«Ак Барс» подарил «Автомобилисту» победу на юбилей, но Гатиятулин нашел позитив

Казанский клуб потерпел поражение в тысячном матче уральцев на уровне КХЛ

«Ак Барс» поучаствовал в знаменательном для «Автомобилиста» матче в Екатеринбурге. Казанцы проиграли со счетом 1:2 в тысячной игре уральцев в КХЛ. Также встреча стала последней для хозяев на стадионе «Уралец». Команда переезжает на новую «УГМК Арену» и желала поставить победную точку на старой площадке. «Автомобилисту» удалось реализовать свои планы, чего не скажешь про «Ак Барс». Подробнее об очередном поражении казанцев — в материале «Реального времени».

Миллера так и не дождались



Несмотря на две победы подряд после четырехматчевой серии поражений, в игре «Ак Барса» остаются некоторые проблемы. Но тренерский штаб не стал менять состав команды на матч с «Автомобилистом». На льду появились ровно те игроки, которые недавно обыграли в Казани «Ладу» со счетом 2:1.

Между тем у «Ак Барса» началась сложнейшая выездная серия с играми против двух лидеров таблицы Востока, а также «Сибири», цепляющейся за плей-офф. Именно поэтому очень ждали возвращения защитника Митчелла Миллера. Американец не играл из-за травмы с декабря и полетел с командой на выезд. Однако Миллер остался вне заявки. Как и Ник Петан, которого некоторые СМИ обвиняют, чуть ли не в «фальшивом» больничном.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый период начался с активной игры «Ак Барса» в зоне соперника. Казанцы больше контролировали шайбу, создавали опасность у ворот хозяев. Стартовая десятиминутка совершенно точно осталась за «барсами». Только вот затем «Автомобилист» забрал инициативу и даже открыл счет. Простой бросок Ника Эберта с синей линии оказался голевым, Тимур Билялов не увидел шайбу и пропустил ее в сетку — 0:1.

Дебютный гол Замалтдинова

Встреча была знаменательна тем, что стала 1000-м матчем для «Автомобилиста» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). И последним на арене стал «Уралец». Со следующей домашней серии команда переезжает на новую «УГМК Арену». Так что мотивации победить у хозяев хватало.

Но стартовые минуты второго периода вновь остались за «Ак Барсом». Казанцы пару минут крутили шайбу в зоне «Автомобилиста». Казалось, что гол назревал, однако болельщикам «барсов» пришлось еще немного подождать. Ожидания оправдались в середине матча. Никита Дыняк обыграл двоих, отдал из-за ворот на пятачок соперника, откуда Радэль Замалтдинов точным броском сравнял счет. Для молодого нападающего «Ак Барса» этот гол стал дебютным в КХЛ.

— Благодарю своих партнеров, Никита Дыняк выдал просто шикарный пас. Оставалось только попасть верхом. Понятно, что эмоции от первой шайбы только позитивные, — поделился эмоциями от гола Замалтдинов после игры.

Тут же «Ак Барс» получил возможность реализовать большинство. Данил Романцев придержал Артема Галимова и заработал первое для обеих команд удаление в матче. Правда, использовать его казанцы не смогли. «Ак Барс» долго не мог расставиться в зоне противника, а когда сделал это, то время уже истекло.



В итоге большинство реализовано не было, а вот хозяева ответили быстро. Мэйсек воспользовался неудачной сменой состава «барсов», бросил из-под ног Никиты Лямкина и попал точно в дальнюю девятку — 1:2.

«Мастера сушки»

В третьем периоде «Автомобилист» еще раз показал, почему команда считается «мастером сушки». Поведя в счете, хозяева начали играть в «откат», встречая хоккеистов соперника на своей синей линии. Если до этого команда Николая Заварухина начинала прессинговать в чужой зоне, то теперь вылезала за середину площадки только при контратаках.

Подобная тактика уральцев вынуждала «Ак Барс» тратить огромные силы на пересечение синей линии. «Автомобилист» непринужденно отодвинул игру от собственных ворот, не позволяя казанцам создать опасные моменты. Дело упорно шло к 28-му по счету разу, когда екатеринбуржцы сохранят свои владения «сухими» в третьих периодах. И, забегая вперед, засушить такой «Ак Барс» не составило большого труда.

Единственную возможность сравнять счет гости упустили на последних секундах встречи. Кирилл Семенов и Александр Барабанов убежали к воротам Евгения Аликина, но так и не смогли пробить вратаря. Оба форварда проводят провальный февраль, а этот момент стал «вишенкой на торте» их неудачной серии. Семенов в уходящем месяце забил всего дважды, Барабанов остается совсем без голов. И это с учетом того, что они выходят при реализации большинства.

Возможно, в этом и кроется основная причина неудач «Ак Барса». В игре казанцев в очередной раз проявились одни и те же проблемы, которые преследуют команду на протяжении месяца. Команда Анвара Гатиятулина вновь не реализовала ни одной попытки большинства, лидеры не забили, а вратарь не подтащил в сложный отрезок игры.

Чем доволен Гатиятулин?

Тренеру «Ак Барса» оставалось лишь констатировать очевидные вещи. Гатиятулин признал сложности с преодолением эшелонированной обороны соперника, но выявил один позитивный момент у своих подопечных. Ненужных удалений у казанцев действительно не было. Однако этого не хватило даже для одного набранного балла.

— Напряженный матч, много плотности в перестроениях, много борьбы. Мы довольны тем, что не было ненужных удалений, команда слышит, что мы заостряли много внимания на этом в последнее время. Против «Автомобилиста» всегда сложно отыгрываться, в первый раз это получилось, во второй уже нет. Соперник плотно играет в обороне, мы об этом знали. Заостряли внимание на моментах, где мы можем создавать шансы. Видимо, соперник на своём пятаке был быстрее нас, — сказал Гатиятулин.

Пятое поражение «Ак Барса» в семи последних матчах — явно не тот результат, который ждешь от одного из фаворитов Кубка Гагарина в концовке регулярного чемпионата. Тренерскому штабу надо экстренно исправлять пробелы в игре команды.



«Автомобилист» — «Ак Барс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 Эберт (Алексеев, Романцев, 18:06)

1:1 Замалтдинов (Дыняк, 28:48)

2:1 Мэйсек (Шаров, Диц, 32:49)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 февраля в Челябинске с «Трактором» в 17:00 мск. Перед поездкой к лидеру Востока казанцы вновь опустились на 4-е место в таблице конференции.