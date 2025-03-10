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Александр Лукашенко назначил Турчина премьер-министром Белоруссии

15:07, 10.03.2025
Александр Лукашенко назначил Турчина премьер-министром Белоруссии
Фото: Максим Платонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Турчина главой правительства республики. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

— Турчин Александр Генрихович — премьер-министр Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

скриншот с видео studio ROMB

До назначения на пост премьер-министра Турчин занимал должность помощника президента Белоруссии, главного инспектора по Гомельской области. В 2016 году он руководил аппаратом правительства, в 2018 году стал первым вице-премьером страны, а в декабре 2019 года возглавил Минский облисполком.

Рената Валеева

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