Даутову у СИЗО встречали с цветами

Решение суда об УДО для Евгении Даутовой вступило в силу в 10 часов, а уже к 16.00 оно было исполнено

Фото: Ирина Плотникова

Близкие осужденной собрались у проходной СИЗО-2 Казани сегодня после обеда. Сын Даутовой дежурил на машине примерно с 14 часов. А когда приехали его отец и дядя — брат Евгении Валентиновны, парень успел съездить за букетом цветов. Вернулся к тому моменту, когда через проходную с большой сумкой вышла та, кого давно ждали.



На вопрос журналистов о первых планах экс-глава «Спурта» сообщила, что намерена заняться здоровьем. Кроме того, дала понять — внимательно следила за происходящим на воле: «Мы живем не на необитаемом острове».

Еще призналась, что не представляла, что ее ждет, когда признавала вину. Пришлось тяжело. «На войне как на войне», — отметила Евгения Даутова. На вопрос о ситуации с гражданским иском АСВ она дала понять, что все будет проходить в рамках законной процедуры.

Завтра освобожденная отметит свой день рождения. Секретами, какие подарки ей готовят, члены семьи делиться с прессой не стали.



1 / 20 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова