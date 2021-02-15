Жители восточного пригорода Казани возмущены «пропажей» школ и детсадов из генплана
Виновниками дефицита мест в образовательных учреждениях исполком Пестречинского района считает домовладельцев, зарегистрированных не по месту жительства
Как стало известно «Реальному времени», жители казанских пригородов — деревни Куюки и поселка «Светлый» — хотят опротестовать изменения, внесенные в генплан Богородского сельского поселения в 2019 году. Они намерены вернуть в него «сокращенные» исполкомом по инициативе застройщиков детсады и школы, а также направить в объезд жилого массива поток транзитного автотранспорта из соседних населенных пунктов и жилкомплексов, как это, собственно, и планировалось ранее. Подробнее о том, как вымощенная обещаниями дорога в ЖК «Светлый» привела в транспортный ад, почему детям жилкоплекса «светит» тьма неученья и чем пахнет в единственном местном детсаду, — в материале «Реального времени».
«Выезжаем в 5 утра, чтобы к 8 успеть»
ЖК «Светлый» задумывался и презентовался девелоперами как поселок с концепцией европейского стиля жизни. Однако «Европа» оказалась с дефектами, главный из которых — отсутствие дороги, удобно и надежно соединяющей этот маленький «рай» с внешним миром, то есть с Казанью, до центра которой отсюда меньше 20 км, а до Пестрецов — 46 км. Шоссе от Куюков до столицы Татарстана тянется, меняя названия — Дачная, Овражная, Олимпийская, Центральная улицы... В часы пик здесь скапливаются огромные пробки, потому что на семиметровую дорогу — по одной полосе в каждом направлении — выезжает практически все население «Куюков», ЖК «Светлый», Новых Салмачей и микрорайона «Яшьлек». Есть, впрочем, и другой путь в Казань, вдвое длиннее, но по бездорожью, а потом тоже через пробки — через село Богородское на М-7, а потом через Мамадышский тракт.
— Я понимаю жителей Богородского, — говорит житель Куюков Игорь Сороковых . — Там есть полевая дорога, которая выходит из Куюков на М-7. И естественно, потоки машин едут через деревню, как по магистрали. И люди в Богородском ни в магазин, ни в школу уже пройти не могут. А несчастным жителям Куюков тоже деваться некуда, они же оказались в западне... По-человечески и тех, и других можно понять. «Светлый» всем создал проблемы: огромный жилищный комплекс стоит на отшибе и не обеспечен никакой инфраструктурой, ни дорогами, ни школами. Два года назад, мне говорили, там было 520 дошкольников и ни одного садика. Сейчас их, наверное, уже около тысячи — и один садик. А школ нет вообще.
— Дорога до ЖК «Светлый» отвратительная, — пожаловалась еще одна местная жительница Ляйсан. — Большие многочасовые пробки, выезжаем в 5 утра, чтобы к 8 успеть на работу.
Глава района — не пророк, но точно предрек
Еще три года назад на совещании глав районов Казанской агломерации глава Пестречинского района Ильхам Кашапов спрогнозировал, что от силы через пару лет в Куюках случится дорожный каюк. Он назвал объемы сданного жилья на тот момент и добавил:
Что же, предсказание сбылось, коллапс налицо.
Не та аргументация
Как рассказали «Реальному времени» жители «Светлого», по старому генплану Богородского сельского поселения предполагалось построить объездную дорогу Куюки — М-7, однако план переменился, и объездную дорогу сократили до Богородского. А на узкой улице Центральной решили обойтись реконструкцией, не увеличивая ширины дороги, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Пестречинского муниципального района, уточнив при этом:
— В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района, предусмотрено строительство автомобильной дороги Куюки — Богородск с примыканием к ул. Центральной с. Богородск. На основании чего разработан и утвержден генеральный план Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района, где также предусмотрено строительство автомобильной дороги Куюки — Богородск.
По данным, предоставленным исполкомом района, «подготовлено постановление исполнительного комитета Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района от 14.05.2020 г. №23 «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан». Заказчиком на разработку проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан» (далее — ППТ и ПМТ) является Государственное казенное учреждение «Главтатдортранс» Республики Татарстан, разработчиком ППТ и ПМТ является проектная организация ООО «ДСК Проект».
В исполкоме уверяют, что проект, против которого сейчас бунтуют жители Куюков, обсуждали на сельских сходах, а 3 февраля 2021 года по нему прошли публичные слушания. Однако противникам проекта они не дали шанса что-либо изменить:
— Необходимо отметить , что при проведении публичных слушаний по ППТ и ПМТ в рамках реализации строительства дороги не рассматривается вопрос о том, быть этой дороге или нет и в каком месте она принципиально должна проходить. Реализация подобных проектов строится в интересах всех жителей Богородского сельского поселения, а не отдельной небольшой его категории, — говорят в исполкоме, но не уточняют, в чьих интересах реконструировать дорогу, которая стоит в пробках, не меняя ее ширины и не обеспечивая альтернативных путей объезда.
Публичные слушания проводятся в данном случае для того, чтобы выяснить, имеются ли наложения при проектировании на частные земельные участки, соответствие установленным ГОСТам и СНиПам. Поэтому, когда приглашаются участники таких слушаний, в расчет принимаются исключительно аргументированные с юридической точки зрения замечания. Таких замечаний от участников не поступало — у них аргументы попроще, «от сохи».
