Жители восточного пригорода Казани возмущены «пропажей» школ и детсадов из генплана

Виновниками дефицита мест в образовательных учреждениях исполком Пестречинского района считает домовладельцев, зарегистрированных не по месту жительства

Как стало известно «Реальному времени», жители казанских пригородов — деревни Куюки и поселка «Светлый» — хотят опротестовать изменения, внесенные в генплан Богородского сельского поселения в 2019 году. Они намерены вернуть в него «сокращенные» исполкомом по инициативе застройщиков детсады и школы, а также направить в объезд жилого массива поток транзитного автотранспорта из соседних населенных пунктов и жилкомплексов, как это, собственно, и планировалось ранее. Подробнее о том, как вымощенная обещаниями дорога в ЖК «Светлый» привела в транспортный ад, почему детям жилкоплекса «светит» тьма неученья и чем пахнет в единственном местном детсаду, — в материале «Реального времени».

«Выезжаем в 5 утра, чтобы к 8 успеть»



ЖК «Светлый» задумывался и презентовался девелоперами как поселок с концепцией европейского стиля жизни. Однако «Европа» оказалась с дефектами, главный из которых — отсутствие дороги, удобно и надежно соединяющей этот маленький «рай» с внешним миром, то есть с Казанью, до центра которой отсюда меньше 20 км, а до Пестрецов — 46 км. Шоссе от Куюков до столицы Татарстана тянется, меняя названия — Дачная, Овражная, Олимпийская, Центральная улицы... В часы пик здесь скапливаются огромные пробки, потому что на семиметровую дорогу — по одной полосе в каждом направлении — выезжает практически все население «Куюков», ЖК «Светлый», Новых Салмачей и микрорайона «Яшьлек». Есть, впрочем, и другой путь в Казань, вдвое длиннее, но по бездорожью, а потом тоже через пробки — через село Богородское на М-7, а потом через Мамадышский тракт.

— Я понимаю жителей Богородского, — говорит житель Куюков Игорь Сороковых . — Там есть полевая дорога, которая выходит из Куюков на М-7. И естественно, потоки машин едут через деревню, как по магистрали. И люди в Богородском ни в магазин, ни в школу уже пройти не могут. А несчастным жителям Куюков тоже деваться некуда, они же оказались в западне... По-человечески и тех, и других можно понять. «Светлый» всем создал проблемы: огромный жилищный комплекс стоит на отшибе и не обеспечен никакой инфраструктурой, ни дорогами, ни школами. Два года назад, мне говорили, там было 520 дошкольников и ни одного садика. Сейчас их, наверное, уже около тысячи — и один садик. А школ нет вообще.

— Дорога до ЖК «Светлый» отвратительная, — пожаловалась еще одна местная жительница Ляйсан. — Большие многочасовые пробки, выезжаем в 5 утра, чтобы к 8 успеть на работу.

Глава района — не пророк, но точно предрек

Еще три года назад на совещании глав районов Казанской агломерации глава Пестречинского района Ильхам Кашапов спрогнозировал, что от силы через пару лет в Куюках случится дорожный каюк. Он назвал объемы сданного жилья на тот момент и добавил:

— По прогнозам застройщиков многоквартирных домов, уже к 2025 году в жилом комплексе «Светлый» будут проживать около 28 тысяч человек, а в жилом комплексе «Новые Куюки» — более 5 тысяч человек. С активным заселением Куюков транспортная, социальная, культурная инфраструктуры поселка развиваются несимметрично, что в результате может привести к серьезным социальным последствиям. На сегодняшний день в поселок ведет единственная однополосная асфальтная дорога — шириной преимущественно до 8 метров — из Приволжского района Казани. Уже сейчас при населении 12 тысяч человек ежедневно образуются километровые пробки, а также затруднено движение общественного транспорта. Учитывая масштабы развития поселка, через пару лет мы рискуем получить транспортный коллапс от улицы Габишева до поселка Куюки.

Что же, предсказание сбылось, коллапс налицо.

