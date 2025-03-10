Силовики начнут поиск украинских террористов в России по данным разведки США

Фото: Максим Соколов

В России готовятся масштабные мероприятия, направленные на выявление и задержание членов террористических организаций, связанных с Украиной. Об этом сообщили РИА «Новости» источники в силовых структурах.

По информации агентства, активизация работы по данному направлению может быть связана с возобновлением обмена данными между разведструктурами России и США по вопросам антитеррора.

Источники указывают, что речь идет, в частности, о членах запрещенных в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и «Легиона «Свобода России» (ЛСР), воюющих на стороне ВСУ. Ранее сообщалось, что эти организации получали финансирование через USAID.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

По данным источников, западные спецслужбы могут передать российской стороне информацию о сторонниках указанных формирований, возможно, под видом «слива» от бывших членов группировок. Подобная тактика ранее применялась в случаях с публикацией списков участников «умного голосования» или членов экстремистского ФБК*.

— Для западной стороны подобный «слив» данных не нанесет существенного урона, поскольку лица, оказывающие содействие РДК и ЛСР, как правило, не являются профессионально подготовленными диверсантами, — подчеркнул источник.



Рената Валеева