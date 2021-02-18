Казанский суперсуд: видеопротокол, зал-трансформер и лоджии

Эксклюзивный репортаж «Реального времени» из нового Советского райсуда Казани

Сегодня в Казани состоится неофициальное открытие долгожданной новостройки Фемиды. Здание для Советского райсуда Казани на улице Патриса Лумумбы оснащено новейшими технологиями судебной системы — от электронного сканирования дел до авторасшифровки аудиопротоколов судебных заседаний. Затраты на строительство и оснащение всем необходимым, вплоть гербов и флагов России и Татарстана, составили более 900 млн рублей. Первыми на готовом к сдаче объекте побывали журналисты «Реального времени».

Новые камеры для арестантов и Фемида от автора памятника Джалилю



Вывески на здании уже смонтированы, но прикрыты темной пленкой. Центральный вход накануне открытия закрыт для посетителей. Сотрудники суда и рабочие попадают внутрь через боковую калитку рядом с заездом для конвойных машин. Арестованных фигурантов уголовных дел в новое здание Советского райсуда Казани будут буквально завозить и тут же на цокольном этаже размещать по новеньким камерам. В старом здании их было лишь четыре, здесь их вдвое больше, и каждая рассчитана на шесть человек.

Вход для других участников процесса предусматривает рамку металлодетектор, в которой также размещен датчик тепловизора. Так что проход через рамку покажет приставу — представляет ли данный человек потенциальную опасность для окружающих. В плане здоровья и запрещенных к проносу в суд предметов.

Вывески на здании уже смонтированы, но прикрыты темной пленкой

Далее каждого посетителя ждет проверка документов, но не вручную — а сканером, способным распознать, к примеру, поддельный паспорт. Если с удостоверениями все в порядке на руки участнику процесса выдают разовый электронный пропуск. После отметки им у датчика — стеклянные двери автоматически открываются. На выходе из здания, чтобы открыть двери, нужно бросить этот пропуск в специальный приемник.

За проходной гостей встречает статуя Фемиды. Над ней работал целый авторский коллектив Союза художников Татарстана под руководством Юрия Злоти — заслуженного художника РФ и автора проекта памятника Мусе Джалилю в Москве. Как удалось выяснить «Реальному времени», статуя для Советского райсуда сделана из цельного гипса, сверху нанесено бронзовое напыление. Весит скульптура с основанием — полтонны. В суд ее доставляли на грузовом автомобиле, а в зал заносили на руках. «У нас работают настоящие мужчины, используя рычаги, смогли ее установить», — пояснила журналистам «Реального времени» и.о. председателя Советского райсуда Лилия Гиниятуллина и провела небольшую экскурсия по новому зданию.

Здание для Советского райсуда Казани на улице Патриса Лумумбы оснащено новейшими технологиями судебной системы

На первом этаже расположены система электронной очереди и две приемные суда — для работы с посетителями, приема заявлений и выдачи документов. Подобная система уже используется в новых судах Набережных Челнов и Нижнекамска, говорит начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов и предлагает шире использовать виртуальные возможности: «С портала госуслуг направляете заявление, например, запрашиваете в суде исполнительный лист по приговору. Получаете ответ — нужно прийти за них тогда-то к 12-ти часам. А зачем еще электронная очередь нужна?"

Впрочем, в холле Советского райсуда для ожидающих предусмотрели места ожидания. С возможностью следить за ситуацией в электронной очереди и назначенными в суде процессами.

Если в старых зданиях стеллажи с архивными материалами ютились на 100 квадратах и регулярно страдали от подтопления, то тут площадь в 4 раза больше

Как создается «многотомный» файл для кассации

Всего в новостройке — пять рабочих этажей, но есть еще два: технический под самой крышей — там расположены системы вытяжки, вентиляции и автономного электропитания (на случай ЧП), а также цокольный — в нем находятся бумажные сокровища Фемиды. Это архив на 300 тысяч судебных дел и материалов.

Если в старых зданиях стеллажи с архивными материалами ютились на 100 квадратах и регулярно страдали от подтопления, то тут площадь в 4 раза больше. Причем, хранилище изолировано от влаги и оборудовано системами благоприятного для архива климат-контроля. А еще — современной стеллажной системой, которая позволяет использовать помещение еще более экономно — сотрудники архива легко могут двигать полки вдоль стены с помощью колеса, чтобы добраться к нужному проходу. Такая же система установлена в архиве текущих дел. Он находится на первом этаже рядом с отделом гражданского судопроизводства.

