Агеев Шамиль Рахимович
Общая информация
Родился 8 января 1949 года в г. Казани.
Образование:
1972 год — Казанский авиационный институт
1992 год — Академия народного хозяйства при правительстве РФ
Трудовая деятельность:
В 1972 — 1982 гг. — первый секретарь Казанского горкома ВЛКСМ.
В 1982 — 1984 гг. — заместитель директора по экономике завода производственного объединения «КамАЗ».
В 1984 — 1993 гг. — заместитель директора по экономике завода «Электроприбор».
С 1993 г. — генеральный директор, председатель правления торгово-промышленной палаты РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 18
- Телефон: (843) 264-62-07
- Email: tpprt@tpprt.ru
- Сайт: www.tpprt.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018