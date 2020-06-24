Парад Победы в Казани: трибуны с перегородками и солдаты в масках

Сегодня в Казани прошел парад Победы: под легендарную песню «Священная война» на площадь Свободы вынесли государственные флаги и копию знамени Победы. А потом началось прохождение войск Казанского гарнизона. Всего в нем было задействовано порядка тысячи человек: не только военнослужащие всех родов войск, представленных в гарнизоне, но и сотрудники МЧС, УФСИН, прокуратуры, кадеты, юнармейцы.



На трибуне для зрителей, которую возводили несколько дней перед оперным театром, разместились президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, казанский градоначальник Ильсур Метшин, ряд других официальных лиц и два десятка ветеранов и тружеников тыла. К сожалению, других зрителей на парад не приглашали: эпидемия спутала все планы по торжественному празднованию 75-летия великой Победы.

