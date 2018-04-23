МО Менделеевский муниципальный район РТ
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Общая информация
Центром муниципального образования «Менделеевский район» является город Менделеевск. В Менделеевском районе 36 населённых пунктов в составе одного городского и 14 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.
Руководитель — Чершинцев Валерий Сергеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: 423640, РТ, г. Менделеевск, ул. Фомина, 7
- Телефон: (85549) 2-79-00
- Email: mendeley@tatarstan.ru
- Сайт: mendeleevsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 23.04.2018