«Средства соседних государств используют для финансирования оппозиционных митингов в России!»

Как парламентское большинство татарстанского Госсовета убеждало меньшинство в необходимости внесения новых поправок в закон о митингах

Сегодня депутаты Госсовета Татарстана обсудили законопроект о начале реализации программы «органического» производства в АПК Татарстана и новые поправки в закон о митингах, спущенные, впрочем, в регионы депутатами Госдумы РФ. В результате против «органического» законопроекта высказался как представитель «Яблока», так и экономист-единоросс Марат Галеев, который обратил внимание на сам элитарный сегмент такой продукции, ее более низкую урожайность и дороговизну. А поправки в законопроект о митингах возмутили коммунистов, которые обвинили власти и единороссов в «страусиных попытках запретить все митинги». С ними не согласились руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов и спикер парламента РТ Фарид Мухаметшин.

Зачем Татарстану своя «органика»

Напомним, что о необходимости разработки татарстанского закона «Об органическом производстве» в АПК впервые заговорили год назад. Тогда министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров на совещании, посвященном развитию органического сельского хозяйства (условно — экологически чистого, с минимумом химических добавок и удобрений) обсудил появившийся 1 января 2020 года федеральный закон «Об органической продукции» с депутатом Госдумы РФ Фатихом Сибагатуллиным и главой Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азатом Хамаевым.

По мнению аграриев, органические сельхозпродукты были бы выгодны Татарстану не только из соображений улучшения здоровья населения, но и из-за роста мирового рынка органических продуктов питания и напитков ежегодно на 12—15 процентов. Общий объем рынка органических продуктов в 2020 году должен был составить около 212 миллиардов долларов. При этом доля российского агропрома на рынке «органики» не превышает 0,18%, хотя в теории Россия могла бы занять до четверти такого рынка.

В Татарстане же, по расчетам команды Зяббарова, более 1200 фермерских хозяйств и ИП могли бы производить органическую продукцию. Сдерживает это необходимость международной или национальной сертификации в соответствии с принятыми стандартами производства «органики». Минсельхоз весь год думал над объемами и видами господдержки КФХ, которые бы перешли на органический способ производства, а депутатов попросили продолжить работу над законопроектом, которая велась еще с 2015 года.

Чтобы запустить экологичное производство, РТ понадобятся еще два-три года

Сам законопроект на четырех страницах на 19-м заседании Госсовета весенний сессии представлял Азат Хамаев, а на обсуждение его в первом чтении даже пригласили непарламентские партии (из 29, впрочем, пришли только шесть представителей оппозиции).

— Сегодня органическое сельское хозяйство — мировой тренд. Оно должно занять особую нишу в структуре сельского хозяйства, решая проблемы, которые не под силу традиционному земледелию, за счет новых подходов, заключающихся в отказе от пестицидов, ГМО, гормонов роста, антибиотиков, пищевых добавок, — рассказал депутат.

По его словам, законопроектом, в частности, определены основные направления государственной политики и полномочия органов государственной власти Татарстана в области производства органической продукции. И предусмотрено оказание государственной поддержки производителям органической продукции в Татарстане. Правда, само производство невозможно будет запустить масштабно прямо сейчас, признал Хамаев — только чтобы очистить угодья, Татарстану понадобятся два-три года. Да и желающих заняться дорогостоящим производством пока немного, всего пять-шесть компаний, с сожалением отметил депутат.

«Закон не окажет никакого действия на улучшение качества жизни людей»

Сам же законопроект народными избранниками хотя и был принят в первом чтении, но подвергся некоторой критике. Во-первых, отметили они, в нем не указан конкретный срок, к которому АПК РТ должен перейти на «органику». Во-вторых, не указаны меры поддержки. В-третьих, по-прежнему непонятно, какой татарстанский орган будет сертифицировать органическую продукцию, соответствует она нормам или нет.

