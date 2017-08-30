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Торгово-промышленная палата РТ

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Общая информация

Торгово-промышленная палата РТ создана в 1992 году. ТПП РТ входит как самостоятельная организация в систему торгово – промышленных палат Российской Федерации.

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан:

  • выражает и защищает интересы своих членов в органах государственной власти и местного самооуправления;
  • участвует в становлении и развитии инфраструктуры предпринимательства;
  • способствует продвижению товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности татарстанских предприятий на внутреннем и внешних рынках;
  • распространяет цивилизованные принципы ведения бизнеса;
  • способствует формированию позитивного делового имиджа татарстанских производителей товаров и услуг
  • проводит политику социальной ответственности предпринимателей.
Руководитель - Агеев Шамиль Рахимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 18
  • Телефон: (843) 264-62-07
  • Email: tpprt@tpprt.ru
  • Сайт: http://www.tpprt.ru

Дата последнего обновления: 30.08.2017

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