Не та аргументация

Как рассказали «Реальному времени» жители «Светлого», по старому генплану Богородского сельского поселения предполагалось построить объездную дорогу Куюки — М-7, однако план переменился, и объездную дорогу сократили до Богородского. А на узкой улице Центральной решили обойтись реконструкцией, не увеличивая ширины дороги, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Пестречинского муниципального района, уточнив при этом:

— В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района, предусмотрено строительство автомобильной дороги Куюки — Богородск с примыканием к ул. Центральной с. Богородск. На основании чего разработан и утвержден генеральный план Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района, где также предусмотрено строительство автомобильной дороги Куюки — Богородск.

По данным, предоставленным исполкомом района, «подготовлено постановление исполнительного комитета Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района от 14.05.2020 г. №23 «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан». Заказчиком на разработку проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан» (далее — ППТ и ПМТ) является Государственное казенное учреждение «Главтатдортранс» Республики Татарстан, разработчиком ППТ и ПМТ является проектная организация ООО «ДСК Проект».

Заказчиком на разработку проекта планировки и проекта межевания территории по объекту является ГКУ «Главтатдортранс» РТ. Фото dorogi.tatarstan.ru

В исполкоме уверяют, что проект, против которого сейчас бунтуют жители Куюков, обсуждали на сельских сходах, а 3 февраля 2021 года по нему прошли публичные слушания. Однако противникам проекта они не дали шанса что-либо изменить:

— Необходимо отметить , что при проведении публичных слушаний по ППТ и ПМТ в рамках реализации строительства дороги не рассматривается вопрос о том, быть этой дороге или нет и в каком месте она принципиально должна проходить. Реализация подобных проектов строится в интересах всех жителей Богородского сельского поселения, а не отдельной небольшой его категории, — говорят в исполкоме, но не уточняют, в чьих интересах реконструировать дорогу, которая стоит в пробках, не меняя ее ширины и не обеспечивая альтернативных путей объезда.

Публичные слушания проводятся в данном случае для того, чтобы выяснить, имеются ли наложения при проектировании на частные земельные участки, соответствие установленным ГОСТам и СНиПам. Поэтому, когда приглашаются участники таких слушаний, в расчет принимаются исключительно аргументированные с юридической точки зрения замечания. Таких замечаний от участников не поступало — у них аргументы попроще, «от сохи».

«Дело не в отсутствии дорог, а в отсутствии школы»

— Реконструкция Центральной улицы ситуацию не изменит! — уверена жительница «Светлого» Екатерина Галкина. — Мы переехали в «Светлый» четыре года назад, и тогда нам обещали и детсады, и школы. Детсад один, он переполнен. Еще один недостроенным стоит, его недавно решили снести — якобы с нарушениями построен. На его месте, думаю, поставят жилой дом. У меня сыну семь лет исполнилось в ноябре, и я рада, что он перегуливает. Потому что возить его в школу — три часа туда и три обратно. Он не будет высыпаться, а значит, и нормально учиться не сможет. Остается перевести на домашнее обучение, но это уж точно ненормально!

В ужас ее привело решение проблемы, которое за неимением лучшего пока предлагают в исполкоме Пестрецов, — перевести на двухсменную работу школу в Богородском. Фото vk.com

Галкина указала еще на один важный аспект: дети, которые проводят по шесть часов жизни в пробках, не имеют времени ни на кружки, ни на спортивные секции, и, значит, будут лишены возможности гармонично развиваться:

— Вот говорят, детсады нужны... Да, нужны, но ребенок в садике всего три года проводит! А в школе — десять! Школы нужны еще больше!

В ужас ее привело решение проблемы, которое за неимением лучшего пока предлагают в исполкоме Пестрецов, — перевести на двухсменную работу школу в Богородском, и после реконструкции улицы Центральной, которая предполагает строительство нового участка от Куюков до Богородского, отправить туда учиться детей из «Светлого»:

— Как можно? Там школа крошечная, на 120 мест! Она уже переполнена, там коридоры под классы отгораживают!

