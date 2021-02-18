Магия Clubhouse, или Как «залететь в «комнату» и задать личный вопрос Тинькову или Маску»

Пандемия подарила людям новую «игрушку» — соцсеть «Клабхаус»: первые татарстанские пользователи рассказали о плюсах и минусах

Фото: DPA

В последние недели набирает популярность новая социальная сеть Clubhouse («Клабхаус») с голосовым общением в основе, или разговорами в «комнатах», как их называют. Платформа позволяет задать вопросы самым именитым спикерам, от Илона Маска до Олега Тинькова. Сеть уже успели забанить в Китае, где ею пользовались для обсуждения политики без цензуры, а сам «Клабхаус» успел забанить российского ведущего Владимира Соловьева. Опрошенные «Реальным временем» татарстанские предприниматели уже опробовали новый ресурс и остались довольны результатами: в первую очередь тем, что мессенджер устраняет барьеры между людьми, резко «удешевляя» возможность поговорить с любым спикером напрямую. Они уверены, что создателям «Клабхауса» удастся закрепиться на рынке, но для этого компании придется монетизировать свою аудиторию.

Новый мессенджер эпохи пандемии



Пандемия коронавируса подарила человечеству не только множество проблем, но и новые возможности. На ее волне становятся популярными самые необычные стартапы и проекты. В разгар локдауна прошлой весной, как вирус, распространилась программа для организации онлайн-конференций Zoom, которой стали пользоваться многие компании для дистанционного общения с работниками или клиентами. С начала 2021 года мир захлестнула волна популярности новой социальной сети Clubhouse.

«Клабхаус» также весной 2020-го запустили выпускники Стэнфордского университета, которые рискнули поставить на живое общение: соцсеть состоит из «комнат» по интересам, где можно общаться только при помощи голосовых сообщений и в режиме реального времени (записывать разговоры запрещено правилами сервиса). Комнаты можно создавать как публичные, так и приватные, и быть при этом как спикером, так и слушателем.

Главной «катапультой» стал Илон Маск, прорекламировавший свое выступление в «комнате» «Клабхауса» у себя в «Твиттере»

Китай заблокировал соцсеть

При этом у соцсети «Клабхаус» до сих пор множество ограничений. Одно из самых существенных в том, что она доступна пользователям смартфонов только на платформе iOS, в итоге пользователи «андроидных» телефонов не смогут его даже скачать. Во-вторых, попасть в социальную сеть можно только по приглашениям уже существующих пользователей.



Несмотря на это, «Клабхаус» довольно быстро набирает свою аудиторию, буквально за неделю в соцсети появляется новый миллион пользователей. Главной «катапультой» стал Илон Маск, прорекламировавший свое выступление в «комнате» «Клабхауса» у себя в «Твиттере» (где у него 46 млн подписчиков). Следом за ним поговорили с обычными людьми другие знаменитости, от основателя «Фейсбука» Марка Цукерберга до Опры Уинфри. Российского тележурналиста Владимира Соловьева при этом забанили за нарушение правил сервиса, а Олег Тиньков объявил в «Клабхаусе» о своем выходе на пенсию.



В Китае же, граждане которого активно пользовались «Клабхаусом» еще до Илона Маска и нынешнего хайпа как приложением, где можно говорить о политике без цензуры, в начале февраля соцсеть запретили. Как это часто бывает с такими стартапами, компанию уже оценивают в миллиард долларов, хотя проект даже не начал зарабатывать, в «Клабхаус» один из венчурных фондов на днях вложил 100 млн долларов.

«Она ломает определенный социальный граф»

Татарстанские предприниматели тоже успели оценить новую «игрушку» и считают, что за новой соцсетью просматривается будущее — и дело не только в пандемии. Так, Булат Ганиев, управляющий партнер IT-компании «Технократия», полагает, что в росте популярности «Клабхауса» сыграли роль несколько ключевых факторов.

