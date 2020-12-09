Салихов Зявдат Миргазямович

Общая информация

Родился 8 января 1959 года в с. Альметьево Сармановского района РТ.

Образование

1981 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «правоведение». Кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность

1981-1987 гг. — следователь; старший следователь; заместитель начальника следственного отдела Комсомольского РОВД, г. Набережные Челны.

1987-1992 гг. — начальник следственного отделения Тукаевского РОВД — заместитель начальника Тукаевского РОВД (РТ).

1992-1998 гг. — заместитель начальника службы безопасности Президента РТ.

1998-2002 гг. — начальник службы безопасности Президента РТ — помощник Президента РТ.

2002-2010 гг. — управляющий делами Президента РТ.

С 2004 г. — председатель совета директоров ОАО «Татхимфармпрепараты».

2010-2013 гг. — заместитель руководителя аппарата Президента РТ, руководитель секретариата Государственного советника РТ.

С января 2013 г. — начальник Управления судебного департамента в РТ.

Награды и звания

Награжден орденом почета (2008 г.), медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), орденом Российской Православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2005 г.), орденом почета «Аль-ФАХР» II степени (2005 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2013 г.), благодарностью Президента РТ (2013 г.), знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» I степени (2015 г.), медалями «25 лет Арбитражным судам РФ» (2017 г.), «За заслуги в обеспечении национальной безопасности (2017 г.), «20 лет Судебному департаменту при Верховном Суде РФ» (2017 г.), «За безупречную службу» (2018 г.), орденом «За заслуги перед РТ» (2018 г.) и более двадцати иных наград.

Заслуженный юрист РТ.

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