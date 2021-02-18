ЦБ планирует плавно повысить ключевую ставку до 5—6%

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о планах повысить ключевую ставку. Она должна дойти до нейтральных значений в 5—6%.

«На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки — она тоже может уточняться, но сейчас это 5—6%», — приводит слова председателя ЦБ агентство «Прайм».

На конференции Ассоциации банков России Набиуллина пояснила, что сроки и темпы повышения ставки пока не определены. Они будут зависеть от прогноза инфляции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на прошлой неделе Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 19 марта.

Глава Сбербанка Герман Греф 16 февраля говорил, что не видит предпосылок для изменения ставки в первой половине 2021 года.