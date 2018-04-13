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МО Атнинский муниципальный район РТ

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МО Атнинский муниципальный район РТ

Общая информация

Атнинский район Республики Татарстан включает: городских поселений – 0, сельских поселений — 12.Центром муниципального образования «Атнинский район» является село Большая Атня.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, Контрольно-счетная палата, МУ«Отдел образования» и МУ«Отдел культуры».

Руководитель — Хакимов Габдулахат Гилумханович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422750, Атнинский район, с.Большая Атня, ул.Советская, 38
  • Телефон: (84369) 2-10-00
  • Email: atnya@tatar.ru
  • Сайт: atnya.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 13.04.2018

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