Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175, доставили в Москву

Фото: Максим Платонов (архив)

Ильназа Галявиева, устроившего утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, доставили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, пишет ТАСС.

Галявиев на данный момент находится в двухместной камере в СИЗО столицы под жестким контролем, так как в Казани его поставили на профилактический учет как склонного к побегу, нападениям и самоубийству.

По словам самого Галявиева в казанском СИЗО он должен был получать разрешение на любое действие, в том числе на почесывание головы.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, стрелок выглядит спокойно, признаков агрессии не наблюдается. «Он сказал, что полностью признает вину», — добавил представитель ОНК.

Как писали ранее СМИ, экспертизу проведут в институте им. В.П. Сербского.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 12 мая Советский райсуд Казани заключил Галявиева под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следственного комитета об аресте стрелка на 2 месяца. Обвиняемый не возражал против меры пресечения и полностью признал свою вину.



Татьяна Демина