Коронакризис привел к дефициту бюджетов двух третей регионов России
Причинами негативного тренда для 58 из 85 российских регионов стали пандемия COVID-19 и снижение цен на нефть
Как выяснило «Реальное время», изучив последние отчетные данные Казначейства, Россия исполнила бюджет 2020 года с рекордным за последние пять лет дефицитом в 676,6 млрд рублей (были рассмотрены консолидированные бюджеты субъектов страны за исключением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов). Превышение доходов над расходами показали две трети регионов страны. Татарстан также закрыл год с дефицитом в условиях роста доходов в пандемию.
Регионы исполняют бюджеты с максимальными брешами
Согласно данным Казначейства, опубликованным накануне, Россия исполнила бюджет 2020 года с рекордным дефицитом в 676,6 млрд рублей (в расчет вошли данные только по консолидированным бюджетам регионов за исключением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов). Для сравнения, худшим за последнюю пятилетку до этого был 2017-й с дефицитом в 51,9 млрд рублей, а 2019-й, напротив, был прибыльным — доходы превысили расходную часть на 4,7 млрд.
|консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
|Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего)
|Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего)
|Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего)
|Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего)
|Дефицит(+)/Профицит(-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (всего)
|на 01.01.2021
|на 01.01.2020
|на 01.01.2019
|на 01.01.2018
|на 01.01.2017
|0 - Российская Федерация
|676 569 556 132,39
|-4 720 283 294,69
|-510 287 894 808,29
|51 906 410 870,76
|12 598 015 922,52
|1 - Центральный федеральный округ
|218 805 334 116,61
|124 207 157 704,55
|-86 379 691 175,51
|9 657 298 218,14
|-106 391 266 211,73
|26 - Белгородская область
|-242 356 004,39
|950 987 070,77
|-7 699 489 931,96
|-1 142 044 526,01
|3 059 018 233,39
|27 - Брянская область
|-1 189 028 162,04
|-969 939 241,66
|-2 220 463 112,41
|-2 049 725 649,69
|-780 134 103,57
|28 - Владимирская область
|-2 112 118 877,14
|-371 377 247,51
|-936 407 497,04
|-812 536 168,40
|-1 702 110 091,95
|31 - Воронежская область
|-8 532 165 368,55
|-1 574 817 342,57
|-12 209 029 437,70
|-5 791 127 793,81
|-1 019 307 910,31
|33 - Ивановская область
|-2 293 007 708,42
|-1 524 873 193,79
|-2 565 626 659,83
|657 765 215,49
|1 242 261 269,45
|36 - Тверская область
|-2 765 031 472,16
|-3 791 846 011,08
|-6 067 963 312,97
|-1 837 186 334,67
|-3 453 610 881,21
|37 - Калужская область
|5 249 306 167,16
|-1 194 126 323,72
|-11 526 644 486,93
|-1 000 794 639,22
|2 031 004 436,14
|41 - Костромская область
|-721 223 639,85
|-1 911 997 111,77
|-1 204 004 394,89
|2 709 222 460,10
|3 980 742 803,16
|44 - Курская область
|-441 367 417,45
|-1 145 809 913,99
|-1 266 962 697,88
|-957 498 531,70
|2 185 583 103,40
|46 - Липецкая область
|412 280 044,07
|3 871 412 457,02
|-5 909 533 863,74
|-1 693 310 276,05
|463 338 818,40
|48 - Московская область
|87 822 299 765,29
|74 406 166 150,98
|31 685 285 178,75
|14 687 847 413,74
|-8 004 101 428,27
|54 - Орловская область
|1 588 537 418,55
|99 413 626,37
|-206 278 525,32
|3 187 092 027,32
|3 228 438 422,89
|59 - Рязанская область
|1 233 829 989,59
|-424 800 152,98
|-1 904 508 844,12
|-4 223 346 628,05
|-1 914 726 730,44
|63 - Смоленская область
|440 751 812,28
|-521 557 620,98
|-2 545 370 792,23
|-227 088 105,65
|1 904 009 604,63
|64 - Тамбовская область
|189 923 818,80
|2 719 139 260,69
|708 590 753,67
|2 427 672 561,13
|2 422 852 685,77
|66 - Тульская область
|2 420 114 437,16
|1 536 787 852,33
|-3 031 679 661,46
|4 726 936 786,48
|358 275 826,91
|71 - Ярославская область
|1 810 353 014,37
|744 792 944,71
|2 062 696 061,15
|2 894 204 452,92
|5 083 308 760,69
|73 - город Москва
|135 881 646 947,81
|53 294 428 780,77
|-61 537 899 353,28
|-1 846 731 288,27
|-115 625 575 361,73
|2 - Северо-Западный федеральный округ
|90 517 591 488,01
|-12 537 261 580,05
|-61 681 201 850,73
|49 776 857 845,20
|31 553 186 165,70
|06 - Республика Карелия
|6 829 793 250,84
|-987 313 161,81
|-4 134 700 387,93
|2 484 137 069,41
|2 617 337 089,14
|07 - Республика Коми
|12 218 451 907,22
|-3 666 042 227,98
|-10 439 522 773,35
|-2 805 514 975,76
|6 273 793 829,65
|24 - Архангельская область
|15 113 864 339,38
|-3 891 457 952,36
|-3 218 751 590,73
|944 842 995,51
|5 439 595 296,55
|30 - Вологодская область
|93 370 763,76
|-9 355 581 054,36
|-14 865 337 001,97
|-6 913 929 403,81
|-4 683 518 415,60
|35 - Калининградская область
|-144 701 538,66
|-872 452 301,78
|-2 366 506 519,86
|2 869 152 984,30
|2 817 138 100,85
|45 - Ленинградская область
|12 269 870 006,57
|-1 711 115 795,70
|-14 650 843 316,40
|8 655 292 518,23
|-2 863 898 529,23
|49 - Мурманская область
|-1 662 247 395,97
|-3 386 406 689,06
|337 283 078,03
|603 071 675,12
|-2 525 766 588,63
|50 - Новгородская область
|2 960 236 228,35
|278 470 010,12
|-600 601 229,00
|28 804 902,81
|257 296 243,90
|57 - Псковская область
|3 168 514 790,02
|489 639 003,38
|-146 292 518,17
|1 656 201 545,43
|1 515 522 418,84
|72 - город Санкт-Петербург
|38 239 732 913,41
|10 806 122 018,06
|-9 767 321 356,86
|42 966 016 960,23
|19 324 724 729,96
|84 - Ненецкий автономный округ
|1 430 706 223,09
|-241 123 428,56
|-1 828 608 234,49
|-711 218 426,27
|3 380 961 990,27
|3 - Южный федеральный округ
|8 745 278 523,13
|-30 321 564 068,86
|-36 996 619 065,51
|-14 148 634 534,16
|19 406 343 803,29
|05 - Республика Калмыкия
|2 017 723 911,23
|407 392 974,14
|108 758 270,04
|597 252 241,58
|559 345 208,47
|18 - Краснодарский край
|937 778 489,05
|-31 530 926 703,64
|-15 905 970 527,61
|-17 469 093 716,08
|-2 442 623 424,29
|25 - Астраханская область
|1 810 906 133,33
|-4 912 529 050,50
|-7 191 917 445,14
|-1 878 969 506,58
|1 594 203 806,43
|29 - Волгоградская область
|3 096 755 253,22
|-1 737 599 467,34
|-1 988 007 513,32
|1 482 493 908,81
|6 581 444 266,05
|58 - Ростовская область
|4 328 048 111,39
|4 972 675 979,42
|-7 891 610 034,50
|-1 465 376 792,90
|-4 535 890 969,46
|74 - город Севастополь
|-2 771 970 895,73
|2 311 872 400,81
|-3 822 914 182,39
|2 558 345 995,13
|3 515 810 302,77
|75 - Республика Крым
|-1 463 181 711,92
|-280 232 481,41
|-38 953 608,47
|1 318 022 418,42
|14 572 179 257,10
|76 - Республика Адыгея
|789 219 232,56
|447 782 279,66
|-266 004 024,12
|708 690 917,46
|-438 124 643,78
|4 - Северо-Кавказский федеральный округ
|-3 172 091 801,26
|-9 611 892 826,81
|-21 723 081 448,56
|-1 521 181 191,13
|3 558 433 857,96
