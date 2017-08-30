Торгово-промышленная палата РТ
Общая информация
Торгово-промышленная палата РТ создана в 1992 году. ТПП РТ входит как самостоятельная организация в систему торгово – промышленных палат Российской Федерации.
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан:
- выражает и защищает интересы своих членов в органах государственной власти и местного самооуправления;
- участвует в становлении и развитии инфраструктуры предпринимательства;
- способствует продвижению товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности татарстанских предприятий на внутреннем и внешних рынках;
- распространяет цивилизованные принципы ведения бизнеса;
- способствует формированию позитивного делового имиджа татарстанских производителей товаров и услуг
- проводит политику социальной ответственности предпринимателей.
Руководитель - Агеев Шамиль Рахимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 18
- Телефон: (843) 264-62-07
- Email: tpprt@tpprt.ru
- Сайт: http://www.tpprt.ru
Дата последнего обновления: 30.08.2017