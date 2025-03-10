Депутаты предложили ограничить число мигрантов в районах квотой в 10%

Фото: Мария Зверева

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева выступили с инициативой введения квоты на проживание мигрантов в районах, где их концентрация превышает допустимую норму. Согласно предложению, максимальная доля мигрантов в таких районах не должна превышать 10% от общего числа жителей. Об этом пишет РИА «Новости».

Соответствующее обращение направлено в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Депутаты аргументируют свою инициативу тем, что высокая концентрация мигрантов, проживающих вблизи мест работы, приводит к росту конфликтов с местным населением и негативно сказывается на качестве образования.

— Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне жестких мер для районов с чрезмерной концентрацией мигрантов, предусмотрев квоту в 10% от общего числа жителей, — говорится в документе.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По мнению авторов обращения, в школах таких районов дети мигрантов, зачастую не владеющие русским языком, начинают преобладать над детьми, выросшими в этих районах, что приводит к снижению общего уровня образования.

В дополнение к предложенной квоте депутаты предложили в случае превышения 10-процентного порога запретить сдачу жилья иностранным гражданам, а также проводить проверки и осуществлять перераспределение мигрантов в другие районы.

— Такой подход поможет снизить межэтнические конфликты, улучшить общественную безопасность, повысить качество образования и создать более комфортные условия жизни для граждан, — утверждают Даванков и Авксентьева.



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Рената Валеева