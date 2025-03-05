Ресторан КРК «Пирамида»: вкусно, доступно, красиво

Европейская кухня с национальным колоритом и угощения на любой вкус

Фото: Динар Фатыхов

После масштабной реновации ресторан и бары КРК «Пирамида» заработали в полную силу. Гостей здесь ждут каждый день с утра до вечера. И возможностей утолить гастрономический интерес теперь гораздо больше. На любой вкус и кошелек. О том, что в центре Казани не только красиво, но еще и вкусно, — в материале «Реального времени».

Казань — центр притяжения

Татарстан — всегда на пике культурной, спортивной, образовательной, научной, экономической и политической жизни страны. Казань — на самом острие событий. Плюс древний город уже давно стал одним из центров туристического притяжения России. И с какой бы целью ни приезжали в столицу республики многочисленные гости, они всегда находят возможность прогуляться и ознакомиться с местными красотами.

После хорошей прогулки хочется согреться чашкой горячего крепкого кофе, а то и плотно пообедать. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, открывать для себя новые страницы истории и ранее неизведанные локации в, казалось бы, давно знакомом городе стремятся и сами Татарстанцы. А посмотреть действительно есть на что!

В широком ассортименте представлены вкуснейшие десерты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А хорошо прогулявшись, хочется согреться чашечкой крепкого кофе или ароматного чая с вкусным десертом или свежей выпечкой, а то и плотно пообедать или поужинать. И именно такую возможность в самом центре Казани, готовы предоставить в КРК «Пирамида».

Юрий Безвесельный: «Кому, как не «Пирамиде», быть центром притяжения?» Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— «Пирамида» уникальна не только по своей архитектуре, что сделало ее одной из визитных карточек Казани, но и по месту своего расположения: в самом центре столицы Татарстана. Кому, как не «Пирамиде», быть центром притяжения и в качестве одной из ведущих концертных площадок, и площадкой проведения масштабных мероприятий, и местом, где можно получить настоящее гастрономическое наслаждение. Для этого у нас есть все необходимое: бар, ресторан, возможность развернуть банкетный зал на 500 посадочных мест. Столы и стулья не ваш формат? Тогда фуршет! И до 1 200 гостей. За то, что будет на столах, отвечают собственные, полностью переоснащенные после реновации КРК кухни, кондитерский цех, а главное — команда профессионалов, готовых воплотить любой кулинарный каприз, — отмечает руководитель КРК «Пирамида» Юрий Безвесельный.

От просто попить кофе, до банкета с размахом

Бар «Пирамиды» открывается в 10 утра и работает до 22.00. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Людям, которые пришли в «Пирамиду», — не важно, на предстоящий концерт, просто выпить кофе и попробовать наши фирменные десерты и выпечку в баре или же планирующим подняться в ресторан, — должно быть удобно все, — подчеркивает Людмила Безвесельная — руководитель Центра питания КРК «Пирамида».

Людмила Безвесельная: «Пришедшим в «Пирамиду» людям должно быть удобно все». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Центральная часть фойе превратилась в некий коворкинг — место, где можно постоять за столиком с чашечкой кофе, чая или угоститься морсом, приготовленным здесь же — в «Пирамиде». А можно присесть, пообщаться, встретиться с друзьями или коллегами по бизнесу. Бар в фойе открывается в 10 утра и работает до 10 часов вечера. Ресторан работает с 11 утра и закрывается за час до полуночи.

В баре готовы предложить кофе, чай, морсы, свежую выпечку и десерты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Глядя на монументальное, ослепительно красивое здание «Пирамиды», у многих гостей нашего города складывается впечатление, что в таком месте цены должны быть запредельно высокими. Спешим вас разуверить: и в баре, и в нашем ресторане цены вполне демократичные. Средний чек не выше, чем в целом по Казани. А вот кухня — и в самом деле — на высоте! — уверяет Людмила Безвесельная.

Ресторан КРК «Пирамида» теперь открыт с 11 утра и до 11 часов вечера. предоставлено КРК «Пирамида»

— Наш ресторан открыт 7 дней в неделю. Можно забронировать столик на одного, под романтическое свидание, на компанию друзей. Планируем запустить проект бизнес-ланчей — в этом формате ресторан будет работать с полудня и до 16 часов, — поделилась планами Людмила Безвесельная.

В КРК «Пирамида» готовы принять и одиночного посетителя, и помочь с организацией банкета с размахом. Тимур Попов

Готова «Пирамида» помочь своим гостям и с проведением торжеств любого масштаба и формата: для статусных встреч есть два VIP-зала на 14 и 16 посадочных мест. Ресторан готов принять до 130 гостей в банкетной рассадке. Планируете торжество с размахом? Концертный зал за несколько часов может быть переоборудован в банкетный на 500 посадочных мест или фуршетный — на 1 200 гостей.

Концертный зал КРК «Пирамида» за считанные часы способен превратиться в банкетный зал на 500 посадочных мест. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Европейская кухня с ярким национальным колоритом

Основа меню ресторана КРК «Пирамида» — классическая европейская кухня, но… с ярким национальным — татарстанским колоритом. Руководит процессами превращения в готовые блюда свежайших продуктов, поступающих исключительно от проверенных поставщиков, шеф-повар Руслан Хайруллин.

Ресторан КРК «Пирамида» способен принять 130 гостей. предоставлено строительной компанией ООО «Грань»

— Я, можно сказать, дважды местный: родом из Казани, и в «Пирамиде» работаю уже очень давно. В этом году юбилей — 20 лет. Врос корнями в коллектив. Это — мой второй дом. Почему сам постоянно на кухне и не просто руковожу, а готовлю? Все просто: настоящим мастером становится только тот, кто по-настоящему влюблен в свою работу, кому нравится то, что он делает, и кто получает удовольствие от того, что все получается хорошо. Я люблю готовить, как и все, кто меня окружают. Мы все делаем вместе и дружно. И лучшая награда для нас — это видеть, что нашим гостям по вкусу приготовленные нами блюда, — поделился главным Руслан Хайруллин.

В ресторане готовы порадовать вкуснейшими блюдами гостей с самыми разными гастрономическими предпочтениями: халяль, вегетарианские (все необходимые сертификаты имеются — подчеркивают в КРК «Пирамида»). Каждый сможет найти то, что отвечает именно его вкусу.

Для статусных встреч в КРК «Пирамида» есть два VIP-зала. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Планируете банкет, торжество, отмечаете юбилей или свадьбу? Шеф-повар вместе со своей командой готовы воплотить особое меню под ваши запросы. А кондитерский цех приготовит эксклюзивный торт. К слову, заказать торт, пироги, всевозможную выпечку и десерты можно и «на вынос». Их качество и вкус по достоинству оценены на самом высоком уровне: жены первых лиц стран БРИКС во время Саммита, проходившего в Казани осенью 2024 года, очень лестно отозвались о том, как их угощали в «Пирамиде».

Реклама ООО «Карсар». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Казань — город, в который влюблен каждый татарстанец и который обязательно оставляет в душе каждого гостя массу ярких впечатлений. Ну а после посещения ресторана «Пирамида» останется также приятное послевкусие и желание вернуться в Татарстан снова, — уверен Юрий Безвесельный.

Заказать столик или договориться об аренде зала можно по телефонам: 8 843 570-07-00, 8 987 226-89-89 или оставить заявку в специальной электронной форме на сайте.