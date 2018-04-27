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МО Тюлячинский муниципальный район РТ

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МО Тюлячинский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Тюлячинский район» является село Тюлячи. В Тюлячинском районе 53 населённых пункта в составе 13 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместитетль Главы района, Совет района, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата.

Руководитель — Зарипов Ильдус Фатихович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422080 с. Тюлячи, ул. Ленина, 46
  • Телефон: (84360) 2-11-89
  • Email: telache@tatar.ru
  • Сайт: tulachi.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.04.2018

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