|03 - Республика Дагестан
|-1 728 556 956,78
|-5 188 083 504,82
|-11 924 671 404,00
|-3 695 932 825,54
|-1 812 499 554,69
|04 - Кабардино-Балкарская Республика
|-2 077 622 691,54
|-2 559 791 328,13
|-1 865 917 844,34
|2 696 995 638,84
|2 893 170 248,89
|10 - Республика Северная Осетия — Алания
|-540 536 558,05
|-992 981 974,81
|-420 021 647,97
|385 605 500,85
|-94 394 001,43
|14 - Республика Ингушетия
|431 793 344,32
|-652 961 036,35
|-306 400 033,84
|-117 147 850,73
|-865 903 741,78
|21 - Ставропольский край
|-282 419 593,58
|-85 376 468,93
|-6 844 569 851,61
|-382 824 671,22
|3 599 899 332,63
|79 - Карачаево-Черкесская Республика
|-111 489 831,12
|-344 033 091,63
|-65 770 800,17
|-47 099 782,74
|662 057 634,67
|94 - Чеченская Республика
|1 136 740 485,49
|211 334 577,86
|-295 729 866,63
|-360 777 200,59
|-823 896 060,33
|5 - Приволжский федеральный округ
|118 005 997 907,42
|-19 396 284 901,69
|-76 835 581 419,90
|-8 274 830 603,12
|15 407 653 239,32
|01 - Республика Башкортостан
|37 345 140 689,25
|16 312 850 448,90
|-24 616 365 249,94
|-11 694 281 673,96
|-10 102 326 067,29
|08 - Республика Марий Эл
|-128 402 205,93
|-1 744 129 436,59
|-339 909 357,43
|-144 553 173,97
|362 154 060,98
|09 - Республика Мордовия
|-1 742 032 644,63
|-1 331 204 198,72
|7 046 919 329,63
|10 062 010 684,63
|4 382 768 228,44
|11 - Республика Татарстан
|21 968 293 079,51
|-14 905 272 107,04
|-5 530 851 201,40
|-13 650 392 759,63
|-471 754 936,72
|13 - Удмуртская Республика
|15 329 952 285,86
|1 630 936 182,74
|-1 714 222 250,44
|-188 856 411,84
|7 945 414 654,71
|15 - Чувашская Республика
|-547 628 394,85
|-4 870 609 910,63
|-1 982 834 487,38
|500 629 340,52
|-1 662 628 645,32
|32 - Нижегородская область
|11 212 492 130,69
|787 156 021,05
|-9 209 718 564,63
|3 678 108 750,69
|3 889 593 469,75
|40 - Кировская область
|-566 674 787,44
|-1 700 073 750,39
|-1 641 824 238,85
|78 749 978,59
|2 924 776 602,90
|42 - Самарская область
|-2 392 998 715,88
|-7 411 062 634,32
|-16 513 876 098,39
|294 498 648,02
|5 503 768 647,36
|53 - Оренбургская область
|2 177 989 035,29
|-1 103 415 721,50
|-12 292 455 219,40
|942 478 720,52
|685 996 698,96
|55 - Пензенская область
|292 544 764,25
|1 023 856 892,32
|-171 139 054,04
|403 606 784,04
|73 712 526,88
|56 - Пермский край
|22 512 934 103,20
|-9 442 790 675,90
|-3 879 616 075,18
|-519 038 480,98
|586 679 799,33
|60 - Саратовская область
|3 472 342 409,94
|836 420 047,32
|-5 325 434 951,84
|-734 747 450,47
|62 536 119,26
|68 - Ульяновская область
|9 072 046 158,16
|2 521 053 941,07
|-664 254 000,61
|2 696 956 440,72
|1 226 962 080,08
|6 - Уральский федеральный округ
|138 897 875 156,30
|-42 203 346 847,52
|-146 170 070 088,27
|-779 588 044,86
|12 099 900 123,89
|43 - Курганская область
|875 999 392,53
|-115 046 421,88
|330 527 527,28
|2 253 122 827,60
|2 844 276 367,00
|62 - Свердловская область
|29 499 656 671,85
|14 191 979 867,09
|-10 062 747 427,47
|1 498 448 135,46
|4 613 349 173,92
|67 - Тюменская область
|37 602 238 134,35
|-18 638 580 599,55
|-36 779 571 897,93
|680 760 272,51
|-4 447 005 849,66
|69 - Челябинская область
|28 323 724 281,08
|1 187 522 010,77
|-12 591 764 994,83
|-7 273 321 161,89
|-352 299 758,96
|87 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|10 125 109 876,79
