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В Казани стоимость проезда в транспорте за наличные вырастет до 35 рублей

16:52, 17.02.2021 6
В Казани стоимость проезда в транспорте за наличные вырастет до 35 рублей
Фото: Илья Репин

В Государственном комитете Татарстана по тарифам одобрили предложение повысить стоимость проезда в общественном транспорте за наличные. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2021 году стоимость оплаты проезда в общественном транспорте при оплате наличными повысится до 35 рублей. При оплате безналичным способом тарифы останутся на прежнем уровне. Когда именно изменения вступят в силу, пока не сообщается.

На заседании по обсуждению вопроса проанализировали данные об убытках общественного транспорта в 2020 году. Из-за пандемии пассажиропоток снизился на 30%, а затраты на санитарную обработку салонов увеличились, в результате чего перевозчики понесли убытки. Сумма убытков достигла 150 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Ассоциации АТП новость пока не комментировали и попросили дождаться выхода официального документа.

С предложением установить оплату проезда в общественном транспорте за наличный расчет в размере 35 рублей выступали перевозчики. По опыту других городов они полагают, что если тариф за наличный расчет будет выше, то оборот расчета наличными в общественном транспорте резко сократится. Оплата проезда в транспорте перейдет в безналичный расчет и станет прозрачной. При этом они попросили оставить прежний тариф для пассажиров, часто пользующихся общественным транспортом, и для льготной категории граждан.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 17:21
    " При оплате безналичным способом тарифы останутся на прежнем уровне" На прежнем это 27 ? Или уже 30 ?
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  • Анонимно 17:35
    когда уже в автобусах появятся терминалы безналичной оплаты
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    Анонимно 17:51
    Терминалы безналичной оплаты у кондукторов на руках. А уменьшение наличности позволит уменьшить барыш кондукторов, которые складывают себе в карман без билета.
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  • Анонимно 17:36
    из-за убытков в пандемию они повышают. а не для того, чтобы уменьшить наличный расчет
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  • Анонимно 17:36
    народу все равно деваться некуда, как ездили так и будут
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  • Анонимно 17:42
    Вопрос: Если у кондуктора не работает валидатор, а у меня имеется транспортная карта, могу я не оплачивать проезд?
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