Здесь же нам демонстрируют еще одно сокровище — система «Элар» для создания электронных архивов. Таких аппаратов в судах Татарстана раньше не было. В новом Советском их будет два. От обычного сканера эта техника отличается довольно сильно. Поскольку изначально рассчитана на работу не с отдельным листом, а скажем с целым томом судебного дела. Его кладут на двухступенчатую поверхность, причем каждую ступень можно зафиксировать на нужном уровне.

«Система позволяет сканировать многотомные дела без расшивания. Запускается программа, кладется дело, закрывается прозрачной крышкой — секунда и отсканировалось», — объясняет главный специалист Управления Судебного департамента в РТ Александр Зимин. С его слов, в идеале «Элар» может и сам листать страницы дел, однако для этого требуется тщательная настройка. «Дела все разные и достаточно нежные, поэтому лучше вручную переворачивать», говорит он.



После сканирования все файлы преобразуются в формат PDF и автоматом отправляются в систему цифрового хранения. В ней можно хранить всю информацию по делу, вплоть до видеозаписей и аудиопротоколов. В будущем именно в таком электронном формате будут направляться дела в вышестоящие инстанции — это куда проще, чем отвезти в Самару для рассмотрения в кассации многотомное дело.

В Управлении Судебного департамента в РТ планируют, что после полной оцифровки «советских» архивов новую скан-систему смогут опробовать и другие суды республики.

Людей в наручниках из камер на цокольном этаже поднимают в судебные залы по отдельной и зарешеченной лестнице

«В старом здании стыдно было людям в глаза смотреть»

Главное отличие нового здания Фемиды от всех старых — полное разделение потоков. Если в настоящее время в перепрофилированном из детского сада здании Советского райсуда на улице Попова конвоиры водят арестованных по коридору, время от времени предлагая остальным посетителям уйти на лестницу и не создавать помех, то на Патриса Лумумбы такое невозможно в принципе. Людей в наручниках из камер на цокольном этаже поднимают в судебные залы по отдельной и зарешеченной лестнице. Вход в каждый зал судебного заседания для них тоже свой.

Еще одна изолированная зона — кабинеты судей, их помощников и секретарей. Доступ в нее есть только у работников суда с постоянными электронными пропусками. У каждого кабинета судьи уже есть табличка, но хозяев внутри пока нет — только мебель, техника и сейфы. Будущие хозяева пока рассматривают дела в старом здании и лишь готовятся к переезду.

Здесь же по соседству с каждым рабочим кабинетом конкретного судьи находится и тот зал, где он будет рассматривать дела. Некоторым достаточно открыть свою дверь и сделать несколько шагов по коридору, чтобы попасть на заседание со стороны президиума. Адвокаты, свидетели и подсудимые с более мягкой мерой пресечения чем арест заходят в залы с противоположной стороны.

Вместительные залы для рассмотрения уголовных и гражданских дел различаются лишь наличием либо отсутствием стеклянных «аквариумов»

Общественная зона снабжена табличками с нумерацией залов — они есть на каждом этаже и даже в лифте. Лифтов в здании четыре. Вместительные залы для рассмотрения уголовных и гражданских дел различаются лишь наличием либо отсутствием стеклянных «аквариумов». От схожих помещений в старом здании эти отличает наличие телефонных трубок по ту и эту сторону стекла. С их помощью подсудимые смогут переговариваться с адвокатом так, чтобы этого не слышали другие участники процесса. Над каждым «аквариумом» — усилитель, который будет транслировать сказанное арестованным в микрофон во время судебного заседания.

— Наша главная задача была — создать надлежащие условия для приема граждан. В старом здании Советского суда мне, если честно, стыдно было людям в глаза смотреть. Как там люди работали... Нам подсудимые жалобы писали — нет там условий, комментирует ситуацию начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, напоминая, что столь нужное Казани здание дважды не попало в федеральную целевую программу по развитию судебной системы.

В результате ждать еще одной в республике не стали. Участок на улице Патриса Лумумбы власти Казани предложили еще три года назад, проект здания с учетом всех новшеств в системе правосудия был разработан «Татинвестгражданпроектом». Кстати, он предусматривает и небольшие лоджии на 4-5 этажах — отдельные в зонах для судей, и зонах для посетителей.

