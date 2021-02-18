Госсовет Татарстана одобрил многодневное голосование на выборах и запрет на наблюдателей из других регионов

Фото: Илья Репин (архив)

Госсовет Татарстана одобрил во втором чтении поправки в Избирательный кодекс республики, которые позволят проводить голосование на выборах несколько дней.

Также изменения запрещают присутствовать на голосовании наблюдателям из других регионов.

Окончательно законопроект будет принят в третьем чтении на заседании, которое может состояться весной. Против принятия поправок выступили только представители фракции КПРФ.

На прошлой неделе на заседании комитета Госсовета Татарстана по госстроительству депутаты от КПРФ предложили отказаться от нормы, позволяющей голосовать на выборах несколько дней. Они внесли самый большой блок поправок к законопроекту. С позиции коммунистов, многодневное голосование подрывает доверие избирателей к самой процедуре выборов.

