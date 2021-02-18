Коронакризис привел к дефициту бюджетов двух третей регионов России

Причинами негативного тренда для 58 из 85 российских регионов стали пандемия COVID-19 и снижение цен на нефть

Фото: Ринат Назметдинов

Как выяснило «Реальное время», изучив последние отчетные данные Казначейства, Россия исполнила бюджет 2020 года с рекордным за последние пять лет дефицитом в 676,6 млрд рублей (были рассмотрены консолидированные бюджеты субъектов страны за исключением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов). Превышение доходов над расходами показали две трети регионов страны. Татарстан также закрыл год с дефицитом в условиях роста доходов в пандемию.

Регионы исполняют бюджеты с максимальными брешами

Согласно данным Казначейства, опубликованным накануне, Россия исполнила бюджет 2020 года с рекордным дефицитом в 676,6 млрд рублей (в расчет вошли данные только по консолидированным бюджетам регионов за исключением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов). Для сравнения, худшим за последнюю пятилетку до этого был 2017-й с дефицитом в 51,9 млрд рублей, а 2019-й, напротив, был прибыльным — доходы превысили расходную часть на 4,7 млрд.

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ на 1 января 2021 года

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего) Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего) Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего) Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего) Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего)

на 01.01.2021 на 01.01.2020 на 01.01.2019 на 01.01.2018 на 01.01.2017 0 - Российская Федерация 676 569 556 132,39 -4 720 283 294,69 -510 287 894 808,29 51 906 410 870,76 12 598 015 922,52 1 - Центральный федеральный округ 218 805 334 116,61 124 207 157 704,55 -86 379 691 175,51 9 657 298 218,14 -106 391 266 211,73 26 - Белгородская область -242 356 004,39 950 987 070,77 -7 699 489 931,96 -1 142 044 526,01 3 059 018 233,39 27 - Брянская область -1 189 028 162,04 -969 939 241,66 -2 220 463 112,41 -2 049 725 649,69 -780 134 103,57 28 - Владимирская область -2 112 118 877,14 -371 377 247,51 -936 407 497,04 -812 536 168,40 -1 702 110 091,95 31 - Воронежская область -8 532 165 368,55 -1 574 817 342,57 -12 209 029 437,70 -5 791 127 793,81 -1 019 307 910,31 33 - Ивановская область -2 293 007 708,42 -1 524 873 193,79 -2 565 626 659,83 657 765 215,49 1 242 261 269,45 36 - Тверская область -2 765 031 472,16 -3 791 846 011,08 -6 067 963 312,97 -1 837 186 334,67 -3 453 610 881,21 37 - Калужская область 5 249 306 167,16 -1 194 126 323,72 -11 526 644 486,93 -1 000 794 639,22 2 031 004 436,14 41 - Костромская область -721 223 639,85 -1 911 997 111,77 -1 204 004 394,89 2 709 222 460,10 3 980 742 803,16 44 - Курская область -441 367 417,45 -1 145 809 913,99 -1 266 962 697,88 -957 498 531,70 2 185 583 103,40 46 - Липецкая область 412 280 044,07 3 871 412 457,02 -5 909 533 863,74 -1 693 310 276,05 463 338 818,40 48 - Московская область 87 822 299 765,29 74 406 166 150,98 31 685 285 178,75 14 687 847 413,74 -8 004 101 428,27 54 - Орловская область 1 588 537 418,55 99 413 626,37 -206 278 525,32 3 187 092 027,32 3 228 438 422,89 59 - Рязанская область 1 233 829 989,59 -424 800 152,98 -1 904 508 844,12 -4 223 346 628,05 -1 914 726 730,44 63 - Смоленская область 440 751 812,28 -521 557 620,98 -2 545 370 792,23 -227 088 105,65 1 904 009 604,63 64 - Тамбовская область 189 923 818,80 2 719 139 260,69 708 590 753,67 2 427 672 561,13 2 422 852 685,77 66 - Тульская область 2 420 114 437,16 1 536 787 852,33 -3 031 679 661,46 4 726 936 786,48 358 275 826,91 71 - Ярославская область 1 810 353 014,37 744 792 944,71 2 062 696 061,15 2 894 204 452,92 5 083 308 760,69 73 - город Москва 135 881 646 947,81 53 294 428 780,77 -61 537 899 353,28 -1 846 731 288,27 -115 625 575 361,73 2 - Северо-Западный федеральный округ 90 517 591 488,01 -12 537 261 580,05 -61 681 201 850,73 49 776 857 845,20 31 553 186 165,70 06 - Республика Карелия 6 829 793 250,84 -987 313 161,81 -4 134 700 387,93 2 484 137 069,41 2 617 337 089,14 07 - Республика Коми 12 218 451 907,22 -3 666 042 227,98 -10 439 522 773,35 -2 805 514 975,76 6 273 793 829,65 24 - Архангельская область 15 113 864 339,38 -3 891 457 952,36 -3 218 751 590,73 944 842 995,51 5 439 595 296,55 30 - Вологодская область 93 370 763,76 -9 355 581 054,36 -14 865 337 001,97 -6 913 929 403,81 -4 683 518 415,60 35 - Калининградская область -144 701 538,66 -872 452 301,78 -2 366 506 519,86 2 869 152 984,30 2 817 138 100,85 45 - Ленинградская область 12 269 870 006,57 -1 711 115 795,70 -14 650 843 316,40 8 655 292 518,23 -2 863 898 529,23 49 - Мурманская область -1 662 247 395,97 -3 386 406 689,06 337 283 078,03 603 071 675,12 -2 525 766 588,63 50 - Новгородская область 2 960 236 228,35 278 470 010,12 -600 601 229,00 28 804 902,81 257 296 243,90 57 - Псковская область 3 168 514 790,02 489 639 003,38 -146 292 518,17 1 656 201 545,43 1 515 522 418,84 72 - город Санкт-Петербург 38 239 732 913,41 10 806 122 018,06 -9 767 321 356,86 42 966 016 960,23 19 324 724 729,96 84 - Ненецкий автономный округ 1 430 706 223,09 -241 123 428,56 -1 828 608 234,49 -711 218 426,27 3 380 961 990,27 3 - Южный федеральный округ 8 745 278 523,13 -30 321 564 068,86 -36 996 619 065,51 -14 148 634 534,16 19 406 343 803,29 05 - Республика Калмыкия 2 017 723 911,23 407 392 974,14 108 758 270,04 597 252 241,58 559 345 208,47 18 - Краснодарский край 937 778 489,05 -31 530 926 703,64 -15 905 970 527,61 -17 469 093 716,08 -2 442 623 424,29 25 - Астраханская область 1 810 906 133,33 -4 912 529 050,50 -7 191 917 445,14 -1 878 969 506,58 1 594 203 806,43 29 - Волгоградская область 3 096 755 253,22 -1 737 599 467,34 -1 988 007 513,32 1 482 493 908,81 6 581 444 266,05 58 - Ростовская область 4 328 048 111,39 4 972 675 979,42 -7 891 610 034,50 -1 465 376 792,90 -4 535 890 969,46 74 - город Севастополь -2 771 970 895,73 2 311 872 400,81 -3 822 914 182,39 2 558 345 995,13 3 515 810 302,77 75 - Республика Крым -1 463 181 711,92 -280 232 481,41 -38 