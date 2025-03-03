«Рост зарплат выманил людей»: каким будет рынок труда весной

Эксперты фиксируют поступательный рост уровня конкуренции среди соискателей

Фото: Реальное время

В Татарстане в начале 2025 года, по данным hh.ru, вырос уровень конкуренции среди соискателей. Проще говоря, увеличился показатель соотношения числа резюме к количеству вакансий. Однако эту динамику следует трактовать правильно, предупреждают эксперты. Речь идет не о том, что безработных стало больше, а о том, что структура базы вакансий изменилась. Россия продолжает проваливаться в демографическую яму, и ситуация с нехваткой кадров в стране не улучшается. Как меняется рынок труда — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Дефицит в сферах розничной торговли, медицины и фармацевтики

К началу марта hh-индекс, демонстрирующий соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий на рынке, достиг 5,1. Это самый высокий показатель за последний год. Для сравнения, в январе 2024 года он был 3,3, в феврале — 3,2, в марте — 3,6. Индекс начал расти примерно с октября прошлого года и к декабрю достиг 4,7.

Значения индекса:



меньше или равно 1,9 — острый дефицит соискателей;

2,0–3,9 — дефицит соискателей;

4,0–7,9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями;

8,0–11,9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя;

больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.

К началу марта hh-индекс, демонстрирующий соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий на рынке, достиг 5,1. Реальное время / realnoevremya.ru

Сегодня на сайте hh.ru в Татарстане размещено почти 160 тысяч резюме и 31,5 тысячи вакансий. Средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей.

Как известно, рынок труда неоднороден: есть отрасли с большим дефицитом кадров и те, где высока конкуренция среди соискателей. Серьезный дефицит в Татарстане сохраняется в сферах розничной торговли (hh-индекс — 1,4), медицины и фармацевтики (2,6), в автомобильном бизнесе и продажах (3,8). Умеренный уровень конкуренции наблюдается в туризме (4,2), среди рабочих профессий (4,3), в производстве (4,8), транспорте и логистике (4,9).

Так называемая «здоровая конкуренция» зафиксирована среди административного персонала (8,1), в сфере фитнеса и салонов красоты (8,7), управления персоналом (9,7), в сфере безопасности (10) и добычи сырья (10,1).

При этом много соискателей и высокий уровень конкуренции среди них наблюдается в маркетинге, рекламе и PR (15), высшем и среднем менеджменте (22,2), инвестициях и консалтинге (25,6) и в искусстве и массмедиа (26,1).

Так называемая «здоровая конкуренция» зафиксирована среди административного персонала (8,1). Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«С осени 2024 года мы отмечаем поступательный рост уровня конкуренции как в Татарстане, так и в России. В октябре на рынке республики впервые с марта 2023 года hh-индекс достиг отметки 4, то есть нижней границы нормы. А по итогам января 2025 года уровень конкуренции составил 5,1 резюме на вакансию», — прокомментировала Альбина Султанова, директор «hh.ru Поволжье».

— Почему так происходит? Во-первых, рост зарплат, который наблюдался в 2024 году, «выманил» людей на рынок, и они начали присматриваться к наиболее привлекательным предложениям. Во-вторых, к концу года произошло определенное насыщение рынка и появились отдельные признаки стабилизации в некоторых профобластях, — отметила она.

Свое влияние на уровень конкуренции, по ее словам, оказал и традиционный сезонный спад. «Со стороны работодателей спад по числу опубликованных вакансий начался в ноябре, а в декабре усилился — в Татарстане было опубликовано наименьшее количество вакансий по году (35,4 тысячи вакансий). Активность соискателей осенью также росла и достигла пика в ноябре, когда было опубликовано или обновлено 174 тысячи резюме в Татарстане. К концу году она начала тоже падать, но более медленными темпами по сравнению с работодателями, объясняет она.



Со стороны работодателей спад по числу опубликованных вакансий начался в ноябре, а в декабре усилился. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы прикладываем большое количество усилий, чтобы привлекать на площадку линейный персонал — тех самых работников, на которых был и остается бешеный спрос, — рассказывает она. — Однако, если посмотреть в разрезе крупных профобластей, ситуация неоднородна. Людей по-прежнему не хватает, чтобы закрыть вакансии в торговле, медицине, автобизнесе, продажах. На эти сферы пришлось порядка 40% всех вакансий в Татарстане, при этом резюме — лишь 23%. Такой дисбаланс спроса и предложения на рынке труда означает, что крупные очаги дефицита кадров будут сохраняться в сферах с массовым наймом, в определенных профобластях и секторах экономики».

