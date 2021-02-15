«Начали преследовать меня и мою команду»: Элвин Грей объяснил, почему отменил концерты в Татарстане

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Версия Элвина Грея

Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, прокомментировал отмену всех концертов в Татарстане. Артист утверждает, что Роспотребнадзор преследует его.

Юльякшин считает, что особая нелюбовь ведомства к нему началась после того, как певец выиграл суд о нарушении «антиковидных» мер при полете в Москву.

Далее Роспотребнадзор подал на Грея в суд после сольного концерта в Казани: «Монолог присутствовавшего на заседании представителя контролирующего органа поверг в шок тем, что я якобы специально ездил по Татарстану и «убивал татарских детей COVID-19».

Юльякшин уточняет, что заседание суда прошло больше месяца назад, но решения до сих пор нет: судья ушел в отпуск. Это также не дает юристам артиста возможность подать апелляцию.

«Исходя из вышеизложенного я и принял решение отменить все свои концерты в Республике Татарстан», — написал Грей. Он отметил, что в это же время в республике состоялось более 600 концертов.

Ответ Роспотребнадзора

В татарстанском Управлении Роспотребнадзора, похоже, следят за Instagram Элвина Грея, поскольку ведомство опубликовало ответ на обвинения певца. В нем указано, что на концерте в Казани действительно были зафиксированы нарушения, после чего материалы были направлены в суд.

«На сегодня в Республике Татарстан концерты разрешены при соблюдении противоэпидемических мероприятий (входная термометрия, заполняемость зала не более 50%, соблюдение масочного режима, социальной дистанции, концерт без задействования фан-зоны и танцпола)», — поясняют в ведомстве то обстоятельство, что в республике проходят другие концерты.

В конце Роспотребнадзор подчеркивает: никаких решений по отмене концертов в ведомстве не обсуждали и не принимали — это решение принимал именно исполнитель.

Штраф за концерт

В январе Вахитовский райсуд Казани оштрафовал лейбл Элвина Грея за нарушение противоэпидемических ограничений во время концерта в «Пирамиде». Компания должна выплатить 200 тысяч рублей.

Сольный концерт Грея в Казани состоялся 9 декабря. По данным Роспотребнадзора, при проведении концерта не соблюдались «антиковидные» меры. Зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию. Пришедшие на концерт сидели не на зрительских местах.