Программа льготной ипотеки может быть продлена с рядом ограничений — Хуснуллин
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки для покупки новостроек под 6,5% может быть продлена с рядом ограничений. Об этом он заявил в ходе совещания по реализации нацпроектов «Жилье и горсреда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Уральского федерального округа.
«Мы предложим какие-то ограничения, но незначительные. Базово мы считаем, что мы ее в каком-то виде продлим, и вы своим застройщикам скажите», — сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).
Программа льготной ипотеки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках была утверждена в апреле 2020 года. Мера поддержала строительную сферу в условиях кризиса. За 2020 год в России выдали ипотеку на рекордные 4,3 трлн рублей.
Марат Хуснуллин выступает за продление программы льготной ипотеки. По его словам, она способствует сбалансированному развитию рынка. Против продления высказывались глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф. Хуснуллин также заявлял, что программу могут продлить после 1 июля 2021 года для отдельных регионов России.
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