«На наш взгляд, как и за последние два года, весной уровень конкуренции продолжит расти, а ближе к началу лета замедлится. Рынок труда, при отсутствии внешних и внутренних знаковых событий, останется сложным, а в ряде сфер, особенно с массовым наймом, продолжится дефицит кадров. Каких-то кардинальных изменений на данный момент мы не ожидаем», — прогнозирует Альбина Султанова.

Главный герой на рынке труда — по-прежнему соискатель

В 2024 году сформировался устойчивый «рынок соискателя»: на одну вакансию приходилось в среднем 3-4 резюме при комфортном для работодателей показателе в 6 резюме.

По данным мониторинга предприятий Банка России, к концу 2024 года средний уровень укомплектованности штата в российских компаниях составил 67%. В этих условиях компании применяют различные меры: индексируют заработные платы, вводят дополнительные выплаты за совмещение участков работ, привлекают работников сторонних организаций и трансформируют производственные процессы для повышения производительности труда.

Ситуация на рынке труда усугублялась рекордно низким уровнем безработицы. В стране нет свободного трудового резерва, что создает дополнительное давление на работодателей.



Ситуация на рынке труда усугублялась рекордно низким уровнем безработицы. В стране нет свободного трудового резерва. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Прогнозы на 2025 год: «бери, что дают»

Под фразой «неожиданно усилилась конкуренция среди соискателей» необходимо понимать следующее — увеличился показатель соотношения числа резюме и вакансий. Эту динамику следует трактовать правильно. Речь идет не о том, что безработных стало больше. Структура базы вакансий изменилась, комментируют ситуацию в пресс-службе SuperJob.

Сейчас в топе наиболее востребованного персонала в Татарстане — линейные сотрудники в ретейле, квалифицированные рабочие в производстве и строительстве, водители грузовых автомобилей. В чем особенность подобных вакансий? На одно объявление набирают сразу нескольких работников. Например, на завод нужно 10 токарей, а вакансия создается одна. Вот и получается, что вакансий вроде как меньше, а соискателей на рынке труда столько же, показатель соотношения числа резюме и вакансий вырос.

Ситуация на рынке труда лучше не стала, мы продолжаем погружаться в демографическую яму. Распространение режима самозанятости провоцирует отток персонала из реального сектора в сферу услуг, отмечает SuperJob.

Сейчас в топе наиболее востребованного персонала в Татарстане — линейные сотрудники в ретейле. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Возвращение военнослужащих после окончания конфликта с Украиной покроет потребность экономики в кадрах лишь частично. За многими из мобилизованных сохранены рабочие места на весь период службы, поэтому на рынок труда после окончания СВО они не выйдут, а вернутся к своим мирным специальностям на старые места работы. Что касается заработных плат, то они растут. И, к примеру, квалифицированные рабочие с высокими разрядами или водители большегрузных автомобилей зарабатывают в Казани более 120–150 тысяч рублей в месяц.

С этим тезисом о том, что завершение СВО слабо повлияет на рынок труда, согласен и экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

— Реально в течение года придет не более 400 тысяч человек, а численность трудовых ресурсов России свыше 90 млн, то есть менее 0,5%, так что на рынок труда сильно не повлияет. Кроме того, есть потребность в восстановлении новых регионов, значительная часть будет там работать, — поясняет он.

По пронозам SuperJob, в 2025 году на рынке будет еще меньше рабочей силы. Демографическая ситуация не улучшится. Количество самозанятых продолжит расти. Миграционное законодательство ужесточили. Но помимо этого, сама демографическая ситуация в странах СНГ схожа с российской (экономически активных граждан все меньше), въезд в Россию все сложнее, и мигранты в последнее время уже не являются дешевой рабочей силой.

Многие компании сегодня фактически оказались в ситуации «бери, что дают» и не могут себе позволить скрупулезно перебирать соискателей. Быстрее всего к этой ситуации адаптировались сервисы доставки и сфера услуг, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, берут практически всех откликнувшихся, автоматизировали обучение, реально автоматизировали кадровый документооборот и прочее.

Неплохо себя в этой ситуации чувствует ИТ, потому что последние 10 лет в принципе работает в условиях нехватки кадров и уже умеет существовать в таких процессах. Остальным явно придется перенимать «передовой» опыт.

Дешевой рабочей силы в ближайшее время не будет. Заработные платы продолжат рост. Размер вознаграждения сейчас — наиболее важный фактор в борьбе за кадры. Быстрее закрывает вакансии тот, кто платит в рынке. Первыми по темпам роста зарплат будут производство и ИТ.

«Белым воротничкам», по мнению основательницы проектов «Лаборатория карьеры Алены Владимирской», придется соглашаться на позиции и зарплату ниже. Полная «удаленка» сменится гибридом или постоянным офисом. Многие впервые столкнутся с сокращениями, особенно это коснется сотрудников банков. Сфера сельского хозяйства будет расти и внедрять автоматизацию, а в регионах нужны будут сильные управленцы.