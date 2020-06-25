Татарстанские благотворительные организации — двумя руками за «детский» налог на богатых
Три плюса, которые увидели в новом руководители фондов, помогающих больным детям: учет мнения врачей, возможность сотрудничества с чиновниками, правильное распределение финансов
Президент России Владимир Путин предложил с января 2021-го повысить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, — с объема, превышающего 5 млн рублей в год. Предполагается, что в год таким образом удастся дополнительно собирать порядка 60 млрд. Тратить эти средства планируется на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции. «Реальное время» выяснило, как к этой инициативе относятся в татарстанских благотворительных фондах, которые собирают средства на лечение тяжелобольных детей.
«Врачам надо доверять»
— Детей с орфанными — редкими и тяжелыми — заболеваниями очень много, и я очень рад, что создается государственный фонд, который будет аккумулировать и распределять денежные средства целенаправленно, для них, — говорит председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. — Препараты, необходимые им, реально стоят миллионы, например как арфадин.
Очень важно, по мнению Вавилова, что средства нового фонда будут складываться с теми деньгами, что уже выделяет государство, «чтобы родители не бегали с протянутой рукой по благотворительным фондам, а знали, что их дети будут обеспечены лекарством». И также важно, говорит он, что при распределении средств нового фонда будет учитываться мнение врачей, поскольку зачастую родители стремятся любой ценой обеспечить лечение ребенка за рубежом, так сказать, не вполне адекватно оценивая ситуацию:
Впрочем, рассуждать об этом, считает Вавилов, преждевременно:
— Начинать надо с лекарств, и это правильно, потому что даже когда речь идет об операции, это все равно в первую очередь — о лекарствах, которые потребуются в любом случае.
«Инициатива своевременная, проблема в том, что помощь носит заявительный характер»
— Я работаю в благотворительном фонде с 2008 года, и каждый день к нам приходят письма — родители, в первую очередь мамы, одинокие мамы, обращаются к нам от безысходности, — рассказала «Реальному времени» директор благотворительного фонда «Ак барс Созидание» Альфия Валиева. — Они уже все продали, что могли, кредиты взяли, и у них осталась последняя надежда — на благотворительность, поэтому я считаю, что идея о повышении налога — очень хорошая.
Но по ее словам, кроме денег для спасения многих больных детей нужны перемены в организации помощи. Сейчас, говорит она, любая поддержка носит заявительный характер. И получается: знают родители, что можно воспользоваться квотой на лечение ребенка — этого ребенка лечат бесплатно, не рассказали им этого чиновники — они по незнанию идут в платные клиники, едут за границу, продают последнее…
— Эта инициатива очень своевременная! Но если бы при сегодняшних возможностях, когда легко осуществим обмен базами данных между разными ведомствами, чиновники еще и включались бы в процесс помощи, вовремя подсказывали родителям, куда обратиться, какие документы собрать, куда послать, то эффекта было бы больше.
«Родителям нужно действовать в тандеме с благотворительными фондами»
Главный акцент на важности участия врачей в распределении средств от нового налога сделала и директор благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева:
— А если речь идет о получении лекарств, которые используются за рубежом, но не зарегистрированы у нас, не окажется ли, что деньги фонда не будут «работать» и кто-то останется без помощи? — уточнило «Реальное время».
— Напротив, проблемы возникают тогда, когда родители, собрав деньги, начинают сами покупать и ввозить препараты. Тогда возбуждаются дела, о которых мы читаем в СМИ. А когда закупкой лекарств занимается, к примеру, наш фонд, таких проблем не возникает, потому что мы тесно сотрудничаем с Минздравом.
«Денежный поток увеличится, и мы этому очень рады»
Вопрос, не изменит ли новый налог на богатых их отношение к благотворительности, «Реальное время» задало директору благотворительного фонда «Город добрых людей» Гульнаре Залялютдиновой. В том смысле, что благотворители перестанут проявлять инициативу и помогать больным детям сверх того, что законодатели решат взимать с них в безусловном порядке.
А вот на вопрос, хорошо или нет, что налоги, собранные с россиян, могут утечь в итоге в зарубежные клиники, где часть маленьких пациентов по решению врачей сможет проходить лечение, никто из собеседников «Реального времени» отвечать не рискнул. Все дали понять, что он преждевременный, поскольку не приняты пока окончательно ни решение о введении «детского» налога, ни порядок расходования полученных сумм. Да и неважно это оказалось для тех, чья задача, по выражению Альфии Валиевой, дать шанс ребенку даже в том случае, если он составляет всего один процент из ста.
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