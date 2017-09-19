Управление федеральной службы исполнения наказаний по РТ
Общая информация
Федеральная служба исполнения наказаний создана для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. В подчинении службы находятся все места лишения свободы России. Контроль за условно-осуждёнными лицами, лицами, осуждёнными к исправительным и обязательным работам, а также ограничению свободы ведут уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России. ФСИН России является юридическим лицом и имеет свои печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководитель в РТ - Хиалеев Эдуард Данилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 12/20
- Телефон: (843) 231-73-10
- Email: uin.rt@tatar.ru
- Сайт: www.16.fsin.su
Дата последнего обновления: 19.09.2017