По словам представителя партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина, в России рынок «органики» фактически не развивается, число сертифицированных органических производителей не превышает 100 компаний. Сама база сертификатов закрытая. Потребление органической продукции растет высокими темпами, но производителей недостаточно. Для удовлетворения спроса уже сейчас в России число компаний, которые бы занимались этим направлением, должно увеличиваться ежегодно на 200—300 предприятий. Сегодня же рынок прирастает не более 5—10 предприятиями в год. Такими темпами проблема будет решена где-то через 400—500 лет. А причина в том, что на 90% рынок обеспечен частными инвестициями — государство практически не участвует в нем, объяснил Зинатуллин.

— Закон писали четыре депутата, и перед нами всего четыре страницы. Что сказать по закону? Закон ни о чем. Кроме того, что там устанавливаются полномочия Кабмина РТ, органа уполномоченного отвечать по сельскому хозяйству. А где меры поддержки? Почему не прописали, какие органы должны сертифицировать? Много можно было написать, но этот закон в том виде, в каком он существует пока, никакого воздействия на улучшение жизни людей не окажет.

«Это элитарная вещь, органические продукты дороже, урожай их гораздо более низкий»

Свое скептичное отношение к наполеоновским планам Минсельхоза РТ выразил и депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев. Он напомнил, что прямо сегодня голодают, по оценкам ООН, от 800 млн до 1 млрд человек. А раньше голодало еще больше, и именно химизация аграрных процессов позволила проблему голода хотя бы отчасти решить.

— Суть «зеленой революции», которая произошла в мире в 1960-е годы, была в том, что нехватку продовольствия решили с помощью химизации и удобрений. И проблему голода преодолели, даже Европа в начале XX века голодала! Но и сейчас в отдельных районах Земли голодают сотни миллионов людей, и к 2030 году это число не уменьшится. Да, химизация процессов ухудшила качество продовольствия, но отчасти проблему голода решила именно она, — обратил внимание экономист.

Галеев отметил, что когда сегодня говорится об «органике», надо понимать, что хотя это и «более высокая ступень» в аграрном производстве, но только с ее помощью прокормить людей при современных технологиях той же «органики» будет невозможно.

— Это элитарная вещь, органические продукты дороже, урожай их гораздо более низкий. Что мышление у нас дошло наконец до обеспечения качества пищи — правильно. Но в то же время надо понимать противоречивые процессы. Органической продукции не может быть много! Даже в странах, где есть магазины «органики», куда ходит закупаться, кстати, только средний и богатый класс людей, — там эту «органику» дискредитируют из-за порой невозможности проверить происхождение продуктов. Мониторинг органического производства — вещь тоже дорогостоящая! Принимать закон в целом — это еще и ответственность, чтобы все это у нас не превратилось в маркетинговый ход. Большого удельного веса органическая продукция [в АПК РТ] занимать все равно не сможет! — резюмировал депутат.

Реализация «органической» инициативы в РТ потребует «немало времени и очень много средств»

С противниками законопроекта не согласился коммунист Хафиз Миргалимов, отметивший, что новый документ касается стратегической продовольственной безопасности и является лишь первой ласточкой в нужном направлении:

— Да, там много общих слов. Но в законе все расписать невозможно. Пусть Кабмин РТ подробно распишет. Любой закон несовершенен. Но начало есть — уже неплохо.

Сам Азат Хамаев оправдал отсутствие мер поддержки в законопроекте тем фактом, что само органическое производство, как предполагается федеральным законом, должно будет финансово поддерживаться из федерального бюджета — и конкретные цифры поддержки написать в законе «без заявителей» было бы нецелесообразно. В Татарстане же, добавил депутат, Минсельхоз РТ сам планирует привлечь к «органике» «больше инициативных ребят». Однако цифра республиканской поддержки на 2021 год, названная Хамаевым, оказалась смехотворно маленькой — всего 10 млн рублей (правда, он не уточнил — возможно, имелось в виду 10 млн рублей на каждого такого производителя).

