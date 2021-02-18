Глава МВД Татарстана сообщил о поимке еще одного маньяка

На сессии Госсовета РТ глава МВД республики Артем Хохорин сообщил о поимке некоего маньяка, не раскрывая ни личности, ни деталей его преступлений. В его докладе прозвучало напоминание о прошлогодней поимке «поволжского душителя» и дополнение: «На днях задержали еще одного маньяка. Совместно со Следственным комитетом работаем».

В пресс-центре МВД по РТ и Следкоме данную информацию пока не комментируют.



Напомним, задержанного «поволжского маньяка» зовут Радик Тагиров. Предположительно, он входил в доверие к пожилым женщинам, проникал к ним в квартиры и там душил, чтобы забрать ценности и деньги. Он обвиняется в убийстве 26 пенсионерок.

Подробнее об истории «поволжского маньяка», его задержании и предъявленных обвинениях читайте в материале «Реального времени».