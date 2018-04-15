МО Верхнеуслонский муниципальный район РТ
Общая информация
В Верхнеуслонском районе 18 сельских поселений. В состав района входит село Иннополоис, которое раньше относилось к МО «Введенско-Слободское сельское поселение».Центром муниципального образования «Верхнеуслонский район» является село Верхний Услон.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместитель района, Исполнительный комитет района, Совет района, Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, Контрольно-счетная палата района.
Руководитель — Зиатдинов Марат Галимзянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Верхний Услон
- Адрес: 422570, с.Верхний услон, ул.Чехова, 18
- Телефон: (84379) 2-13-38
- Email: uslon@tatar.ru
- Сайт: verhniy-uslon.tatar.ru/rus/
Дата последнего обновления: 15.04.2018