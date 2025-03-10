Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о защите граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Соответствующий указ подписан 10 марта, сообщает государственное агентство «БелТА».
- Согласно сообщению, данный проект соглашения утвержден как основа для проведения переговоров между Белоруссией и Россией.
Целью международного договора является защита граждан обеих стран, включая действующих и бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими странами. Это связано с тенденцией к политизации международных судебных органов и других международных механизмов уголовной юстиции.
Министерству иностранных дел Белоруссии предоставлены полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения с Российской Федерацией.
Ранее стало известно, что граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, получат право избираться в органы МСУ. Это стало возможным благодаря постановлению, подписанному председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.