|-7 155 692 848,69
|-41 269 443 820,99
|17 304 910 081,65
|9 115 032 672,72
|90 - Ямало-Ненецкий автономный округ
|32 471 146 799,70
|-31 673 528 855,26
|-45 797 069 474,33
|-15 243 508 200,19
|326 547 518,87
|7 - Сибирский федеральный округ
|69 395 021 311,53
|-12 635 913 485,04
|-69 171 102 907,77
|-2 712 047 264,13
|30 332 461 898,70
|12 - Республика Тыва
|316 765 518,72
|334 140 990,57
|-747 222 617,21
|-416 938 736,16
|-936 342 569,42
|17 - Алтайский край
|-5 947 548 466,04
|-440 557 917,11
|-8 788 713 561,84
|-2 294 930 295,42
|-5 173 321 121,02
|19 - Красноярский край
|-4 991 654 534,17
|-38 086 752 635,41
|1 188 695 288,82
|5 789 558 954,41
|15 202 573 555,46
|34 - Иркутская область
|16 370 018 625,01
|13 037 736 517,79
|-13 590 598 311,28
|895 409 965,20
|-1 098 352 229,59
|39 - Кемеровская область — Кузбасс
|41 692 118 770,85
|2 771 955 057,18
|-35 688 502 700,50
|-20 859 560 088,35
|5 846 084 192,80
|51 - Новосибирская область
|4 363 419 805,10
|8 361 564 511,92
|-6 998 314 030,10
|-57 484 608,93
|744 906 822,32
|52 - Омская область
|1 584 464 439,36
|-313 477 725,66
|-2 638 201 392,09
|1 915 790 450,18
|5 561 990 869,24
|65 - Томская область
|10 260 400 906,09
|3 487 165 665,77
|425 736 815,14
|5 971 407 169,02
|580 668 777,89
|77 - Республика Алтай
|604 279 417,16
|-676 365 320,76
|208 763 606,55
|-429 774 937,65
|55 456 799,90
|80 - Республика Хакасия
|5 142 756 829,45
|-1 111 322 629,33
|-2 542 746 005,26
|2 035 451 857,32
|7 187 197 493,13
|8 - Дальневосточный федеральный округ
|35 374 549 430,65
|-2 221 177 289,27
|-11 330 546 852,04
|19 908 536 444,82
|6 631 303 045,39
|02 - Республика Бурятия
|1 936 751 773,06
|483 935 722,52
|379 118 629,36
|2 700 797 409,33
|2 528 491 320,46
|16 - Республика Саха (Якутия)
|1 387 336 509,74
|2 728 192 817,28
|-12 538 055 602,84
|8 442 196 886,75
|7 539 442 138,61
|20 - Приморский край
|14 054 350 988,54
|-2 183 305 389,62
|-16 683 514 509,61
|-4 460 192 901,89
|-4 647 616 898,76
|22 - Хабаровский край
|4 137 671 257,35
|4 008 624 790,84
|10 264 123 596,36
|6 340 826 498,89
|4 634 852 046,25
|23 - Амурская область
|-2 107 118 366,63
|-5 338 366 202,40
|-511 048 092,79
|-448 484 980,10
|-3 510 883 395,64
|38 - Камчатский край
|1 595 570 288,14
|1 450 674 862,85
|-1 582 803 298,23
|-819 958 770,28
|585 104 906,55
|47 - Магаданская область
|-677 663 099,07
|98 995 435,51
|1 106 477 829,08
|1 556 392 374,91
|835 906 140,16
|61 - Сахалинская область
|16 514 533 936,07
|-1 322 530 563,54
|8 505 442 309,46
|7 147 623 265,59
|3 258 022 017,59
|78 - Еврейская автономная область
|-650 767 387,61
|110 477 657,28
|530 299 253,98
|762 186 975,40
|738 033 988,67
|88 - Чукотский автономный округ
|-4 462 563 053,55
|-345 521 221,38
|-433 642 290,13
|1 387 947 095,55
|-2 801 557 898,04
|91 - Забайкальский край
|3 646 446 584,61
|-1 912 355 198,61
|-366 944 676,68
|2 038 225 596,92
|-166 892 012,47
Доля российских регионов с дефицитом бюджета выросла с 41,2% (35 субъектов) в 2019 году до 67,1% (57 субъектов). По словам Андрея Марголина, профессора РАНХиГС, директора Института финансов и устойчивого развития, в 2020 году одна из причин негативного тренда — большое количество непредвиденных расходов, связанных с противодействием пандемии коронавируса, которые нужно было финансировать:
Больше всего последствия коронакризиса отразились на ситуации в экономически активном Центральном федеральном округе. На его долю приходится почти треть (32,3%) дефицита российской казны. Центром «воронки», ожидаемо, является Москва (135,9 млрд рублей) и Московская область (87,8 млрд рублей). Причем последняя на протяжении четырех лет тратит больше заработанного, закрыла год примерно, как весь Северо-Западный федеральный округ (90,5 млрд рублей)
Тройку регионов с самой дефицитной казной (не только ЦФО, но и всей России) замыкает Кемеровская область — Кузбасс, с дефицитом в 41,7 млрд рублей, что больше всего Дальневосточного федерального округа (35,4 млрд).
Максимальный дефицит бюджета в Приволжском федеральном округе по итогам года показал Башкортостан с 37,3 млрд рублей. Республика во главе с Радием Хабировым увеличила дефицит более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом (16,3 млрд рублей). Хотя еще ранее доходная часть бюджета превышала расходную.
Вторым по нехватке средств в казне за Башкирией идет Пермский край с 22,5 млрд рублей дефицита. До 2021-го 3 года подряд субъект был профицитным.
Замыкает тройку регионов ПФО с ощутимым дефицитным бюджетом Татарстан (21,9 млрд рублей). Впервые за 5 лет республика показала такой результат.
В чем причины дефицита Татарстана?
Изучим детально доходную и расходную части исполненного консолидированного бюджета республики. Так в 2020 году доходы Татарстана выросли, несмотря на кризис, и составили 341,2 млрд рублей. Годом ранее было 337 млрд рублей.
|Наименование
показателя
|Утвержденные бюджетные назначения
|Исполнено
|консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
|консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
|2020
|2019
|Изменение
|2020
|2019
|Изменение
|Расходы бюджета - всего
|376 581 439 460,04
|336 519 282 360,94
|40 062 157 099,10
|363 185 299 253,75
|322 139 013 896,98
|41 046 285 356,77
|в том числе:
|Общегосударственные вопросы
|21 777 214 720,85
|19 915 070 510,18
|1 862 144 210,67
|20 466 513 881,22
|18 872 758 633,07
|1 593 755 248,15
|Национальная оборона
|197 734 206,18
|149 086 724,97
|48 647 481,21
|196 391 704,77
|147 851 749,39
|48 539 955,38
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|2 403 259 591,43
|2 489 178 325,20
|-85 918 733,77
|2 377 469 676,51
|2 482 576 226,78
|-105 106 550,27
|Национальная экономика
|97 311 338 724,04
|91 625 750 142,41
|5 685 588 581,63
|93 613 429 001,89
|86 430 020 528,19
|7 183 408 473,70
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|23 987 662 966,10
|22 449 182 261,54
|1 538 480 704,56
|22 695 800 057,88
|20 764 916 062,89
|1 930 883 994,99
|Охрана окружающей среды
|3 212 069 269,82
|2 503 862 310,66
|708 206 959,16
|2 983 543 217,38
|1 782 423 012,77
|1 201 120 204,61
|Образование
|104 189 794 026,58
|101 781 282 235,22
|2 408 511 791,36
|101 256 551 236,71
|98 842 051 478,19
|2 414 499 758,52
|Культура, кинематография
|18 002 370 682,47
|17 333 748 231,95
|668 622 450,52
|17 422 398 206,85
|16 482 535 859,37
|939 862 347,48
|Здравоохранение
|37 419 495 489,62
|25 524 266 079,13
|11 895 229 410,49
|36 935 106 863,39
|25 149 811 561,68
|11 785 295 301,71
|Социальная политика
|52 040 728 853,69
|41 856 196 633,31
|10 184 532 220,38