953 608,47 1 318 022 418,42 14 572 179 257,10 76 - Республика Адыгея 789 219 232,56 447 782 279,66 -266 004 024,12 708 690 917,46 -438 124 643,78 4 - Северо-Кавказский федеральный округ -3 172 091 801,26 -9 611 892 826,81 -21 723 081 448,56 -1 521 181 191,13 3 558 433 857,96 03 - Республика Дагестан -1 728 556 956,78 -5 188 083 504,82 -11 924 671 404,00 -3 695 932 825,54 -1 812 499 554,69 04 - Кабардино-Балкарская Республика -2 077 622 691,54 -2 559 791 328,13 -1 865 917 844,34 2 696 995 638,84 2 893 170 248,89 10 - Республика Северная Осетия — Алания -540 536 558,05 -992 981 974,81 -420 021 647,97 385 605 500,85 -94 394 001,43 14 - Республика Ингушетия 431 793 344,32 -652 961 036,35 -306 400 033,84 -117 147 850,73 -865 903 741,78 21 - Ставропольский край -282 419 593,58 -85 376 468,93 -6 844 569 851,61 -382 824 671,22 3 599 899 332,63 79 - Карачаево-Черкесская Республика -111 489 831,12 -344 033 091,63 -65 770 800,17 -47 099 782,74 662 057 634,67 94 - Чеченская Республика 1 136 740 485,49 211 334 577,86 -295 729 866,63 -360 777 200,59 -823 896 060,33 5 - Приволжский федеральный округ 118 005 997 907,42 -19 396 284 901,69 -76 835 581 419,90 -8 274 830 603,12 15 407 653 239,32 01 - Республика Башкортостан 37 345 140 689,25 16 312 850 448,90 -24 616 365 249,94 -11 694 281 673,96 -10 102 326 067,29 08 - Республика Марий Эл -128 402 205,93 -1 744 129 436,59 -339 909 357,43 -144 553 173,97 362 154 060,98 09 - Республика Мордовия -1 742 032 644,63 -1 331 204 198,72 7 046 919 329,63 10 062 010 684,63 4 382 768 228,44 11 - Республика Татарстан 21 968 293 079,51 -14 905 272 107,04 -5 530 851 201,40 -13 650 392 759,63 -471 754 936,72 13 - Удмуртская Республика 15 329 952 285,86 1 630 936 182,74 -1 714 222 250,44 -188 856 411,84 7 945 414 654,71 15 - Чувашская Республика -547 628 394,85 -4 870 609 910,63 -1 982 834 487,38 500 629 340,52 -1 662 628 645,32 32 - Нижегородская область 11 212 492 130,69 787 156 021,05 -9 209 718 564,63 3 678 108 750,69 3 889 593 469,75 40 - Кировская область -566 674 787,44 -1 700 073 750,39 -1 641 824 238,85 78 749 978,59 2 924 776 602,90 42 - Самарская область -2 392 998 715,88 -7 411 062 634,32 -16 513 876 098,39 294 498 648,02 5 503 768 647,36 53 - Оренбургская область 2 177 989 035,29 -1 103 415 721,50 -12 292 455 219,40 942 478 720,52 685 996 698,96 55 - Пензенская область 292 544 764,25 1 023 856 892,32 -171 139 054,04 403 606 784,04 73 712 526,88 56 - Пермский край 22 512 934 103,20 -9 442 790 675,90 -3 879 616 075,18 -519 038 480,98 586 679 799,33 60 - Саратовская область 3 472 342 409,94 836 420 047,32 -5 325 434 951,84 -734 747 450,47 62 536 119,26 68 - Ульяновская область 9 072 046 158,16 2 521 053 941,07 -664 254 000,61 2 696 956 440,72 1 226 962 080,08 6 - Уральский федеральный округ 138 897 875 156,30 -42 203 346 847,52 -146 170 070 088,27 -779 588 044,86 12 099 900 123,89 43 - Курганская область 875 999 392,53 -115 046 421,88 330 527 527,28 2 253 122 827,60 2 844 276 367,00 62 - Свердловская область 29 499 656 671,85 14 191 979 867,09 -10 062 747 427,47 1 498 448 135,46 