В поддержку законопроекта высказался и спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, признавший, что реализация «органической» инициативы в Татарстане потребует немало времени и очень много средств:

— Но это стартовый проект для республики, для начала деятельности по органической продукции для жителей Татарстана. Если мы отстанем в вопросе, Марат Гадыевич, и не будем налаживать системную работу по использованию органических удобрений и химизацию не уменьшим, в будущем более качественную продукцию получать не будем. Закон будет развиваться, конкретизация обязательно будет. И в бюджете РТ, и в бюджете РФ. Чуда не случится! Завтра «органика» не посыплется с неба как манна!

В итоге законопроект был принят в первом чтении 77% голосов.

«Чтобы не было несанкционированных акций, должно быть разумное законодательство»

Еще больше волнений и обсуждений вызвало выступление министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина, который представил поправки к статье 3 Закона РТ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан». Загидуллин отметил, что сам законопроект вовсе не инициатива республиканских властей, он нужен лишь в целях приведения законодательства РТ в соответствие с федеральным: именно Госдума РФ приняла новые поправки 30 декабря 2020 года.

Они касаются, во-первых, требования к организаторам митингов по предоставлению его участникам не только медицинского, но и «санитарного обслуживания». Во-вторых, власти отныне будут требовать реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, используемого для сбора денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек. И наконец, власти будут требовать в срок уведомление о проведении публичного мероприятия.

— Мы с вами часто рассматриваем законы о митингах. И так получается, что изменения идут только в одну сторону — ужесточения. На этот раз вводится норма о санитарном обслуживании. Абсурд! Реквизиты банковского счета требуются для мероприятий от 500 человек. Зачем?! — возмущался коммунист Артем Прокофьев. — Чтобы не было несанкционированных акций, должно быть разумное законодательство.

«Власти Татарстана при принятии решений о митингах трезво оценивают ситуацию»

Коллегу поддержал и Хафиз Миргалимов, призвав не просто копировать федеральные законы, а прописывать в республиканских поправках в том числе и ответственность самих властей, а не только организаторов митинга. И призвал отложить принятие законопроекта. Однако в защиту новых поправок высказались руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана Юрий Камалтынов и председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин. Камалтынов с иронией заметил, что теперь каждая сессия будет использована противниками, «чтобы взбодрить свою аудиторию». Сам же законопроект о поправках, заверил он, носит чисто «технический характер».

— Наша практика даже показывает, что власти Татарстана при принятии решений о митингах трезво оценивают ситуацию, рекомендуют проводить мероприятия в той или иной точке города просто. Вон на прошлой неделе — митинги даже в Казани были! «Власть пытается зажать политических противников и не допустить до тех или иных форм» — это все разговоры, странно слышать такое от коммунистов, которые находятся в законодательном органе! Если хотите по всей России проводить несанкционированные митинги — о чем нам с вами говорить? Вы же сами государственники и предлагаете нарушать систему. Это не о политике, а больше о порядке! — заявил Камалтынов.

Мухаметшин — об иностранном финансировании митингов

Фарид Мухаметшин также отметил, что новый законопроект вовсе ничего «не запрещает», а направлен скорее на упорядочивание процессов, в частности, об этом, мол, говорит и его название: «Об обеспечении условий реализаций прав граждан на митинги и пикетирование». Новые поправки, заявил спикер Госсовета РТ, лишь повышают ответственность организаторов.

— Что касается пункта о необходимости расчетного счета в случае участия более 500 человек, то да, нужна информация, за счет каких средств оформлялась колонна, автобусы привозили и остальное. В последнее время вы знаете, что иностранные средства соседних государств даже используются на финансирование оппозиционных митингов в России! Что касается подачи заявки на митинг в срок — норма была и будет. Мы здесь власть! На одну и ту же площадку без заявлений три группы могут собраться и начать выяснять отношения! Мы можем допустить такое? Нет.

В результате поправки были приняты большинством голосом — 71% присутствующих депутатов.