«Авито» и «Юла» зафиксировали высокий спрос на покупку инвайтов в Clubhouse

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Сайты по размещению объявлений «Авито» и «Юла» сообщили о высоком спросе на приглашения (инвайты) в соцсеть Clubhouse. Об этом пишет ТАСС.

Так, в «Авито» сообщили, что за последнее несколько дней число объявлений с предложением инвайтов действительно выросло, однако площадка решила запретить их продажу — это связано с тем, что нельзя проверить подлинность товара. Все объявления исчезли с платформы с 09.00 17 февраля.

«Юла» также сообщил о взрывном росте поисковых запросов инвайтов, но пока никаких жалоб на мошенничество в службу поддержки платформы не поступало.

Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. Она доступна только для гаджетов под управлением на iOS. По состоянию на 16 февраля соцсеть возглавила постоянно обновляемый рейтинг самых скачиваемых бесплатных приложений в России в AppStore.