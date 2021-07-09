А вместо тюбетея — шапка бини: в Казани сняли фэшн-версию сказки про Су Анасы

В Национальной библиотеке Татарстана прошел премьерный показ фэшн-фильма «Юха», снятого по мотивам сказок и мифов татарского фольклора. Десятиминутная картина вызвала такой ажиотаж и собрала так много зрителей, что показ провели дважды. Режиссер ленты, в основе сценария которой лежит сюжет сказки «Су анасы», — автор проекта по исследованию татарской моды Your Yool Татьяна Черногузова. По словам создателей, калфаки и современные модные тренды в фильме существуют в едином пространстве, созданном из персонажей татарского фольклора. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как Юха с гребнем домой спешил

Автор фильма — Татьяна Черногузова, бывший главный редактор журнала Courage, соосновательница студии графического дизайна 500na700, иллюстратор. Также она делает украшения бренда Cheta. Еще Черногузова — резидент и идеолог новой казанской арт-резиденции REACTOR.

Фэшн-фильм является частью проекта Your Yool, популяризирующего национальную татарскую моду. Свои изыскания Черногузова выкладывает в Instagram: это, в частности, архивные снимки и фотографии одежды из музейных архивов. Предполагается, что в будущем Your Yool превратится в медиа.

Живет создательница «Юхи» возле набережной Кабана, так что неизбежно давно интересующая ее тема татарской культуры должна была воплотиться в проект, который начался после посещения арт-кластера «Таврида» в Крыму. В итоге Черногузова выиграла грант Федерального агентства по делам молодежи в размере 1 050 000 рублей. Фильм, снятый весной, — лишь одна его часть. Дальше, к примеру, возможно, появится коллекция одежды.

О том, что фильм будет сниматься, журналисты узнали еще на стадии кастинга. Тогда в «Штаб» пришли десятки людей, чтобы попасть потом на экран. В итоге над «Юхой» работало более 60 человек, начиная с создателей коллекции, заканчивая массовкой. Холодной весной им, конечно, пришлось нелегко. В кадре можно увидеть ландшафты Камского Устья, мост «Миллениум», этнографическую деревню, пространство Werk, Храм всех религий.

Автор фильма — Татьяна Черногузова, бывший главный редактор журнала Courage, соосновательница студии графического дизайна 500na700, иллюстратор. Также она делает украшения бренда Cheta. Еще Черногузова — резидент и идеолог новой казанской арт-резиденции REACTOR. Фото: instagram.com/ta_chernoguzova

Черногузова говорит, что на «Юху» ее вдохновил фильм «Небесные жены луговых мари». Ее фильм — вольное изложение сказки о Водяной.

Длится он около семи минут (а далее — подробные титры и немного комментариев). Стильная Су Анасы сидит на берегу водоема, мальчик бежит с гребнем сквозь лес, поле, где встречает танцующих диковинных существ (можно предположить, что это өряк, албасты, аҗдаһа и другие). Хореографию ставил Ильдар Алекбаев, один из создателей фестиваля «Площадь свободы».



В конце герой оказывается дома, а потом на каком-то дивном пиру. А где же Юха? Согласно легенде, сначала это дракон, который потом превращается в девушку, она выходит за первого попавшегося мужчину и выпивает кровь. Отличительная черта — у Юхи нет пупка. Убивают ее так — заманивают в баню и поджигают.

Можно догадаться, что по версии авторов, Юха — это тот самый юноша, которого играет Рамазан Замалетдинов. Он подвергается различным искушениям, но конечная его судьба неизвестна. К слову, автор сценария Артур Шнапир признался, что немножко путается в оригинальной истории Юхи-дракона.

В фильме звучит музыка казанских авторов: это Митя Бурмистров, Закарий Туктаров и holophonote. Для съемок были сшиты специальные новые костюмы по дизайну Черногузовой, вдохновленной традиционной татарской одеждой, созданы новые украшения.

В частности, в титрах можно увидеть благодарности Millihasite, Burobanu, Музею чак-чака, бренду «Волчок». Все титры в фильме на английском, включая короткий рассказ о татарах и концепции кино. Авторы не скрывают, что ориентируются на западные фестивали — фильм уже отправился в США, Германию, Нидерланды и другие страны.

Источник: instagram.com/your.yool

«А кто, если не я?»

Чему стоит поучиться у авторов — это маркетингу. Показов было два (на второй, правда, людей пришло меньше). Фильм ранее демонстрировали для своих, в Werk — для блогеров, а также, к примеру, для министра культуры Татарстана Ирады Аюповой.

Что бросается в глаза — это в первую очередь визуальное насыщение. Нет слов, только движения, музыка, костюмы, украшения. Видеоверсия фэшн-съемки для модного журнала — Vogue или «Собаки». Изобретение авторов — джинсовая шапка бини с вышивкой из бисера, замена тюбетею.

На красоту картинки указывали и зрители: кто-то спросил, будет ли продавать гребень Су анасы, другие сразу начали узнавать про линию одежды. «Реальное время» поинтересовалось, как так получилось, что девушка по фамилии Черногузова сняла фильм по мотивам татарского фольклора?

Источник: instagram.com/your.yool

— Ну а кто, если не я? Мне это интересно, мне хочется, чтобы про это узнали. Ответ прост. Планируется, что картину будут показывать в парках и скверах, наше же издание предложило продемонстрировать его ученым в Институте истории (а также, кстати, в Центре изучения фольклора и Институте родного языка и литературы), — ответила Татьяна.

— Ну понятно, что тебя там точно сожгут на костре, — пошутил модератор.



Однако вопрос серьезный. Около десяти лет назад Юлдус Бахтиозиона смело интерпретировала русскую и восточную традиции, совсем недавно московская (но бывшая челнинская) фотограф Татьяна Лепп сделала серию на тему татарских сказок. Любопытно, что для живущих в Татарстане тема татарских сказок понятная без привязок к национальности. В зале только один человек честно говорит, что не знает, кто такая Су анасы.

И хотя в картине не хватает какой-то линии для погруженных в национальную культуру (Черногузова призналась, что из-за нехватки времени черпала информацию из книг, с экспертами пообщаться особо не удалось), для определенного зрителя этот короткий фильм будет интересен. Нельзя при этом не процитировать мужчину, который признался, что пришел на фильм, потому что в нем играет зять: «Сделали из татар каких-то индейцев».



Экзотизация культуры — это признак того, что она интересна извне. «Юха» — это стремление на своем уровне приладить татарские образы к западным лекалам. Чего в итоге остается больше? Наверное, Запада. И несколько ответов для Евразии.



Но, если выбирать, что показать иностранцу — нелепую комедию «Әпипә» с Фирдусом Тямаевым или десятиминутную вариацию на тему фэшн-съемки «Юха», я бы предложил оба фильма. Мы за разнообразие.