«Дело не в отсутствии дорог, а в отсутствии школы»
— Реконструкция Центральной улицы ситуацию не изменит! — уверена жительница «Светлого» Екатерина Галкина. — Мы переехали в «Светлый» четыре года назад, и тогда нам обещали и детсады, и школы. Детсад один, он переполнен. Еще один недостроенным стоит, его недавно решили снести — якобы с нарушениями построен. На его месте, думаю, поставят жилой дом. У меня сыну семь лет исполнилось в ноябре, и я рада, что он перегуливает. Потому что возить его в школу — три часа туда и три обратно. Он не будет высыпаться, а значит, и нормально учиться не сможет. Остается перевести на домашнее обучение, но это уж точно ненормально!
Галкина указала еще на один важный аспект: дети, которые проводят по шесть часов жизни в пробках, не имеют времени ни на кружки, ни на спортивные секции, и, значит, будут лишены возможности гармонично развиваться:
— Вот говорят, детсады нужны... Да, нужны, но ребенок в садике всего три года проводит! А в школе — десять! Школы нужны еще больше!
В ужас ее привело решение проблемы, которое за неимением лучшего пока предлагают в исполкоме Пестрецов, — перевести на двухсменную работу школу в Богородском, и после реконструкции улицы Центральной, которая предполагает строительство нового участка от Куюков до Богородского, отправить туда учиться детей из «Светлого»:
— Как можно? Там школа крошечная, на 120 мест! Она уже переполнена, там коридоры под классы отгораживают!
Выход в другом, считают Екатерина, а также жительница Куюков Ольга:
— В каникулы пробок на дорогах стало заметно меньше, а значит, дело не в дорогах, а в отсутствии школы!
Детсад с «душком»
Жители Куюков возмущены тем, что вместо предусмотренных генпланом 2015 года строительства к 2020 году двух детских садов на 330 мест каждый в Куюках, сада на 220 мест в деревне Камыш, сада на 20 мест в селе Гильдеево, общеобразовательной школы на 825 мест в Куюках и на 550 мест в деревне Камыш, по генплану 2019 года на расчетный срок генерального плана, то есть к 2040 году, планируется построить все те же два детсада в Куюках, детсад на 50 мест в Гильдеево и на 50 — в Камыше. То есть вместо 900 мест в садиках появится только 760. И сделать это предполагается только в период с 2026 по 2040 год.
А пока, говорит Екатерина Галкина, один детсад, который в «Светлом» начали строить несколько лет назад, скоро разберут как не соответствующий нормам безопасности, а второй работает в таком месте, где детсаду не место — в низине рядом с отстойником очистных сооружений, построенных по настоянию прокуратуры (а то и их не было).
— Там и второй детсад планируют строить. Зачем? Если прошлой весной существующий детсад затопило — он стоит в низине, и его закрывали, чтобы конструкции просушить? И насколько безопасно теперь в этом здании детям находиться? Ведь сырость — значит плесень.
Нет прописки — нет школы, нет школы — нет прописки
«Сегодня в деревне Куюки есть один муниципальный детский сад на 220 мест. Имеется проект и экспертиза по еще одному детскому саду на 220 мест. Республикой Татарстан выделено финансирование, — ответили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Пестречинского района на вопросы о причинах отсутствия детских образовательных учреждений в бурно развивающемся Богородском поселении. — Вопрос строительства школы в деревне Куюки прорабатывается <...> На сегодняшний день определен земельный участок, утверждено техническое задание на проектирование школы на 1224 места <...> Прорабатывается вопрос об определении источников финансирования».
Как пояснили в пресс-службе района, в отсутствии в Куюках школ, детсадов и медучреждений виноваты... сами жители, потому что они не регистрируются по месту жительства. Сейчас там зарегистрировано 823 ребенка школьного возраста, а живет намного больше. Но «при формировании любой программы по строительству социальных объектов учитывается потребность, и за основу берут статистические данные».
— Да, детей у нас не регистрируют по месту жительства, — говорит Екатерина Галкина. — Потому что с пропиской в Куюках их не возьмут в городские школы и детсады, куда хоть кое-как родители их могут довезти. И с пропиской в Куюках не прикрепляют к казанским поликлиникам. А в платные не все могут позволить себе обращаться. И лечиться в Пестрецы ездить с этой пропиской придется, когда Казань под боком.
Выходит, пока в Куюках только ФАП без врачей с единственным фельдшером, в нем так и будет прикрепленного населения 999 человек. А пока населения не станет больше, ФАП не станет учреждением более высокого уровня и возможностей. Между тем реального населения там на глазах прибывает, и главная претензия к Богородским и районным властям, по словам матери будущего школьника, одна:
— Почему они не контролируют застройку? У нас в «Светлом» плотность все выше, дома уже лепят друг к другу, обещанных парковок в новых кварталах практически нет, хотя автомобиль для многих из нас — это жизнь, без него тут никуда. И никакой инфраструктуры — ни школ, ни дорог, ни поликлиники, ни детсадов. И никто этой инфраструктуры от застройщиков не требует!
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