Залы в обязательном порядке оснащены кондиционерами, новой деревянной мебелью и микрофонами для аудификсации заседания

Объект построила компания «Евростройхолдинг+», и она же на сегодняшний день является его собственником. Как выяснило «Реальное время», вчера в Казани был подписан договор аренды здания для нужд Советского райсуда и планами на последующий выкуп в федеральную собственность. При этом арендатор — УСД в РТ — взял на себя еще и все расходы по оплате энергоресурсов.

Обошлась стройка вместе с необходимым оборудованием и мебелью в 900 млн рублей с лишним.

Кто займет старые здания Советского райсуда — пока вопрос

Залы в обязательном порядке оснащены кондиционерами, новой деревянной мебелью и микрофонами для аудификсации заседания. Причем, если раньше сотрудники Советского райсуда использовали с этой целью диктофоны, сейчас им нужно лишь нажать на педаль под ногами — она запускает механизм аудиопротокола с помощью системы «Нестор», способной автоматически трансформировать записанную речь в текст. Это должно существенно облегчить работу над протоколами судебных заседаний.

Параллельно, по данным УСД в РТ, судебные заседания в новом здании будут фиксироваться еще и на видео.

«Так долго этого ждали и, наконец, случилось. Новое здание отвечает всем стандартам и реалиям настоящего времени. Позволяет рассматривать дела в режиме онлайн в формате видеоконференции», — сообщила Лилия Гиниятуллина

О необходимости переезда в новые условия в суде говорили еще, когда его председателями были Магнави Гараев (возглавлял Советский суд в 1994-2013 годах, ныне глава Лаишевского райсуда) и Радик Габдуллин (руководил судом в 2013-2019-м, затем был назначен зампредом в Шестой кассационный суд общей юрисдикции). «Так долго этого ждали и, наконец, случилось. Новое здание отвечает всем стандартам и реалиям настоящего времени. Позволяет рассматривать дела в режиме онлайн в формате видеоконференции», — сообщила Лилия Гиниятуллина.

Кстати, если в старом здании системами видеоконференцсвязи были оборудованы лишь четыре зала, то здесь таких 15. Это позволяет не только организовать участие осужденных в заседаниях кассационной инстанции, но и спокойно назначать допросы свидетелей из любого региона страны. Благодаря такой связи в 2017-м году судья Советского райсуда Казани Сергей Жиляев смог начать процесс по делу о тонне наркотиков, несмотря на то, что конвой задержал доставку подсудимых из СИЗО Москвы в Казань.

В старом зале судьи Жиляева было лишь две двери: одна — в его кабинет-совещательную комнату, вторая — общая — из коридора суда в зал. В каждом из новых залов дверей двое больше — для конвоя, для судьи и секретаря судебного заседания, для посетителей и отдельная дверь в небольшую по размерам совещательную комнату, в которой предусмотрен и доступ к санузлу.

В зале для рассмотрения дел с участием присяжных предусмотрен вход в рабочую комнату коллегии народных заседателей

В зале для рассмотрения дел с участием присяжных предусмотрен и пятый вход-выход — в рабочую комнату коллегии народных заседателей, снабженную 12-ю кожаными креслами и отдельным санузлом. К слову, в общественной зоне с этим проблем тоже нет. Двери с характерным обозначением можно встретить на каждом этаже. За каждой — по три кабинки. Отдельный туалет предусмотрен для людей с ограниченными возможностями или, как говорят в суде, маломобильных граждан.

Кабинеты для работников суда и залы расположены на 2-5 этажах. На пятом также находится зал-трансформер на 250 мест. Именно в нем сегодня должно пройти итоговое совещание судей Татарстана. В будущем здесь планируют рассматривать резонансные дела с большим количеством потерпевших. При желании этот же зал легко превращается в два отдельных звукоизолированных помещения, с помощью специальной завесы в центре, и проводить параллельно два судебных заседания. До сих пор самый большой зал Советского суда вмещал максимум человек 40 — на аресте банкира Роберта Мусина и недавнем заключении под стражу поволжского «душителя бабушек» Радика Тагирова.

Впрочем, судебные заседания в новом здании Советский райсуд пока не назначает. Дата окончательного переезда пока не озвучена. По данным источников «Реального времени», справить новоселье и начать работу на Патриса Лумумбы сотрудники суда смогут уже в марте.

Что будет со старыми зданиями райсуда — решать их собственнику — Судебному департаменту. Говорят, желающие занять первый этаж в здании по адресу улица Заря, 24 уже есть. На этом этаже Советский суд ютился с 60-х годов прошлого века.

1 / 53 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов