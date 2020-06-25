Автобусы, дистанция, термометры: как Татарстан голосует по поправкам в Конституцию

Фото: Александр Артемьев

Непростое расписание работы передвижных пунктов

Сегодня в Татарстане началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. С 8.00 до 13.00 можно проголосовать на придомовых территориях в районах, а с 14.00 до 20.00 — в помещениях стационарных участков. О том, где располагаются мобильные пункты голосования и когда они будут работать, в разных районах города говорится, например, на объявлениях у подъездов.

График их работы разный, поэтому если избиратель хочет проголосовать в мобильном пункте, он должен заранее озаботиться поиском информации о его местонахождении.

Один из мобильных пунктов для голосования сегодня появился во дворе дома на улице Назарбаева, неподалеку от Татарской филармонии. Пункт представляет собой пассажирский автобус без номера маршрута и с табличками на боку, корреспондент «Реального времени» утверждает, что на первый взгляд отличить его от обычного «краснобуса» довольно сложно.

Для некоторых голосование — явно семейный праздник, судя по уставной форме одежды детей, настрой явно патриотический:



На окне автобуса приклеен плакат, где подробно разъясняется, за или против каких именно поправок идет голосование.

Внутри все, как и должно было быть: есть кабинка, стоит урна:

На входе сотрудник в защитном костюме замеряет всем приходящим на участок температуру, выдает маски и перчатки (правда, температура корреспондента «Реального времени», согласно этому измерению, оказалась в районе 33 градусов). Помимо сотрудников ТИК, на мобильном участке присутствует сотрудник Росгвардии. Дикого наплыва желающих проголосовать не наблюдается, утром в основном это были люди в возрасте. Некоторые открыто заявляют, что «не верят в коронавирус и эти маски», но требованиям сотрудников ТИК надеть средства защиты все же подчиняются

Сотрудница ТИК пояснила, что мобильные пункты в течение срока голосования меняют места дислокации — завтра этот автобус будет базироваться уже у другого участка.



Аналогичное решение — голосование в автобусах — приняли и в других городах Татарстана. Например, в Болгаре можно было увидеть вот такую «Газель» в качестве мобильного пункта:

Еще до голосования в ЦИК Татарстана говорили, что в качестве мобильных пунктов могут служить также шатры и палатки.

Стационарные пункты: все, как обещали

Наш корреспондент побывал и на стационарном участке — в казанской школе №167. Первое, что он заметил, — организаторы процесса голосования очень настойчиво следят за дистанцией — ни к кому нельзя приблизиться больше чем на полтора метра. На полу нанесена разметка красным скотчем.

Параллельно в школу прибывают собственно школьники — сотрудники школы утверждают, что для подготовки к ЕГЭ (но потоки разделены).



Урны и кабинки опрыскивают антисептиком после каждого проголосовавшего.

Процесс голосования занимает от силы минуты три, но если прибавить к этому выдачу масок и замер температуры — получается около пяти-шести минут. Паспорт показывают члену УИК на расстоянии в полтора метра от стола.

Члены избирательной комиссии на участке говорят, что если бесконтактный термометр покажет повышенную температуру, то избирателя отведут в другое помещение внутри школы, специально предназначенное для этой цели. Там он должен будет дождаться приезда медиков.



От места действия до стульев для наблюдателей и журналистов метров 10—15. Однако наблюдатели — две женщины из Партии пенсионеров — утверждают, что им все хорошо видно.



Параллельно ведется видеонаблюдение — неподалеку от кабинок висит камера. Выход с участка идет через другую дверь, чтобы не встречались с вошедшими.

Несколько избирателей при нашем корреспонденте фотографировались с бюллетенями в момент опускания их в урну. «Еще бы, такое событие — впервые за 25 лет ельцинскую Конституцию меняем! Выложу фотографию про это», — воодушевленно заявил мужчина по имени Антон.



Александр Артемьев