4 613 349 173,92 67 - Тюменская область 37 602 238 134,35 -18 638 580 599,55 -36 779 571 897,93 680 760 272,51 -4 447 005 849,66 69 - Челябинская область 28 323 724 281,08 1 187 522 010,77 -12 591 764 994,83 -7 273 321 161,89 -352 299 758,96 87 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 10 125 109 876,79 -7 155 692 848,69 -41 269 443 820,99 17 304 910 081,65 9 115 032 672,72 90 - Ямало-Ненецкий автономный округ 32 471 146 799,70 -31 673 528 855,26 -45 797 069 474,33 -15 243 508 200,19 326 547 518,87 7 - Сибирский федеральный округ 69 395 021 311,53 -12 635 913 485,04 -69 171 102 907,77 -2 712 047 264,13 30 332 461 898,70 12 - Республика Тыва 316 765 518,72 334 140 990,57 -747 222 617,21 -416 938 736,16 -936 342 569,42 17 - Алтайский край -5 947 548 466,04 -440 557 917,11 -8 788 713 561,84 -2 294 930 295,42 -5 173 321 121,02 19 - Красноярский край -4 991 654 534,17 -38 086 752 635,41 1 188 695 288,82 5 789 558 954,41 15 202 573 555,46 34 - Иркутская область 16 370 018 625,01 13 037 736 517,79 -13 590 598 311,28 895 409 965,20 -1 098 352 229,59 39 - Кемеровская область — Кузбасс 41 692 118 770,85 2 771 955 057,18 -35 688 502 700,50 -20 859 560 088,35 5 846 084 192,80 51 - Новосибирская область 4 363 419 805,10 8 361 564 511,92 -6 998 314 030,10 -57 484 608,93 744 906 822,32 52 - Омская область 1 584 464 439,36 -313 477 725,66 -2 638 201 392,09 1 915 790 450,18 5 561 990 869,24 65 - Томская область 10 260 400 906,09 3 487 165 665,77 425 736 815,14 5 971 407 169,02 580 668 777,89 77 - Республика Алтай 604 279 417,16 -676 365 320,76 208 763 606,55 -429 774 937,65 55 456 799,90 80 - Республика Хакасия 5 142 756 829,45 -1 111 322 629,33 -2 542 746 005,26 2 035 451 857,32 7 187 197 493,13 8 - Дальневосточный федеральный округ 35 374 549 430,65 -2 221 177 289,27 -11 330 546 852,04 19 908 536 444,82 6 631 303 045,39 02 - Республика Бурятия 1 936 751 773,06 483 935 722,52 379 118 629,36 2 700 797 409,33 2 528 491 320,46 16 - Республика Саха (Якутия) 1 387 336 509,74 2 728 192 817,28 -12 538 055 602,84 8 442 196 886,75 7 539 442 138,61 20 - Приморский край 14 054 350 988,54 -2 183 305 389,62 -16 683 514 509,61 -4 460 192 901,89 -4 647 616 898,76 22 - Хабаровский край 4 137 671 257,35 4 008 624 790,84 10 264 123 596,36 6 340 826 498,89 4 634 852 046,25 23 - Амурская область -2 107 118 366,63 -5 338 366 202,40 -511 048 092,79 -448 484 980,10 -3 510 883 395,64 38 - Камчатский край 1 595 570 288,14 1 450 674 862,85 -1 582 803 298,23 -819 958 770,28 585 104 906,55 47 - Магаданская область -677 663 099,07 98 995 435,51 1 106 477 829,08 1 556 392 374,91 835 906 140,16 61 - Сахалинская область 16 514 533 936,07 -1 322 530 563,54 8 505 442 309,46 7 147 623 265,59 3 258 022 017,59 78 - Еврейская автономная область -650 767 387,61 110 477 657,28 530 299 253,98 762 186 975,40 738 033 988,67 88 - Чукотский автономный округ -4 462 563 053,55 -345 521 221,38 -433 642 290,13 1 387 947 095,55 -2 801 557 898,04 91 - Забайкальский край 3 646 446 584,61 -1 912 355 198,61 -366 944 676,68 2 038 225 596,92 -166 892 012,47

