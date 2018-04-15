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МО Верхнеуслонский муниципальный район РТ

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МО Верхнеуслонский муниципальный район РТ

Общая информация

В Верхнеуслонском районе 18 сельских поселений. В состав района входит село Иннополоис, которое раньше относилось к МО «Введенско-Слободское сельское поселение».Центром муниципального образования «Верхнеуслонский район» является село Верхний Услон.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместитель района, Исполнительный комитет района, Совет района, Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, Контрольно-счетная палата района.

Руководитель — Зиатдинов Марат Галимзянович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Верхний Услон
  • Адрес: 422570, с.Верхний услон, ул.Чехова, 18
  • Телефон: (84379) 2-13-38
  • Email: uslon@tatar.ru
  • Сайт: verhniy-uslon.tatar.ru/rus/

Дата последнего обновления: 15.04.2018

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