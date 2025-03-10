Судовладельцы затонувших танкеров предложат создать фонды компенсации ущерба

Фото: Динар Фатыхов

Судовладельцы затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» намерены создать два фонда общей суммой свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба, причиненного в результате инцидента 15 декабря 2024 года. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Представитель компании судовладельца «Волгонефть-239» — «Волгатранснефть» заявила, что создание фонда ограничения ответственности собственника судна является обеспечительной мерой в интересах всех лиц, которым причинен или может быть причинен ущерб в результате загрязнения. Лимит ответственности собственников судна составляет 4 млн 510 условных единиц, что в рублевом эквиваленте превышает 533 млн рублей.

Финансовым гарантом фонда «Волгатранснефть» выступает АО «Российская национальная перестраховочная компания», сумма гарантии которой значительно превышает требования истца и действует до 16 декабря 2030 года. Создание фонда, по словам представителя компании, направлено на защиту интересов не только истца, но и других лиц, имеющих право на возмещение ущерба.

Реальное время / realnoevremya.ru

Представитель соответчиков ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» также заявил о намерении создать аналогичный фонд с объемом финансирования в 533 миллиона рублей. Страховщиком-гарантом данного фонда выступит САО «ВСК». Суд удовлетворил ходатайство о привлечении к делу АО «Российская национальная перестраховочная компания» и ООО «Абсолют страхование» в качестве третьих лиц.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к попаданию в море около 2,4 тыс. тонн мазута. Проверка Ространснадзора установила, что оба судна находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание.

В связи с загрязнением береговой линии в Краснодарском крае введен режим ЧС регионального характера. На территории региона также действует федеральный режим ЧС.

Рената Валеева