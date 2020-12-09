Салихов Зявдат Миргазямович
Общая информация
Родился 8 января 1959 года в с. Альметьево Сармановского района РТ.
Образование
1981 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «правоведение». Кандидат юридических наук.
Трудовая деятельность
1981-1987 гг. — следователь; старший следователь; заместитель начальника следственного отдела Комсомольского РОВД, г. Набережные Челны.
1987-1992 гг. — начальник следственного отделения Тукаевского РОВД — заместитель начальника Тукаевского РОВД (РТ).
1992-1998 гг. — заместитель начальника службы безопасности Президента РТ.
1998-2002 гг. — начальник службы безопасности Президента РТ — помощник Президента РТ.
2002-2010 гг. — управляющий делами Президента РТ.
С 2004 г. — председатель совета директоров ОАО «Татхимфармпрепараты».
2010-2013 гг. — заместитель руководителя аппарата Президента РТ, руководитель секретариата Государственного советника РТ.
С января 2013 г. — начальник Управления судебного департамента в РТ.
Награды и звания
Награжден орденом почета (2008 г.), медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), орденом Российской Православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2005 г.), орденом почета «Аль-ФАХР» II степени (2005 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2013 г.), благодарностью Президента РТ (2013 г.), знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» I степени (2015 г.), медалями «25 лет Арбитражным судам РФ» (2017 г.), «За заслуги в обеспечении национальной безопасности (2017 г.), «20 лет Судебному департаменту при Верховном Суде РФ» (2017 г.), «За безупречную службу» (2018 г.), орденом «За заслуги перед РТ» (2018 г.) и более двадцати иных наград.
Заслуженный юрист РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Парижской Коммуны, 24
- Телефон: (843) 264-90-00
Дата последнего обновления: 09.12.2020