— Во-первых, безусловно, повлиял фактор пандемии, люди просто соскучились по общению. У «Клабхауса», если бы он релизнулся еще раньше, был бы еще более виральный рост. Во-вторых, мне кажется, главный элемент новинки в том, что она ломает определенный социальный граф. Можно залететь в «комнату», поднять руку и задать личный вопрос Олегу Тинькову или Илону Маску. Раньше, чтобы собрать такую команду, нужно было сделать промо большого ивента, вкачать много денег, набрать кучу людей в офлайне, заморочиться с местом и организацией. В случае же соцсети «Клабхаус» все просто залетают в группу, в комнату, и напрямую общаются со спикерами. Интересно задать вопрос, получить комментарий на него. И это можно сделать абсолютно никуда не ездя. Для организаторов это просто два клика. И у самих известных предпринимателей, наверное, тоже есть какая-то потребность в участии в интересных дискуссиях, желании поделиться опытом.

«Можно делать контент, который не сохранится — и это все равно интересно»

По мнению Ганиева, «Клабхаус» целенаправленно или случайно попал в какую-то идеальную форму предоставления контента. Сейчас платформ в Сети множество. Но далеко не каждый контент интересен для авторов и пользователей, можно сказать, определенный контент не стоит того, чтобы его вообще записывали.

— Вот, например, появились подкасты, все пишут подкасты — но не любой разговор же интересен, не каждое интервью интересно. Особенно когда это непрофессионально делают. А «Клабхаус» — как раз такой формат, который происходит в моменте, это просто разговор, который может получиться или не получиться. Но не надо ничего заранее записывать — это интерактивно же. Некий такой эффект перформанса возникает.

Булат Ганиев вспоминает, как когда-то появился сервис Snapchat, мобильное приложение обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео, одна из основных концепций которого заключалась в том, что переданные изображения и сообщения доступны получателю только на протяжении некоторого короткого времени. И тогда у многих пользователей возник вопрос, зачем вообще делать какой-то контент, который удаляется через некоторое время? Но потом «Инстаграм» сделал сториз, и все стали нормально «пилить сториз» и перестали удивляться тому, что их контент может исчезнуть.

— «Клабхаус» оказался интересен тем, что вдруг выяснилось: можно делать контент, который не сохранится, и пользователям это все равно будет интересно! — говорит бизнесмен.

«Зум» сейчас, по мнению экспертов, входит в список самых переоцененных компаний: показатели выручки и прибыли слишком низки в сравнении со стоимостью самой компании. Фото krasnogorsk-adm.ru

«Клабхаусу», как и «Зуму», придется монетизировать аудиторию

Потеряют ли популярность проекты, ставшие популярными во время пандемии и локдауна, вроде «Клабхауса» или «Зум»? Тем более что тот же «Зум» сейчас, по мнению экспертов, входит в список самых переоцененных компаний: показатели выручки и прибыли слишком низки в сравнении со стоимостью самой компании. Но нет ничего удивительного: так работает эта американская система, считает Булат Ганиев, — оценка фирмы не всегда базируется только на ее финансовых показателях, она базируется еще и на ожиданиях рынка.

— Если «Зум» и «Клабхаус», воспользовавшись нынешней ситуацией, смогут выкатить новые продукты, показать новинки, показать инвесторам, как они планируют закрепиться на рынке, дополнительно монетизируя свою аудиторию, то они оправдают ожидания. Это как с «Теслой» Илона Маска: «Тесла» всегда была переоценена, но из года в год Маск показывает, что это хорошие автомобили, их многие покупают, у него есть маркетинговая стратегия, которая говорит рынку — это нормальная компания, а не какой-то пузырь.

Факт переоценки — факт доверия общества. Общество ожидает, что компания вырастет. А вырастет ли — зависит уже от команды управленцев компании. Ганиеву при этом кажется, что оба приложения ожидания рынка оправдают.

«Я зарегистрировался позавчера, а вчера мы сидели там до двух часов ночи!»

