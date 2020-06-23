Обращение Владимира Путина к гражданам России

Онлайн-трансляция «Реального времени»

Сегодня президент России Владимир Путин вновь выступает с обращением к россиянам. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент коснется широкого круга тем. В выступлении он скажет «о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о состоянии дел в экономике, о нас с вами в целом».

«Реальное время» ведет прямую трансляцию нынешнего обращения главы государства.

С начала эпидемии коронавируса в России Путин несколько раз обращался к гражданам. 26 мая глава государства назначил новую дату проведения парада Победы — 24 июня. В предыдущих обращениях российский лидер объявлял о мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии.

17:35: Повторю: в целом российская система здравоохранения ответила на вызов абсолютно адекватно. Но она обозначила и нерешенные проблемы. Мы помним, что иногда возникали сложности с оказанием плановой медицинской помощи. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Все те значительные средства, которые были вложены в переоснащение больниц, уже работают и будут работать на развитие нашего здравоохранения. Но еще много предстоит сделать: переподготовить кадры, оснастить медицинские учреждения на современной базе. И мы это обязательно сделаем, и прежде всего в рамках программ модернизации первичного звена здравоохранения. Учтем полученный трудный опыт и сохраним весь объем ресурсов, заложенных на реализацию этих программ , а это более 500 миллиардов рублей.

17:32: Дополнительные выплаты мы предусмотрели и сотрудникам социальных учреждений: детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медперсоналу. Они сейчас работают непрерывно двухнедельными сменами. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю также продлить их на два месяца — до 15 сентября.

17:30: Борьба с эпидемией продолжается. Поэтому принято решение продлить эти выплаты на июль и август. Причем стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Такое решение уже принято, а значит, специалисты получат повышенные отпускные, причем независимо от того, когда уйдут в отпуск.

17:27: Поддержать вас, обеспечить вас всем необходимым — святая обязанность государства. Мы не снимаем этих вопросов с контроля. Для медработников, которые участвовали в борьбе с эпидемией, как вы знаете, были введены стимулирующие выплаты. Мы установили прямые федеральные доплаты для тех, кто непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. В правительстве, в регионах занимались отладкой этого механизма, устраняли изъяны — они, конечно, были. И делали это в ручном режиме. В июне только прямые доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников. В том числе более 71 тысячи врачей.

17:25: Понимаю: все мы хотим, чтоб столь нужный препарат появился как можно скорее. Но принцип тут должен быть только один: «не навредить». Добавлю, что сама по себе вакцина исключительно важна, но она не панацея. Противостоять угрозе можно только при условии соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер. И, конечно, определяющая роль принадлежит системе здравоохранения. Во многих странах именно перегрузка системы здравоохранения, больниц стала основной причиной смертности. Эпидемия показала: российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации. Во многом это воплощение опыта и тех принципов организации медпомощи, которые закладывались в России на протяжении всей истории. И, конечно, сила и опора нашего здравоохранения — люди, преданные своему призванию. Хочу еще раз поблагодарить всех врачей, медсестер — всех, кто приняли на себя основной удар эпидемии. Борются за каждого человека, помогают коллегам в других регионах. Мы понимаем, какая колоссальная нагрузка легла на вас с первых дней эпидемии.

17:23: Общее число проведенных тестов превысило 17 миллионов. За счет столь масштабного тестирования мы можем выявлять болезнь на ранней стадии, пресекать ее дальнейшее распространение, тем самым сберегать жизни наших людей. Мы заставляем эпидемию отступить, но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день сталкиваются с ним. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнем массового производства действующего средства профилактики. Сейчас 14 центров в России работают над созданием вакцины от коронавируса. Клинические испытания первых вакцин уже начались.

17:21: И будем сохранять этот резерв, даже несмотря на то, что ежедневно число больных снижается. А в Москве и МО, которые первые столкнулись с эпидемией, оно сократилось многократно. Что важно и что подчеркну: такая позитивная динамика отмечается на фоне постоянного увеличения объемов тестирования. Россия сегодня лидирует среди крупных стран мира по количеству тестов на 1000 человек.

