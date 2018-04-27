МО Тукаевский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Центром муниципального образования «Тукаевский район» является город Тетюши. В состав входит город Набережные Челны. В Тукаевском районе 88 населённых пунктов в составе 23 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совета района, Исполнительный комитет района, Палаты района.
Руководитель — Камаев Фаил Мисбахович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423805, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 46
- Телефон: (8552) 70-00-33
- Email: Vasil.Hazeev@tatar.ru
- Сайт: tukay.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.04.2018