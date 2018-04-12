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МО Азнакаевский муниципальный район РТ

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МО Азнакаевский муниципальный район РТ

Общая информация

Азнакаевский муниципальный район входит в состав Республики Татарстан Российской Федерации.В состав территории района входит 28 сельских поселений.В структуру органов местного самоуправления Района входят Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, иные органы местного самоуправления.

Руководитель — Шайдуллин Марсель Зуфарович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Азнакаево
  • Адрес: 423300, г. Азнакаево, ул. Ленина, 22
  • Телефон: (85592) 7-24-83
  • Email: aznakay@tatar.ru
  • Сайт: aznakayevo.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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