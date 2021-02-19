Программа льготной ипотеки может быть продлена с рядом ограничений — Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки для покупки новостроек под 6,5% может быть продлена с рядом ограничений. Об этом он заявил в ходе совещания по реализации нацпроектов «Жилье и горсреда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Уральского федерального округа.

«Мы предложим какие-то ограничения, но незначительные. Базово мы считаем, что мы ее в каком-то виде продлим, и вы своим застройщикам скажите», — сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).



Программа льготной ипотеки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках была утверждена в апреле 2020 года. Мера поддержала строительную сферу в условиях кризиса. За 2020 год в России выдали ипотеку на рекордные 4,3 трлн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Марат Хуснуллин выступает за продление программы льготной ипотеки. По его словам, она способствует сбалансированному развитию рынка. Против продления высказывались глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф. Хуснуллин также заявлял, что программу могут продлить после 1 июля 2021 года для отдельных регионов России.



Ольга Плешкова