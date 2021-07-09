А вместо тюбетея — шапка бини: в Казани сняли фэшн-версию сказки про Су Анасы
В Национальной библиотеке Татарстана прошел премьерный показ фэшн-фильма «Юха», снятого по мотивам сказок и мифов татарского фольклора. Десятиминутная картина вызвала такой ажиотаж и собрала так много зрителей, что показ провели дважды. Режиссер ленты, в основе сценария которой лежит сюжет сказки «Су анасы», — автор проекта по исследованию татарской моды Your Yool Татьяна Черногузова. По словам создателей, калфаки и современные модные тренды в фильме существуют в едином пространстве, созданном из персонажей татарского фольклора. Подробнее — в материале «Реального времени».
Как Юха с гребнем домой спешил
Автор фильма — Татьяна Черногузова, бывший главный редактор журнала Courage, соосновательница студии графического дизайна 500na700, иллюстратор. Также она делает украшения бренда Cheta. Еще Черногузова — резидент и идеолог новой казанской арт-резиденции REACTOR.
Фэшн-фильм является частью проекта Your Yool, популяризирующего национальную татарскую моду. Свои изыскания Черногузова выкладывает в Instagram: это, в частности, архивные снимки и фотографии одежды из музейных архивов. Предполагается, что в будущем Your Yool превратится в медиа.
Живет создательница «Юхи» возле набережной Кабана, так что неизбежно давно интересующая ее тема татарской культуры должна была воплотиться в проект, который начался после посещения арт-кластера «Таврида» в Крыму. В итоге Черногузова выиграла грант Федерального агентства по делам молодежи в размере 1 050 000 рублей. Фильм, снятый весной, — лишь одна его часть. Дальше, к примеру, возможно, появится коллекция одежды.
О том, что фильм будет сниматься, журналисты узнали еще на стадии кастинга. Тогда в «Штаб» пришли десятки людей, чтобы попасть потом на экран. В итоге над «Юхой» работало более 60 человек, начиная с создателей коллекции, заканчивая массовкой. Холодной весной им, конечно, пришлось нелегко. В кадре можно увидеть ландшафты Камского Устья, мост «Миллениум», этнографическую деревню, пространство Werk, Храм всех религий.
Черногузова говорит, что на «Юху» ее вдохновил фильм «Небесные жены луговых мари». Ее фильм — вольное изложение сказки о Водяной.
Длится он около семи минут (а далее — подробные титры и немного комментариев). Стильная Су Анасы сидит на берегу водоема, мальчик бежит с гребнем сквозь лес, поле, где встречает танцующих диковинных существ (можно предположить, что это өряк, албасты, аҗдаһа и другие). Хореографию ставил Ильдар Алекбаев, один из создателей фестиваля «Площадь свободы».
В конце герой оказывается дома, а потом на каком-то дивном пиру. А где же Юха? Согласно легенде, сначала это дракон, который потом превращается в девушку, она выходит за первого попавшегося мужчину и выпивает кровь. Отличительная черта — у Юхи нет пупка. Убивают ее так — заманивают в баню и поджигают.
Можно догадаться, что по версии авторов, Юха — это тот самый юноша, которого играет Рамазан Замалетдинов. Он подвергается различным искушениям, но конечная его судьба неизвестна. К слову, автор сценария Артур Шнапир признался, что немножко путается в оригинальной истории Юхи-дракона.
В фильме звучит музыка казанских авторов: это Митя Бурмистров, Закарий Туктаров и holophonote. Для съемок были сшиты специальные новые костюмы по дизайну Черногузовой, вдохновленной традиционной татарской одеждой, созданы новые украшения.
В частности, в титрах можно увидеть благодарности Millihasite, Burobanu, Музею чак-чака, бренду «Волчок». Все титры в фильме на английском, включая короткий рассказ о татарах и концепции кино. Авторы не скрывают, что ориентируются на западные фестивали — фильм уже отправился в США, Германию, Нидерланды и другие страны.
«А кто, если не я?»
Чему стоит поучиться у авторов — это маркетингу. Показов было два (на второй, правда, людей пришло меньше). Фильм ранее демонстрировали для своих, в Werk — для блогеров, а также, к примеру, для министра культуры Татарстана Ирады Аюповой.
Что бросается в глаза — это в первую очередь визуальное насыщение. Нет слов, только движения, музыка, костюмы, украшения. Видеоверсия фэшн-съемки для модного журнала — Vogue или «Собаки». Изобретение авторов — джинсовая шапка бини с вышивкой из бисера, замена тюбетею.
На красоту картинки указывали и зрители: кто-то спросил, будет ли продавать гребень Су анасы, другие сразу начали узнавать про линию одежды. «Реальное время» поинтересовалось, как так получилось, что девушка по фамилии Черногузова сняла фильм по мотивам татарского фольклора?
— Ну а кто, если не я? Мне это интересно, мне хочется, чтобы про это узнали. Ответ прост. Планируется, что картину будут показывать в парках и скверах, наше же издание предложило продемонстрировать его ученым в Институте истории (а также, кстати, в Центре изучения фольклора и Институте родного языка и литературы), — ответила Татьяна.
— Ну понятно, что тебя там точно сожгут на костре, — пошутил модератор.
Однако вопрос серьезный. Около десяти лет назад Юлдус Бахтиозиона смело интерпретировала русскую и восточную традиции, совсем недавно московская (но бывшая челнинская) фотограф Татьяна Лепп сделала серию на тему татарских сказок. Любопытно, что для живущих в Татарстане тема татарских сказок понятная без привязок к национальности. В зале только один человек честно говорит, что не знает, кто такая Су анасы.
И хотя в картине не хватает какой-то линии для погруженных в национальную культуру (Черногузова призналась, что из-за нехватки времени черпала информацию из книг, с экспертами пообщаться особо не удалось), для определенного зрителя этот короткий фильм будет интересен. Нельзя при этом не процитировать мужчину, который признался, что пришел на фильм, потому что в нем играет зять: «Сделали из татар каких-то индейцев».
Экзотизация культуры — это признак того, что она интересна извне. «Юха» — это стремление на своем уровне приладить татарские образы к западным лекалам. Чего в итоге остается больше? Наверное, Запада. И несколько ответов для Евразии.
Но, если выбирать, что показать иностранцу — нелепую комедию «Әпипә» с Фирдусом Тямаевым или десятиминутную вариацию на тему фэшн-съемки «Юха», я бы предложил оба фильма. Мы за разнообразие.
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