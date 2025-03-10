Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о защите граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Соответствующий указ подписан 10 марта, сообщает государственное агентство «БелТА».

Согласно сообщению, данный проект соглашения утвержден как основа для проведения переговоров между Белоруссией и Россией.

Целью международного договора является защита граждан обеих стран, включая действующих и бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими странами. Это связано с тенденцией к политизации международных судебных органов и других международных механизмов уголовной юстиции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министерству иностранных дел Белоруссии предоставлены полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения с Российской Федерацией.

Ранее стало известно, что граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, получат право избираться в органы МСУ. Это стало возможным благодаря постановлению, подписанному председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.

Рената Валеева