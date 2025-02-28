В Татарстане разъяснили, за какие дачи и хозпостройки нужно заплатить налог

С марта владельцев земельных участков в стране обязали регистрировать свои капитальные строения

Фото: коллаж "Реального времени"

Россиян напугали новым налогом на капитальные строения на территории частных домов и дач, включая бани и теплицы. Владельцам таких объектов нужно их зарегистрировать или им грозит штраф, предупреждают в ряде СМИ. На самом деле, речь идет не обо всех хозпостройках, пусть даже с фундаментом, и вместо денежных санкций инспекторы сначала ограничатся предупреждением, уточнили в Росреестре. Какие строения на дачных, садовых и приусадебных участках подлежат обязательной регистрации и дальнейшему налогообложению, разбиралось «Реальное время».

Татарстанцев напугали налогом на бани и сараи

В преддверии весны граждан с дачами и загородным жильем предупреждают об изменениях в законодательстве и грядущем наказании рублем. С 1 марта владельцы земельных участков должны регистрировать свои хозяйственные постройки, если это капитальные строения. Кто-то поспешил сообщить, что россияне будут платить налоги с бань, теплиц и даже туалетов, словом, с любых сооружений, имеющих фундамент. В противном случае владельцев оштрафуют.

В реальности налогом на имущество физлиц обложат далеко не все хозпостройки. Как пояснили в ФНС, заплатить придется только за те объекты, которые обладают признаками капитального строения и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

С 1 марта владельцы земельных участков должны регистрировать свои хозяйственные постройки, если это капитальные строения. Мария Зверева / realnoevremya.ru

К таким постройкам могут отнести вспомогательные строения и сооружения, предназначенные для бытовых и иных нужд: сараи, теплицы, навесы, погреба, колодцы. Но все они должны отвечать следующим критериям:

быть прочно связаны с землей;

их перемещение без несоразмерного ущерба назначению невозможно.

Если у хозпостройки есть такие признаки, сведения о ней необходимо внести в Росреестр и зарегистрировать право собственности.

«Регистрируются только объекты капитального строительства»

В Росреестре, получив сведения о сооружении, определят его кадастровую стоимость. На ее основе налоговые органы рассчитают налог, уплачивать который нужно будет ежегодно до 1 декабря. Базовые ставки зависят от вида объекта и его цены: для жилья, приусадебной недвижимости, машино-мест, гаражей, хозпостроек площадью до 50 кв. м применяется ставка в 0,1%.

— Регистрируются только объекты капитального строительства — недвижимость. Понятие недвижимости у нас четко дано в Гражданском кодексе. Как уже было отмечено, это объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без ущерба невозможно. Поэтому не любой объект относится к недвижимости. Мы ведем единый государственный реестр недвижимости, и права регистрируем только на нее, а движимое имущество у нас не учитывается и не ставится на кадастровый учет, — поясняет начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость Управления Росреестра по РТ Алсу Сафина.

Легко перемещаемые конструкции без фундамента и временные постройки налогом на имущество не облагаются. От его уплаты также освобождены объекты для личного подсобного хозяйства, площадь которых не превышает 50 кв. м. Причем льгота распространяется только на одно строение.

В Росреестре, получив сведения о сооружении, определят его кадастровую стоимость. На ее основе налоговые органы рассчитают налог. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, не платить налог на хозпостройки могут определенные категории граждан: инвалиды I, II, III группы, а также участники военных действий и лица, пострадавшие в ходе них.

— Очень много людей строят без регистрации, и не только хозпостройки, но и жилые дома. Поэтому законодатель напоминает, во-первых, что это нарушение: если построил — необходимо зарегистрировать, во-вторых, регистрировать необходимо даже хозяйственные постройки, потому что они должны быть обозначены на земельном участке. Хотя бы просто для того, чтобы предотвратить возможные проблемы с соседями. Раз такие строения зарегистрированы, значит, возведены по закону, отступы от границ участка и все нормы соблюдены, — заметил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

«Если в доме нет газа — это не значит, что он не капитальное строение»

Муниципальные власти могут расширить условия для применения льготы по уплате налога на хозпостройки. К примеру, распространить ее не на одно, а несколько строений или на сооружения площадью свыше 50 кв. м.

По словам специалистов, для вновь возведенных объектов на земле это может быть единая процедура: в рамках дачной амнистии построенный дом или капитальную хозпостройку одновременно поставят на учет и зарегистрируют. Важно только верно определить вид объекта: например, баня-бочка — это движимое имущество, и регистрировать ее не надо, соответственно, и налог за нее платить не придется.

По словам специалистов, для вновь возведенных объектов на земле это может быть единая процедура постановки на учет и регистрации. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В понятие недвижимости входит не только прочная связь с землей. Грубо говоря, и лавка может иметь бетонное основание и быть прочно связана с землей. Для того чтобы отнести сооружение к объектам недвижимости, должна быть совокупность нескольких признаков. Взять теплицу на фундаменте — этот фундамент можно перезалить в другом месте, разобрать и перенести туда теплицу. То же самое с металлическими гаражами, — уточнила Алсу Сафина.

Сейчас многих волнует вопрос по дачному жилью: в каком случае оно подлежит налогообложению? «Очень часто строят дом по каркасной технологии. Казалось бы, как такового фундамента у него нет, но есть свайный фундамент. Поэтому разобрать этот дом и собрать его точно так же не получится», — поясняет спикер, почему за этот дом придется заплатить налог. Хотя бывает, что «каркасник» возведен без фундамента — на насыпи из песка, щебня и цемента, его легко можно перевезти и без ущерба собрать на новом месте.

Но есть еще одно условие, когда постройка выступает объектом гражданского оборота и имеет свой функционал, в данном случае — постоянное или сезонное проживание. «Если в доме нет коммуникаций, к примеру отопления или газа, это еще не значит, что он однозначно не капитальное строение. Здесь суть не только в коммуникациях, а в совокупности нескольких признаков. Сейчас уже беседки зачастую строят как капитальные строения», — привела пример спикер.

«Если в доме нет коммуникаций, к примеру отопления или газа, это еще не значит, что он однозначно не капитальное строение». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сегодня предупредят — завтра оштрафуют

— У нас пока что заявительный порядок, но с 1 марта, действительно, вводится обязанность: построил — зарегистрируй, если этот объект подлежит регистрации. Пока что будут профилактические меры в рамках надзорной деятельности. В случае поступления жалобы от заинтересованных лиц будем проводить выездное обследование. В дальнейшем планируется вносить изменения в КоАП РФ и с его помощью налагать штрафы, — предупредила специалист Росреестра.

Руслан Садреев обратил внимание и на преимущества, которые получат граждане от регистрации своего дома и других строений. «Какие плюсы для граждан? Зарегистрированные объекты можно при желании застраховать, передать по наследству. Я, как эксперт по рынку жилья и юрист, считаю, что регистрировать надо все. Более того, даже если объект видоизменился — например, его достроили или перестроили, — в этом виде его тоже необходимо зарегистрировать. Это касается и хозпостроек».

Зарегистрированные объекты можно при желании застраховать, передать по наследству. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Платить за такие сооружения придется немного, поскольку их площадь, как правило, невелика, как и кадастровая стоимость, которая служит базой для налогообложения. Кроме того, можно воспользоваться льготами.