Адель Ягудин, совладелец бренда мужской одежды Indever, сети кофеен Coffee Cava и Bar108, не согласен с тем, что в популярности «Клабхауса» первую скрипку играет пандемия — сам он об этой социальной сети узнал месяц назад.

— Да, сегодня, вроде бы, пандемия тоже есть, как и самоизоляция, и мы об этой пандемии говорим. Но разве она нам как-то мешает жить, кроме того, что вы не можете в какие-то страны вылететь? Это уже не та пандемия, которая была в мае, — считает он. — Сама тема с «Клабхаусом» прикольная. Я зарегистрировался позавчера, а вчера мы сидели там до двух часов ночи и болтали о том о сем. Мы, во-первых, зашли посмотреть, что это такое, собрали людей и с шести вечера смеялись на разные темы. Создавали хайповые названия тем из серии «Секс и подводные камни». Сеть интересна тем, что там можно говорить на нейтральные вещи. Но при этом я специально прошелся по другим комнатам, и там уже очень много именно профессиональных комнат, связанных с маркетингом, программистами, и они очень серьезно обсуждают свои темы.

При этом Адель Ягудин осторожен в прогнозах: во что может вылиться нынешний хайп, пока не совсем ясно. Но тоже предполагает, что «Клабхаус», как и «Зум» в свое время, сможет закрепиться в долгосрочном периоде и останется популярным и после пандемии.

«Клабхаус» — это соцсеть свободного времени

— Мне раньше казалось, например, что «Инстаграм» будет не перспективен, но в итоге я оказался неправ. С другой стороны, «Клабхаус» выглядит этаким «Зумом» на минималках. Только там нет видео. Но ключевое отличие «Клабхауса» от «Зума» в том, что вы делаете свою комнату для разговоров открытой для всех. Единственный минус «Клабхауса», на мой взгляд, заключается вот в чем: чтобы говорить и слушать других, нужно тратить много времени, в отличие от «Твиттера» и «Инстаграма». Там, в «Клабхаусе», прямо надо убивать время. Пока время у людей есть, они будут его убивать. Мне сложно представить, чтобы я, например, целый день сидел в «Клабхаусе» и одновременно работал.

«Клабхаус» — это соцсеть свободного времени, отмечает предприниматель. Если времени будет меньше, как его было меньше до пандемии, то новая сеть превратится просто в еще одну площадку для прямых стримов и эфиров спикеров, к которым и сегодня могут подключаться пользователи, как, например, на «Ютубе».

«Клабхаус», как и «Зум», — пример того, как пандемия принесла новые возможности

Айдар Гузаиров, экс-генеральный директор компании «ICL Системные технологии», руководитель группы компаний InnoSTage, тоже уверен, что дело не только в самоизоляции и пандемии. Причина популярности «Клабхауса», по его мнению, несколько иная:

— Хотя сейчас действительно играет роль некий хайп — новые возможности, новые технологии, новая соцсеть. Помимо старых инструментов, появились новые «фьючерсы». Но так или иначе как только эта соцсеть будет набирать масштабы и популярность, однозначно появятся и бизнес-перспективы. Это просто пример, что пандемия нам дает новые возможности, а не только проблемы.

Гузаиров обращает внимание на то, насколько необходимыми почти для любой компании стали онлайн-конференции. Так, его компания InnoSTage в марте — апреле собирается выходить из изоляции в офлайн, возвращаясь к офисной работе, но при этом отказываться от виртуальных встреч не собирается.

— Даже сейчас мы для совещаний продолжаем использовать «Зум» и другие онлайн-средства, потому что это гораздо удобнее и оперативнее. Тем более мы работаем по всей стране, и если раньше мы к заказчикам были вынуждены ездить в командировки, потому что заказчики не принимали формат онлайн-общения, то сейчас это уже стандарт де-факто. Мы реально экономим время и деньги, существенно повышая свою эффективность. Я уверен, что резкого спада популярности у таких новых проектов, появившихся в пандемию, не будет после того, когда пандемия сойдет на нет, — заключил предприниматель.