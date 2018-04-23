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МО Мамадышский муниципальный район РТ

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МО Мамадышский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Мамадышский район» является город Мамадыш. В Мамадышском районе 28 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.

Руководитель — Иванов Анатолий Петрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Мамадыш
  • Адрес: 422170, г. Мамадыш, ул. М. Джалиля, 23/33
  • Телефон: (85563) 3-14-84
  • Email: sovet.mam@tatar.ru
  • Сайт: mamadysh.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 23.04.2018

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