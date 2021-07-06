Antares Trade, признанная ЦБ финансовой пирамидой, объявила о приостановке работы

Платформа Antares Trade, созданная выходцами из «Кэшбери», приостановила сотрудничество с клиентами из стран СНГ из-за жалоб регуляторов. Об этом говорится на странице платформы в сети «ВКонтакте».

Сотрудничество с клиентами из стран СНГ прекратилось 5 июля. Со вчерашнего дня инвесторам и партнерам запрещается участвовать на платформе в качестве инвестора или партнера. Модераторы платформы обнулили балансы всех счетов, заблокировали возможность переводов внутренней валюты и закрыли регистрацию.

О финансовой пирамиде, созданной выходцами из «Кэшбери», в ЦБ предупредили еще в прошлом году.

В июне в вагонах казанского метро появилась реклама компании Synergy Group, предлагающая «купить автомобиль мечты со скидкой до 70%». ЦБ добавил организацию в «черный список» как компанию с признаками финансовой пирамиды. Подробности — в материале «Реального времени».



Группа компаний под брендом «Кэшбери» приостановила свою деятельность до 1 ноября 2018 года. Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы, после чего прокуратура потребовала заблокировать сайты группы компаний.



1 июня регулятор опубликовал список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. В нем оказалась компания из Татарстана Finiko.

