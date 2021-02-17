В Казани стоимость проезда в транспорте за наличные вырастет до 35 рублей

Фото: Илья Репин

В Государственном комитете Татарстана по тарифам одобрили предложение повысить стоимость проезда в общественном транспорте за наличные. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2021 году стоимость оплаты проезда в общественном транспорте при оплате наличными повысится до 35 рублей. При оплате безналичным способом тарифы останутся на прежнем уровне. Когда именно изменения вступят в силу, пока не сообщается.

На заседании по обсуждению вопроса проанализировали данные об убытках общественного транспорта в 2020 году. Из-за пандемии пассажиропоток снизился на 30%, а затраты на санитарную обработку салонов увеличились, в результате чего перевозчики понесли убытки. Сумма убытков достигла 150 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Ассоциации АТП новость пока не комментировали и попросили дождаться выхода официального документа.

С предложением установить оплату проезда в общественном транспорте за наличный расчет в размере 35 рублей выступали перевозчики. По опыту других городов они полагают, что если тариф за наличный расчет будет выше, то оборот расчета наличными в общественном транспорте резко сократится. Оплата проезда в транспорте перейдет в безналичный расчет и станет прозрачной. При этом они попросили оставить прежний тариф для пассажиров, часто пользующихся общественным транспортом, и для льготной категории граждан.



Ольга Плешкова