Минниханов попросил не «наезжать» на Гидрометцентр РТ из-за засухи

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил не обвинять в засухе Гидрометцентр республики и его руководителя Сергея Захарова. «Из-за того, что на Захарова будем «наезжать», дождя не будет — остановил он упреки депутатов Госсовета в заключении утреннего заседания сессии парламента.

«В прошлом году урожай был, то про Захарова никто не вспоминал. А сейчас [засуха], так все «налетели», — заметил Минниханов. По его словам, у республики есть ресурсы для борьбы с засухой, нужны правильные организационные мероприятия.

Напомним, Захаров из-за аномальной жары 22 июня предложил ввести в Татарстане режим чрезвычайной ситуации. Уже 30 июня его объявили в 38 районах республики.



«Погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения», — отметил тогда Минниханов.

В конце июня министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отметил, что суховей зафиксирован в 34 районах Татарстана. Почвенная засуха — в 18.



Луиза Игнатьева