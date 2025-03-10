Татарстан вошел в топ-5 регионов по оформлению гаражей за 2024 год

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Более 518 тыс. объектов недвижимости по всей России было оформлено в рамках закона о «гаражной амнистии» с момента его вступления в силу в сентябре 2021 года. Об этом сообщил Росреестр, отметив, что упрощенный порядок регистрации гаражей и земельных участков под ними будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Татарстан вошел в пятерку лидеров по количеству зарегистрированных гаражей — 7,4 тыс. объектов. Больше всего гаражей оформлено в Омской области (12,6 тыс.), Московской области (8 тыс.) и Тюменской области (7,7 тыс.).

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

За более чем три года россияне в упрощенном порядке оформили 180 тыс. гаражей и 338 тыс. земельных участков под ними.



Всего за 2024 год по стране зарегистрировано почти 200 тыс. объектов (64 633 гаража и 135 192 земельных участка под ними), что почти на 11% больше, чем годом ранее. Дополнительно включены сведения о 25,4 тыс. объектах недвижимости, в отношении которых в ЕГРН внесены изменения в сведения о виде объекта недвижимости, что позволит их собственникам оформить землю под гаражами.



Рената Валеева