжали в столицу республики многочисленные гости, они всегда находят возможность прогуляться и ознакомиться с местными красотами.
Впрочем, открывать для себя новые страницы истории и ранее неизведанные локации в, казалось бы, давно знакомом городе стремятся и сами Татарстанцы. А посмотреть действительно есть на что!
А хорошо прогулявшись, хочется согреться чашечкой крепкого кофе или ароматного чая с вкусным десертом или свежей выпечкой, а то и плотно пообедать или поужинать. И именно такую возможность в самом центре Казани, готовы предоставить в КРК «Пирамида».
— «Пирамида» уникальна не только по своей архитектуре, что сделало ее одной из визитных карточек Казани, но и по месту своего расположения: в самом центре столицы Татарстана. Кому, как не «Пирамиде», быть центром притяжения и в качестве одной из ведущих концертных площадок, и площадкой проведения масштабных мероприятий, и местом, где можно получить настоящее гастрономическое наслаждение. Для этого у нас есть все необходимое: бар, ресторан, возможность развернуть банкетный зал на 500 посадочных мест. Столы и стулья не ваш формат? Тогда фуршет! И до 1 200 гостей. За то, что будет на столах, отвечают собственные, полностью переоснащенные после реновации КРК кухни, кондитерский цех, а главное — команда профессионалов, готовых воплотить любой кулинарный каприз, — отмечает руководитель КРК «Пирамида» Юрий Безвесельный.
От просто попить кофе, до банкета с размахом
— Людям, которые пришли в «Пирамиду», — не важно, на предстоящий концерт, просто выпить кофе и попробовать наши фирменные десерты и выпечку в баре или же планирующим подняться в ресторан, — должно быть удобно все, — подчеркивает Людмила Безвесельная — руководитель Центра питания КРК «Пирамида».
Центральная часть фойе превратилась в некий коворкинг — место, где можно постоять за столиком с чашечкой кофе, чая или угоститься морсом, приготовленным здесь же — в «Пирамиде». А можно присесть, пообщаться, встретиться с друзьями или коллегами по бизнесу. Бар в фойе открывается в 10 утра и работает до 10 часов вечера. Ресторан работает с 11 утра и закрывается за час до полуночи.
— Глядя на монументальное, ослепительно красивое здание «Пирамиды», у многих гостей нашего города складывается впечатление, что в таком месте цены должны быть запредельно высокими. Спешим вас разуверить: и в баре, и в нашем ресторане цены вполне демократичные. Средний чек не выше, чем в целом по Казани. А вот кухня — и в самом деле — на высоте! — уверяет Людмила Безвесельная.
— Наш ресторан открыт 7 дней в неделю. Можно забронировать столик на одного, под романтическое свидание, на компанию друзей. Планируем запустить проект бизнес-ланчей — в этом формате ресторан будет работать с полудня и до 16 часов, — поделилась планами Людмила Безвесельная.
Готова «Пирамида» помочь своим гостям и с проведением торжеств любого масштаба и формата: для статусных встреч есть два VIP-зала на 14 и 16 посадочных мест. Ресторан готов принять до 130 гостей в банкетной рассадке. Планируете торжество с размахом? Концертный зал за несколько часов может быть переоборудован в банкетный на 500 посадочных мест или фуршетный — на 1 200 гостей.
Европейская кухня с ярким национальным колоритом
Основа меню ресторана КРК «Пирамида» — классическая европейская кухня, но… с ярким национальным — татарстанским колоритом. Руководит процессами превращения в готовые блюда свежайших продуктов, поступающих исключительно от проверенных поставщиков, шеф-повар Руслан Хайруллин.
— Я, можно сказать, дважды местный: родом из Казани, и в «Пирамиде» работаю уже очень давно. В этом году юбилей — 20 лет. Врос корнями в коллектив. Это — мой второй дом. Почему сам постоянно на кухне и не просто руковожу, а готовлю? Все просто: настоящим мастером становится только тот, кто по-настоящему влюблен в свою работу, кому нравится то, что он делает, и кто получает удовольствие от того, что все получается хорошо. Я люблю готовить, как и все, кто меня окружают. Мы все делаем вместе и дружно. И лучшая награда для нас — это видеть, что нашим гостям по вкусу приготовленные нами блюда, — поделился главным Руслан Хайруллин.
В ресторане готовы порадовать вкуснейшими блюдами гостей с самыми разными гастрономическими предпочтениями: халяль, вегетарианские (все необходимые сертификаты имеются — подчеркивают в КРК «Пирамида»). Каждый сможет найти то, что отвечает именно его вкусу.
Планируете банкет, торжество, отмечаете юбилей или свадьбу? Шеф-повар вместе со своей командой готовы воплотить особое меню под ваши запросы. А кондитерский цех приготовит эксклюзивный торт. К слову, заказать торт, пироги, всевозможную выпечку и десерты можно и «на вынос». Их качество и вкус по достоинству оценены на самом высоком уровне: жены первых лиц стран БРИКС во время Саммита, проходившего в Казани осенью 2024 года, очень лестно отозвались о том, как их угощали в «Пирамиде».
— Казань — город, в который влюблен каждый татарстанец и который обязательно оставляет в душе каждого гостя массу ярких впечатлений. Ну а после посещения ресторана «Пирамида» останется также приятное послевкусие и желание вернуться в Татарстан снова, — уверен Юрий Безвесельный.
Заказать столик или договориться об аренде зала можно по телефонам: 8 843 570-07-00, 8 987 226-89-89 или оставить заявку в специальной электронной форме на сайте.
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