|49 692 345 822,35
|40 868 321 489,73
|8 824 024 332,62
|Физическая культура и спорт
|13 874 040 475,90
|8 676 332 244,62
|5 197 708 231,28
|13 407 512 974,41
|8 108 859 143,81
|5 298 653 830,60
|Средства массовой информации
|1 815 779 945,52
|1 863 351 080,92
|-47 571 135,40
|1 808 165 747,37
|1 854 912 618,37
|-46 746 871,00
|Обслуживание государственного (муниципального) долга
|349 950 507,84
|351 975 580,83
|-2 025 072,99
|330 070 863,02
|351 975 532,74
|-21 904 669,72
Никита Кричевский, экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения, комментируя эту тенденцию, заметил:
Расходная часть бюджета Татарстана (исполненные расходы в 2020-м — 363,2 млрд рублей), хотя и оказалась ниже утвержденной (376,6 млрд рублей), все равно существенно превысила показатель предыдущего года на 41 млрд рублей.
Что же входит в эти «излишне потраченные» миллиарды рублей? Ожидаемо, первую строчку занимает статья «Здравоохранение» с увеличением трат на 11,8 млрд рублей. Увеличились расходы на «социальную политику» (+8,8 млрд рублей), «национальную экономику» (+7,1 млрд рублей). Андрей Марголин также отметил, что в Татарстане выросли расходы на здравоохранение и национальную экономику:
— В условиях локдауна разные бизнесы пострадали, государство вынуждено было их поддерживать, увеличивая расходы. Это некая неизбежность, должны были это профинансировать. Татарстан очень стабилен, у него хорошее экономическое положение, он может позволить себе такой дефицит. Вызван он не тем, что было сделано что-то неправильно, а некоторой неизбежностью, которая появилась по независящим от лиц, принимающих такие решения, причинам, — отметил профессор РАНХиГС.
Кому кризис нипочем?
Среди регионов России, которые закрыли год с профицитом бюджета лидируют Воронежская область (8,5 млрд руб.), Алтайский край (5,9 млрд руб.) и Красноярский край (4,9 млрд руб.).
При этом Воронежская область на протяжении пяти лет является регионом с профицитной казной и увеличила показатель с 1,5 млрд рублей в 2019 году. У бюджета Алтайского края также традиционно доходы превышают расходы.
— Денег, конечно, не хватает в бюджете, но есть множество резервов для того, чтобы снизить дефицит бюджета. Другой вопрос, что нынешний бюджет имеет форму закона, и его придется выполнять, хочешь-не хочешь. А на будущее, бюджет будет урезан за счет неэффективных статей. А почему денег не хватает — кризис, пандемия, экономический спад, снижение поступления налогов. При этом, если бы не сверхэффективная работа ФНС, бюджетная дыра была бы существенно больше. В предыдущие годы, при росте экономики на 1,5—1,6% (2017—2018 гг.) поступления, например, по НДФЛ выросли на 20%, а соцвзносов — на 10%, — отметил Никита Кричевский.
По его словам, эффективность показала и система АСК НДС-2, которая «фиксирует в режиме online разрыв по НДС и ставит заслон на пути классической обналички». В дефиците бюджета экономист также не видит серьезных проблем, пока он в пределах инфляции: «Если он составляет 4-5 процентов, в этом ничего страшного нет, эти доходы будут добраны в течение года. Как у нас будет в этот раз [в этом году]? Скорее всего, дефицит останется, но он будет не таким большим, как был», — резюмировал собеседник «Реального времени».
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