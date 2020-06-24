Вопрос с парковкой на «Камском море» отдадут на откуп инвестору?

В Лаишево рассматривают возможность привлечь бизнес для развития самого популярного пляжа и поселка «Семрук»

Фото: Илья Репин

Для пляжа «Камское море» в Лаишево рассматривают возможность поиска оператора, готового вложиться в развитие инфраструктуры и решить вопрос с нехваткой парковочных мест, а в поселке «Семрук» до сих пор не определен статус построек, которые предполагались как временные, но стали центром туристического притяжения. Подробнее об этом и о том, как Лаишевский район пережил карантин и чем пожертвовал, рассказал на оnline-конференции «Реального времени» руководитель исполнительного комитета района Ильдус Зарипов.

Пострадавший МСП и многократный рост безработных

Лаишевский район пережил карантин с небольшими потерями. От пандемии пострадали транспортные предприятия, сфера услуг, общепит, торговля, но в целом экономика муниципалитета не получила серьезного урона. Руководитель исполкома Ильдус Зарипов объясняет это ее структурой — наибольшую долю в Лаишево занимает сельское хозяйство, а в частности — производство мяса птицы, которое осуществляют птицеводческий комплекс «Ак Барса» и птицефабрика «Державинская». При общем объеме выручки сельскохозяйственных предприятий района в прошлом году в 5,5 млрд рублей птица принесла 4,5 млрд рублей.

Больше всего кризис затронул малый и средний бизнес — по оценкам Зарипова, во время пандемии пострадали 388 компаний. Поддержку им оказывают за счет федерального и республиканского бюджетов, а исполком в этих процессах выступает в качестве связующего звена, информирующего бизнес о возможностях. Однако от сокращений принятые меры не спасли — если до распространения нового коронавируса в Лаишевском районе числился всего 41 безработный, то на сегодня их уже более 700 человек. По словам Ильдуса Зарипова, местные власти работают над решением этого вопроса, ведут работу с крупными предприятиями, но сталкиваются с несоответствием спроса и предложения. На сегодня в муниципалитете открыто 350 вакансий, спрос есть на врачей, учителей, высококвалифицированных инженеров. Соответственно, необходимо переобучать местных специалистов, повышать их квалификацию.

Мы найдем общий язык с собственниками — нужно либо обрабатывать землю, либо отдать тем, кто будет ею заниматься

Возвращаясь к теме сельского хозяйства, спикер заметил, что территория не эксплуатируется в полном объеме — по итогам инвентаризации в районе выяснили, что более 10 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения не вовлечены в соответствующую деятельность. Буквально за пять лет они зарастают лесом, осложняя таким образом процесс освоения.

— Мы найдем общий язык с собственниками — нужно либо обрабатывать, либо отдать тем, кто будет ею заниматься. Уже есть понимание, — заверил руководитель исполкома.

А пока район активно готовится к ежегодному мероприятию — Дню поля, который состоится, несмотря на пандемию. Правда, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

С потенциалом на ОЭЗ

В будущем район только продолжит развиваться не только в сфере сельского хозяйства, уверен руководитель исполкома. Гость «Реального времени» объясняет это хорошим месторасположением Лаишево. Уже сейчас на его территории функционируют шесть промышленных парков с 32 резидентами и общим объемом выручки более 2,5 млрд рублей.

— Промышленные парки еще не исчерпали свой потенциал, они на стадии развития. Сейчас идет работа по созданию новых промышленных пространств. Развивается промышленный парк в Кирби, рядом со Столбищами запускаем вторую очередь промышленного парка «Ин Парк». Инвестор — компания DoorHan, которая уже у нас присутствует, — отмечает Ильдус Зарипов.

Промышленные парки еще не исчерпали свой потенциал, они на стадии развития. Сейчас идет работа по созданию новых промышленных пространств

Он также напомнил, что в Лаишевском районе на 118 га земли строится филиал Иннополиса. Особо экономическая зона еще не запущена, но 7-8 резидентов уже ждут начала работы.

В связи с активным развитием территории спикер отмечает и ряд сложностей. Так, необходимо пересмотреть существующие мощности для подключения электричества, воды, газа.

— Туда желают прийти серьезные инвесторы. Думаю, мы разработаем среднесрочную программу для создания необходимой инфраструктуры, — говорит Зарипов.

Девять «наших» дворов

Для повышения комфорта местных жителей в Лаишевском районе, как и по всему Татарстану, реализуется масштабнейшая республиканская программа «Наш двор». В муниципалитете она коснется 45 дворов, из которых в этом году благоустроят 9. В основу реализуемых проектов легли пожелания жителей, с которыми проводили встречи.

— Уже завершены два двора в Габишево, в Сокурах один двор, начались работы в двух дворах в Лаишево. Остаются дворы в Песчаных Ковалях и в селе Орел, — отмечает спикер.

Уже завершены два двора в Габишево, в Сокурах один двор, начались работы в двух дворах в Лаишево. Остаются дворы в Песчаных Ковалях и в селе Орел

Открытый вопрос с парковкой на «Камском море»

Отдельный блок вопросов был посвящен туристическому потенциалу района. Так, выяснилось, что, несмотря на карантинные меры и закрытые пункты торговли на пляже «Камское море»», в целом он пользуется большой популярностью. Даже при наличии одной из проблем — нехватки парковочных мест.

— Основная проблема — это парковка. Я работаю первый год и еще не стал свидетелем работы пляжа в полную мощность, как в прошлом году. Но говорят, что количество отдыхающих переваливает за 10—15 тысяч человек. Мы поднимали этот вопрос еще зимой на совещаниях, пытались его урегулировать — может быть, организовать автобусные перевозки до города, — говорит Зарипов.

В итоге пока начали создавать небольшие муниципальные парковочные места, параллельно изучая сложившиеся у гостей пляжа практики в решении этого вопроса, а в будущем, по мнению собеседника издания, наладить работу может ответственный оператор.

— Думаю, мы привлечем серьезного, понимающего инвестора, необходимо вложить деньги, организовать инфраструктуру, решить вопрос с перевозками, — констатирует руководитель исполкома.

Основная проблема — это парковка. Я работаю первый год и еще не стал свидетелем работы пляжа в полную мощность, как в прошлом году. Но говорят, что количество отдыхающих переваливает за 10—15 тысяч человек

Еще один объект, который требует решения, — это поселок «Семрук», где снимали сериал «Зулейха открывает глаза». Дело в том, что это временные постройки на землях, которые относятся к речному фонду.

— Мы должны принять решение — если сохранять объект, то надо решить вопрос с землей. Тогда нужно изучить их сегодняшнее состояние, укрепить. Это должно быть безопасно для населения. Мы поднимаем эти вопросы в Госкомитете по туризму, в Министерстве культуры. Но пока окончательное решение не принято. Самый главный вопрос заключается в земле. Все остальные — решаемые, — прокомментировал Зарипов.

Он не исключает, что и здесь власти займутся поиском инвестора. В любом случае вопрос со статусом поселка планируют решить.