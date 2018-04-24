МО Тетюшский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Тетюшский район» являетсягород Тетюши. В Тетюшском районе 75 населённых пунктов в составе одного городского и 20 сельских поселений
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Руководство Совета района, Исполнительный комитет района, Палаты района, Районный отдел образования, Градостроительный Совет.
Руководитель — Сафиуллов Рамис Хатыпович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Тетюши
- Адрес: 422370, г. Тетюши, ул. Малкина, 39
- Телефон: (84373) 2-53-33
- Email: tatesh@tatar.ru
- Сайт: tetushi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.04.2018