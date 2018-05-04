Хохорин Артем Валерьевич
Общая информация
Родился 30 июля 1970 года в г. Казани.
Образование:
1993 год — Казанский государственный университет
1999 год — юридический институт МВД России
Трудовая деятельность:
В 1993 — 1996 гг. — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД РТ.
В 1996 — 1997 гг. — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник оперативно-сыскного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ.
В 1997 — 1998 гг. — заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ.
В 1998 — 2002 гг. — начальник межрайонного отдела милиции информационно-аналитического поиска (по линии криминальной милиции) при МВД РТ.
В 2002 — 2008 гг. — заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан — начальник штаба.
В 2008 — 2011 гг. — министр внутренних дел по Республике Марий Эл.
В 2011 — 2012 гг. — начальник Организационно-аналитического департамента МВД РФ.
С апреля 2012 г. — министр МВД по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, 19
- Телефон: (843) 291-30-04
- Email: mvd16@mvd.gov.ru
- Сайт: mvd.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018