Выход в другом, считают Екатерина, а также жительница Куюков Ольга:

— В каникулы пробок на дорогах стало заметно меньше, а значит, дело не в дорогах, а в отсутствии школы!

Детсад с «душком»

Жители Куюков возмущены тем, что вместо предусмотренных генпланом 2015 года строительства к 2020 году двух детских садов на 330 мест каждый в Куюках, сада на 220 мест в деревне Камыш, сада на 20 мест в селе Гильдеево, общеобразовательной школы на 825 мест в Куюках и на 550 мест в деревне Камыш, по генплану 2019 года на расчетный срок генерального плана, то есть к 2040 году, планируется построить все те же два детсада в Куюках, детсад на 50 мест в Гильдеево и на 50 — в Камыше. То есть вместо 900 мест в садиках появится только 760. И сделать это предполагается только в период с 2026 по 2040 год.

А пока, говорит Екатерина Галкина, один детсад, который в «Светлом» начали строить несколько лет назад, скоро разберут как не соответствующий нормам безопасности, а второй работает в таком месте, где детсаду не место — в низине рядом с отстойником очистных сооружений, построенных по настоянию прокуратуры (а то и их не было).

Один детсад, который в «Светлом» начали строить несколько лет назад, скоро разберут как не соответствующий нормам безопасности. Фото: соцсети

— Там и второй детсад планируют строить. Зачем? Если прошлой весной существующий детсад затопило — он стоит в низине, и его закрывали, чтобы конструкции просушить? И насколько безопасно теперь в этом здании детям находиться? Ведь сырость — значит плесень.

Нет прописки — нет школы, нет школы — нет прописки

«Сегодня в деревне Куюки есть один муниципальный детский сад на 220 мест. Имеется проект и экспертиза по еще одному детскому саду на 220 мест. Республикой Татарстан выделено финансирование, — ответили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Пестречинского района на вопросы о причинах отсутствия детских образовательных учреждений в бурно развивающемся Богородском поселении. — Вопрос строительства школы в деревне Куюки прорабатывается <...> На сегодняшний день определен земельный участок, утверждено техническое задание на проектирование школы на 1224 места <...> Прорабатывается вопрос об определении источников финансирования».

Как пояснили в пресс-службе района, в отсутствии в Куюках школ, детсадов и медучреждений виноваты... сами жители, потому что они не регистрируются по месту жительства. Сейчас там зарегистрировано 823 ребенка школьного возраста, а живет намного больше. Но «при формировании любой программы по строительству социальных объектов учитывается потребность, и за основу берут статистические данные».

— Да, детей у нас не регистрируют по месту жительства, — говорит Екатерина Галкина. — Потому что с пропиской в Куюках их не возьмут в городские школы и детсады, куда хоть кое-как родители их могут довезти. И с пропиской в Куюках не прикрепляют к казанским поликлиникам. А в платные не все могут позволить себе обращаться. И лечиться в Пестрецы ездить с этой пропиской придется, когда Казань под боком.

«Да, детей у нас не регистрируют по месту жительства, — говорит Екатерина Галкина. — Потому что с пропиской в Куюках их не возьмут в городские школы и детсады, куда хоть кое-как родители их могут довезти». Фото vk.com/svetlykazan

Выходит, пока в Куюках только ФАП без врачей с единственным фельдшером, в нем так и будет прикрепленного населения 999 человек. А пока населения не станет больше, ФАП не станет учреждением более высокого уровня и возможностей. Между тем реального населения там на глазах прибывает, и главная претензия к Богородским и районным властям, по словам матери будущего школьника, одна:

— Почему они не контролируют застройку? У нас в «Светлом» плотность все выше, дома уже лепят друг к другу, обещанных парковок в новых кварталах практически нет, хотя автомобиль для многих из нас — это жизнь, без него тут никуда. И никакой инфраструктуры — ни школ, ни дорог, ни поликлиники, ни детсадов. И никто этой инфраструктуры от застройщиков не требует!