17:19: В экстремальных условиях надежно отработали системы энергетики, ЖКХ, транспорта, связи. Торговля обеспечила граждан товарами первой необходимости. В короткие сроки преподаватели вузов и учителя перешли на дистанционный формат работы. Учебный год ни в школах, ни в университетах, ни в колледжах не прервался. Хочу искренне пожелать успехов выпускникам, которые будут скоро сдавать ЕГЭ по всей России, в том числе и на селе. Отдельно обращаюсь к сельским школьникам: вам есть на кого равняться! Ваши родители сделали всё, чтобы провести посевную кампанию, чтобы Россия была с урожаем, а он обещает быть хорошим в этом году. Вы, дорогие друзья, каждый в своей сфере совершили невозможное. В рекордные сроки строили новые корпуса, переоснащали больницы. Только военные возвели 16 многопрофильных медцентров для лечения коронавируса. А скоро начнут работать еще 5 центров. И если еще в середине марта в стране было около 40 тысяч коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тысяч. Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности.

17:17: Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь, если потребуется — всё соберем в кулак, ресурсы наших медцентров, вооруженных сил, МЧС, волонтеров — так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионов. Мы вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. А наши рабочие, инженеры, управленцы сделали все, чтобы за несколько недель перенастроить работу предприятий, в разы нарастить производство средств защиты. И, что очень важно, Россия в числе немногих стран мира сумела наладить сосбтвенное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса.

17:15: В каждом регионе ситуация складывалась по-разному, отличалась по темпам и масштабам распространения инфекции. Поэтому с самого начала выбрали гибкую модель: на федеральном уровне принимались и принимаются меры общенационального характера, а субъекты федерации получили дополнительные полномочия, чтобы принимать тактику действий, исходя из ситуации на местах. Я хочу поблагодарить глав регионов, городов, руководителей муниципалитетов — всех, кто по долгу службы был обязан в этот период находиться на работе, на своем посту. Да, в ряде субъектов федерации — в Туве, ЯНАО, Карачаево-Черкесии, ХМАО обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть: у нас отработан механизм оперативного реагирования.

17:13: Но было очевидно и другое: современный мир взаимосвязан. А значит, полностью отгородиться от угрозы объективно невозможно: рано или поздно болезнь шагнет в наш дом. И когда это произошло, мы сделали то, чего раньше не делали никогда: объявили по всей стране период нерабочих дней — в общей сложности более чем на месяц, до 11 мая. И, как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно. Мы вновь вырвали у эпидемии время и опять добились главного: сохранили человеческие жизни, при этом не стали действовать по шаблону.

17:11: Ведь крупные очаги заражения были зафиксированы по соседству. Борьба с эпидемией началась еще на наших рубежах. Сразу были усилены меры санитарной защиты, и они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар. Задержать эпидемию, ее пик на полтора — два месяца. Так еще тогда в феврале выиграть драгоценное время, а значит, сделать все, чтобы спасти десятки тысяч жизней. Мы убедились в том, что эпидемии можно противостоять. поняли, что главное здесь — работать на опережение, учитывать опыт других стран, готовиться использовать полученный резерв времени, чтобы наращивать все свои резервы — здравоохранения и промышленности.

17:10: Мы с самого начала в ежедневном режиме анализировали ситуацию. Совместно с экспертами, учеными просчитывали разные варианты развития событий, понимая, что опасность рядом.

17:07: Дорогие друзья! Хотелось бы поблагодарить вас за ответственное отношение к своему здоровью, к здоровью близких. За взаимную поддержку. За то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии, через все неудобства и сложности. Особо отмечу добровольцев, волонтеров, которые заботились о пожилых и тех, кому требуется уход и внимание. Буквально после первых сообщений о вирусе он стал распространяться по всему миру как пожар под порывами ветра. Эпидемия словно резко разделила время на до и после нее.

17:05: Но несмотря ни на что, это было время надежды, благодарности знакомым и незнакомым людям, которые не подвели в трудную минуту. Гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества. Всем приходилось непросто. Но очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности, а напротив, как не раз случалось в нашей истории, людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы того, что бороться и победить можно только всем вместе. И что человеческая жизнь — это главное. Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности.

17.03: 25 марта я впервые обратился к вам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Прошло всего три месяца. Обычно такой период пролетает быстро, даже незаметно. Но эти сложные дни, недели, месяцы у всех нас было особое ощущение времени — слишком многое они в себя вместили. Резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения работы и общения, горечь утерь и разлука с родными и близкими. Мысли о том, что будет завтра. Как защитить, оградить от беды самых близких, как обеспечить семью, поддержать родителей.