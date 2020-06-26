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Даутову у СИЗО встречали с цветами

18:15, 26.06.2020 1

Решение суда об УДО для Евгении Даутовой вступило в силу в 10 часов, а уже к 16.00 оно было исполнено

Даутову у СИЗО встречали с цветами
Фото: Ирина Плотникова

Близкие осужденной собрались у проходной СИЗО-2 Казани сегодня после обеда. Сын Даутовой дежурил на машине примерно с 14 часов. А когда приехали его отец и дядя — брат Евгении Валентиновны, парень успел съездить за букетом цветов. Вернулся к тому моменту, когда через проходную с большой сумкой вышла та, кого давно ждали.

На вопрос журналистов о первых планах экс-глава «Спурта» сообщила, что намерена заняться здоровьем. Кроме того, дала понять — внимательно следила за происходящим на воле: «Мы живем не на необитаемом острове».

Еще призналась, что не представляла, что ее ждет, когда признавала вину. Пришлось тяжело. «На войне как на войне», — отметила Евгения Даутова. На вопрос о ситуации с гражданским иском АСВ она дала понять, что все будет проходить в рамках законной процедуры.

Завтра освобожденная отметит свой день рождения. Секретами, какие подарки ей готовят, члены семьи делиться с прессой не стали.

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  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
Ирина Плотникова, фото и видео автора
ПроисшествияБизнесЭкономикаФинансы
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:17
    РВ, вы почему не замыливаете номера машин?
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