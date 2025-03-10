РУСАДА предупредило спортсменов о фейковых сообщениях и допинг-контроле от мошенников

Фото: Мария Зверева

РУСАДА предупреждает спортсменов и специалистов в области спорта о новой волне мошеннических действий, направленных на получение личных данных и выманивание денежных средств. Злоумышленники используют поддельные аккаунты сотрудников спортивных организаций в мессенджерах, рассылая дезинформацию, сообщает пресс-служба.

Схема мошенничества заключается в создании копий аккаунтов с использованием фотографий сотрудников из открытых источников. С этих фейковых профилей поступают сообщения, содержащие ложную информацию о различных событиях, связанных со спортивной деятельностью, включая запросы на перечисление денежных средств по указанным реквизитам и попытки получения доступа к данным на портале госуслуг.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание РУСАДА обращает на то, что сотрудники агентства никогда не предупреждают о проведении допинг-контроля и не распространяют какую-либо информацию через мессенджеры.

— Уважаемые спортсмены и все, кто участвует в процессе допинг-контроля! Сотрудники РУСАДА никогда не предупреждают о допинг-контроле и не распространяют информацию через мессенджеры. Все предназначенные для вашего внимания сообщения РУСАДА направляет официальными письмами на служебные или предоставленные вами адреса, электронной почтой либо «Почтой России», — говорится в официальном сообщении РУСАДА.

В агентстве подчеркивают, что РУСАДА никогда не запрашивает перечисления денежных средств от официальных представителей.

В случае сомнений в подлинности полученного сообщения РУСАДА рекомендует немедленно связаться с исполнителем письма по телефону, указанному на официальном сайте агентства, для подтверждения информации.

Рената Валеева