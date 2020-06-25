Голоса в багажнике, ТИК на карантине, обвал сайта: события первого дня голосования по поправкам

Владивосток: голосование в багажнике

СМИ сообщают, что во Владивостоке УИК №838 разместился... в багажнике автомобиля. Кадры опубликовал в своем аккаунте Facebook глава краевого отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов. В избирательной комиссии это объяснили «погодными условиями»: для досрочного голосования комиссию якобы вызвали на дом, но проголосовать захотели и другие жители этого дома. Организовать это по-другому было невозможно из-за погоды (в городе с утра шел дождь).

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова отреагировала на этот факт: по ее словам, никакого голосования «на лавочках и багажниках машин» не предусмотрено. «Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы легкие на воздухе», — сказала она.

Удмуртия: расписание «голосовательного транспорта»

Любопытное расписание работы мобильных пунктов для голосования появилось в одном из пабликов Алнашского района Удмуртии. Тут тоже в этой роли выступают транспортные средства: пазики, «газельки» и легковые автомобили, которые ездят по деревням района.

Москва: кому-то удается проголосовать дважды

В Москве журналист и ведущий «Дождя» Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды. Неделю назад он зарегистрировался на сайте mos.ru для участия в электронном голосовании, а сегодня утром пришел на свой избирательный участок, где ему выдали бюллетень для голосования. В итоге ему удалось проголосовать и очно, и в интернете. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отпираться не стал и даже сообщил, что таких случаев было не один, а два. Правда, объяснил это не недостатками организации процесса, а злым умыслом провокаторов.

«Мы усматриваем в таких действиях умышленную, спланированную провокацию с целью дискредитации нашей работы. Когда гражданин голосует второй раз, он об этом не может не знать — действия совершаются умышленно и целенаправленно. Когда человек начинает тут же писать об этом в соцсетях, где-то публично заявлять, мы понимаем, что эти действия тоже совершаются умышленно и с определенной целью: не может человек, получая второй бюллетень, не знать, что он уже один раз проголосовал», — сказал Реут.

Дмитрий Реут объяснил двойное голосование не недостатками организации процесса, а злым умыслом провокаторов. Фото duma.mos.ru

Москва: голосование в больницах и СИЗО

За ходом голосования в медучреждениях (в том числе в «ковидных» госпиталях) наблюдают врачи и медсестры. Туда были готовы идти наблюдатели, но в итоге было решено не направлять их в медучреждения и роддома, чтобы не подвергать их риску заразиться. Там наблюдательный состав формируют из медработников. А вот в следственных изоляторах наблюдателями становятся сотрудники ОНК Москвы.

Свердловская область: этот ТИК на карантине, формируйте новый

В Алапаевском районе Свердловской области полностью переформировали состав территориальной избирательной комиссии (ТИК) после диагностирования коронавирусной инфекции у ее председателя. Председатель свердловского облизбиркома Сергей Русинов отметил, что на участке провели полную санобработку.

Состав ТИКа в Алапаевском районе Свердловской области полностью переформировали после диагностирования коронавирусной инфекции у ее председателя. Фото ikso.org

Тверь: город хороших новостей

СМИ Твери тем временем за полторы недели до основного дня голосования по поправкам в Конституцию 1 июля прекратили публиковать негативные новости. «Пришла просьба — исключить из ленты новостей все новости, создающие негативный фон о регионе», — сказал один из собеседников портала «Политверь».

В «ведущих СМИ региона» за 25 июня не оказалось новостей о ДТП, релизов прокуратуры и СК. Кто-то даже не давал ежедневную статистику о коронавирусе.

Нижний Новгород и Москва: сайт электронного голосования лег

В работе сайта, на котором проходит дистанционное электронное голосование, произошел кратковременный сбой — не из-за хакерской атаки, как многие могли подумать, а всего лишь из-за большого числа пользователей.



«Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области (ДЭГ доступно только в этих регионах, — РБК) сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода, знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», — сказал член Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Антон Лопатин. Сейчас сбой устранили.

В первый же день голосования свой бюллетень в урну опустил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото tatarstan.ru

Татарстан: первые лица голосуют первыми

В первый же день голосования свои бюллетени в урны опустили президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Метшин голосовал на избирательном участке №44 в здании физического факультета КФУ, голосовать он пришел вместе с женой Гульнарой Метшиной. Рустам Минниханов традиционно голосует в здании КНИТУ-КАИ.

Вся Россия: избирательная комиссия на выдумки хитра

В соцсетях публикуют фотографии мест организации «уличного голосования». В разных населенных пунктах России в их роли могут выступать большие камни и пеньки, скамейки и шатры.

Брянск. Фото twitter.com/daniilken

Астрахань. Фото twitter.com/daniilken

Деревня Лесютино Вологодской области. Фото twitter.com/daniilken

Село Комаровка Ульяновской области. Фото twitter.com/daniilken

Город Пушкин. Фото twitter.com/daniilken

Советский район Марий Эл. Фото twitter.com/daniilken

Дарья Пинегина