Доля российских регионов с дефицитом бюджета выросла с 41,2% (35 субъектов) в 2019 году до 67,1% (57 субъектов). По словам Андрея Марголина, профессора РАНХиГС, директора Института финансов и устойчивого развития, в 2020 году одна из причин негативного тренда — большое количество непредвиденных расходов, связанных с противодействием пандемии коронавируса, которые нужно было финансировать:



— Среди источников здесь стабилизационные фонды, дополнительные размещения государственных облигаций. Если идет падение ВВП примерно на 3—3,1%, государство не добрало плановых доходов, образовался дефицит. Если сравнить эти цифры с другими странами мира, Россия выглядит вполне пристойно. Никто не знал про пандемию, когда проектировался бюджет, форс-мажорные обстоятельства. Страшного ничего нет, — уверен Марголин.

Больше всего последствия коронакризиса отразились на ситуации в экономически активном Центральном федеральном округе. На его долю приходится почти треть (32,3%) дефицита российской казны. Центром «воронки», ожидаемо, является Москва (135,9 млрд рублей) и Московская область (87,8 млрд рублей). Причем последняя на протяжении четырех лет тратит больше заработанного, закрыла год примерно, как весь Северо-Западный федеральный округ (90,5 млрд рублей)

Тройку регионов с самой дефицитной казной (не только ЦФО, но и всей России) замыкает Кемеровская область — Кузбасс, с дефицитом в 41,7 млрд рублей, что больше всего Дальневосточного федерального округа (35,4 млрд).

Максимальный дефицит бюджета в Приволжском федеральном округе по итогам года показал Башкортостан с 37,3 млрд рублей. Республика во главе с Радием Хабировым увеличила дефицит более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом (16,3 млрд рублей). Хотя еще ранее доходная часть бюджета превышала расходную.

Вторым по нехватке средств в казне за Башкирией идет Пермский край с 22,5 млрд рублей дефицита. До 2021-го 3 года подряд субъект был профицитным.

Замыкает тройку регионов ПФО с ощутимым дефицитным бюджетом Татарстан (21,9 млрд рублей). Впервые за 5 лет республика показала такой результат.

В чем причины дефицита Татарстана?

Изучим детально доходную и расходную части исполненного консолидированного бюджета республики. Так в 2020 году доходы Татарстана выросли, несмотря на кризис, и составили 341,2 млрд рублей. Годом ранее было 337 млрд рублей.

Исполнение консолидированного бюджета Республики Татарстан за 2020 год

Наименование

показателя Утвержденные бюджетные назначения Исполнено консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации

2020 2019 Изменение 2020 2019 Изменение Расходы бюджета - всего 376 581 439 460,04 336 519 282 360,94 40 062 157 099,10 363 185 299 253,75 322 139 013 896,98 41 046 285 356,77 в том числе:











Общегосударственные вопросы 21 777 214 720,85 19 915 070 510,18 1 862 144 210,67 20 466 513 881,22 18 872 758 633,07 1 593 755 248,15 Национальная оборона 197 734 206,18 149 086 724,97 48 647 481,21 196 391 704,77 147 851 749,39 48 539 955,38 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 403 259 591,43 2 489 178 325,20 -85 918 733,77 2 377 469 676,51 2 482 576 226,78 -105 106 550,27 Национальная экономика 97 311 338 724,04 91 625 750 142,41 5 685 588 581,63 93 613 429 001,89 86 430 020 528,19 7 183 408 473,70 Жилищно-коммунальное хозяйство 23 987 662 966,10 22 449 182 261,54 1 538 480 704,56 22 695 800 057,88 20 764 916 062,89 1 930 883 994,99 Охрана окружающей среды 3 212 069 269,82 2 503 862 310,66 708 206 959,16 2 983 543 217,38 1 782 423 012,77 1 201 120 204,61 Образование 104 189 794 026,58 101 781 282 235,22 2 408 511 791,36 101 256 551 236,71 98 842 051 478,19 2 414 499 758,52 Культура, кинематография 18 002 370 682,47 17 333 748 231,95 668 622 450,52 17 422 398 206,85 16 482 535 859,37 939 862 347,48 Здравоохранение 37 419 495 489,62 25 524 266 079,13 11 895 229 410,49 36 935 106 863,39 25 149 811 561,68 11 785 295 301,71 Социальная политика 52 040 728 853,69 41 856 196 633,31 10 184 532 220,38 49 692 345 822,35 40 868 321 489,73 8 824 024 332,62 Физическая культура и спорт 13 874 040 475,90 8 676 332 244,62 5 197 708 231,28 13 407 512 974,41 8 108 859 143,81 5 298 653 830,60 Средства массовой информации 1 815 779 945,52 1 863 351 080,92 -47 571 135,40 1 808 165 747,37 1 854 912 618,37 -46 746 871,00 Обслуживание государственного (муниципального) долга 349 950 507,84 351 975 580,83 -2 025 072,99 330 070 863,02 351 975 532,74 -21 904 669,72

Никита Кричевский, экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения, комментируя эту тенденцию, заметил:

— Доходы выросли не только в Татарстане. Так, в Москве поступления от малого и среднего бизнеса в прошлом году выросли на 7%. Слухи о смерти малого и среднего бизнеса были сильно преувеличены. Тем более что в постепенном снятии ограничений в третьем квартале все потребительские сферы: сферы услуг, общепит, гостиницы, рестораны, бытовые услуги, транспорт и прочие — показали взрывной рост в два-три раза. И третий, четвертый кварталы года позволили нивелировать негативный эффект второго квартала. Это было за счет господдержки в том числе, но есть и психология предпринимателя: они изыскивают новые способы держаться на плаву и развиваться. Например, если смотреть январь 2021-го к январю прошлого года по общепиту, количество заведений, которые работают через доставку в городах-миллионниках, выросло более, чем два раза.

Расходная часть бюджета Татарстана (исполненные расходы в 2020-м — 363,2 млрд рублей), хотя и оказалась ниже утвержденной (376,6 млрд рублей), все равно существенно превысила показатель предыдущего года на 41 млрд рублей.



Что же входит в эти «излишне потраченные» миллиарды рублей? Ожидаемо, первую строчку занимает статья «Здравоохранение» с увеличением трат на 11,8 млрд рублей. Увеличились расходы на «социальную политику» (+8,8 млрд рублей), «национальную экономику» (+7,1 млрд рублей). Андрей Марголин также отметил, что в Татарстане выросли расходы на здравоохранение и национальную экономику:



— В условиях локдауна разные бизнесы пострадали, государство вынуждено было их поддерживать, увеличивая расходы. Это некая неизбежность, должны были это профинансировать. Татарстан очень стабилен, у него хорошее экономическое положение, он может позволить себе такой дефицит. Вызван он не тем, что было сделано что-то неправильно, а некоторой неизбежностью, которая появилась по независящим от лиц, принимающих такие решения, причинам, — отметил профессор РАНХиГС.

В 2020 году доходы Татарстана выросли, несмотря на кризис и составили 341,2 млрд рублей. Фото: ru.wikipedia.org

Кому кризис нипочем?

Среди регионов России, которые закрыли год с профицитом бюджета лидируют Воронежская область (8,5 млрд руб.), Алтайский край (5,9 млрд руб.) и Красноярский край (4,9 млрд руб.).



При этом Воронежская область на протяжении пяти лет является регионом с профицитной казной и увеличила показатель с 1,5 млрд рублей в 2019 году. У бюджета Алтайского края также традиционно доходы превышают расходы.

— Денег, конечно, не хватает в бюджете, но есть множество резервов для того, чтобы снизить дефицит бюджета. Другой вопрос, что нынешний бюджет имеет форму закона, и его придется выполнять, хочешь-не хочешь. А на будущее, бюджет будет урезан за счет неэффективных статей. А почему денег не хватает — кризис, пандемия, экономический спад, снижение поступления налогов. При этом, если бы не сверхэффективная работа ФНС, бюджетная дыра была бы существенно больше. В предыдущие годы, при росте экономики на 1,5—1,6% (2017—2018 гг.) поступления, например, по НДФЛ выросли на 20%, а соцвзносов — на 10%, — отметил Никита Кричевский.



По его словам, эффективность показала и система АСК НДС-2, которая «фиксирует в режиме online разрыв по НДС и ставит заслон на пути классической обналички». В дефиците бюджета экономист также не видит серьезных проблем, пока он в пределах инфляции: «Если он составляет 4-5 процентов, в этом ничего страшного нет, эти доходы будут добраны в течение года. Как у нас будет в этот раз [в этом году]? Скорее всего, дефицит останется, но он будет не таким большим, как был», — резюмировал собеседник «Реального времени».