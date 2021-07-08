В казанском Кремле объяснили приостановление выдачи сертификатов ресторанам на работу после полуночи

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала приостановление выдачи сертификатов кафе и ресторанам на работу после полуночи. «Сейчас ситуация такова, что есть необходимость приостановить этот процесс», — заявила она, не исключив, что через какое-то время разрешения снова начнут выдавать.

Галимова обратила внимание, что в условиях пандемии есть решения, которые принимаются ситуативно. Те, кто успел подать заявку и получил сертификаты на работу в ночное время, продолжают ими пользоваться.

Напомним, в постановлении кабмина Татарстана, оказавшемся в распоряжении «Реального времени», говорится, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется временно не направлять уведомления о получении разрешения на работу ночью.



Кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью в конце мая при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. У сотрудников, которым нельзя делать прививку, должно быть медицинское заключение. Заведения общепита должны предоставлять сертификаты вакцинации, после того как сотрудники привьются двумя дозами, или справки с медотводом.

