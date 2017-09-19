Список компаний

Управление федеральной службы исполнения наказаний по РТ

Органы федеральной власти

Общая информация

Федеральная служба исполнения наказаний создана для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. В подчинении службы находятся все места лишения свободы России. Контроль за условно-осуждёнными лицами, лицами, осуждёнными к исправительным и обязательным работам, а также ограничению свободы ведут уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России. ФСИН России является юридическим лицом и имеет свои печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель в РТ - Хиалеев Эдуард Данилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 12/20
  • Телефон: (843) 231-73-10
  • Email: uin.rt@tatar.ru
  • Сайт: www.16.fsin.su

Дата последнего обновления: 19.09.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам