МО Атнинский муниципальный район РТ
Общая информация
Атнинский район Республики Татарстан включает: городских поселений – 0, сельских поселений — 12.Центром муниципального образования «Атнинский район» является село Большая Атня.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, Контрольно-счетная палата, МУ«Отдел образования» и МУ«Отдел культуры».
Руководитель — Хакимов Габдулахат Гилумханович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422750, Атнинский район, с.Большая Атня, ул.Советская, 38
- Телефон: (84369) 2-10-00
- Email: atnya@tatar.ru
- Сайт: atnya.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 13.04.2018